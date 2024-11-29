https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/zeynep-casaliniden-carpici-itiraf-intihar-edecektim-sezen-aksu-kurtardi-1090957829.html

Zeynep Casalini’den çarpıcı itiraf: 'İntihar edecektim, Sezen Aksu kurtardı'

Zeynep Casalini’den çarpıcı itiraf: 'İntihar edecektim, Sezen Aksu kurtardı'

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Zeynep Casalini, Nişantaşı’nda alışveriş yaparken basın mensuplarına samimi açıklamalarda bulundu. Müziği bırakmadığını vurgulayan sanatçı, zor... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T08:44+0300

2024-11-29T08:44+0300

2024-11-29T08:44+0300

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magazin

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Zeynep Casalini, müziği bıraktığı yönündeki iddialara yanıt verdi. “Hiçbir zaman müziği bırakmadım. Hayatımda müzik olmasa depresyondan ölürüm. Müziğe dört elle sarılıyorum,” diyen sanatçı, müziğin onun için bir yaşam kaynağı olduğunu vurguladı.Casalini, zor zamanlarında duayen sanatçı Sezen Aksu’nun desteğini unutamadığını belirtti. “23 Nisan gecesi hayatımın en kötü zamanlarından birini yaşadım. İntiharı bile düşündüm. Ertesi sabah Sezen, bana bir şarkı gönderdi. ‘Felaket Manzara’ dört ay önce çıktı ama o şarkı beni bataklıktan çekip aldı,” dedi.'Sezen Aksu büyülü bir i̇nsan'Sezen Aksu’nun hayatındaki önemine değinen Casalini, “Sezen birinin zorda olduğunu hissediyor. Onunla yaşadıklarım filmlerde olur deriz ya, aynen öyle. O acayip büyülü bir insan” ifadelerini kullandı. Sanatçının kendisine uzattığı yardım eliyle yeniden hayata tutunduğunu dile getirdi.'İntiharı ciddi ciddi düşündüm'Casalini, basına verdiği röportajda oldukça çarpıcı bir itirafta bulundu:Özellikle çevre felaketlerinin ve doğa katliamlarının kendisini derinden etkilediğini belirten Casalini, “Deprem, ormanların kesilmesi... Bunlar etimden parça koparıyor. Dünyada bize iyi gelen hiçbir şey olmuyor,” diye ekledi.Sezen Aksu’nun sahneleri bırakması hakkındaSezen Aksu’nun sahnelere veda etmesiyle ilgili görüşü sorulan Casalini, “Sezen o kadar çok yaptı ki, dinlenmek onun hakkı. Ne yaptığını en iyi o bilir,” dedi. Sezen Aksu’ya duyduğu saygıyı dile getiren sanatçı, sahne dünyasında her sanatçının farklı bir yolculuğu olduğunu vurguladı.Röportajında yaşamın zorluklarından bahseden Casalini, “Hayatta hiçbir şeyim yok ama yine de mücadele ediyorum” diyerek samimiyetini ortaya koydu.

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