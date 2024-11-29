https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/wanda-nara-ile-bosanma-asamasinda-olan-icardinin-yeni-aski-angela-burgos-kimdir-1090956774.html

Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan Icardi'nin 'yeni aşkı': Angela Burgos kimdir?

Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan Icardi'nin 'yeni aşkı': Angela Burgos kimdir?

Sputnik Türkiye

Galatasaray’ın Arjantinli forveti Mauro Icardi’nin boşanma sürecinde, avukatı Angela Burgos ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İtalyan basınına... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T08:14+0300

2024-11-29T08:14+0300

2024-11-29T08:14+0300

yaşam

wanda nara

mauro icardi

galatasaray

corriere della sera

tottenham

arjantin

futbol

galatasaray sk

boşanma

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İtalyan gazetesi Corriere della Sera, Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin, boşanma sürecindeki avukatı Angela Burgos ile ilişki yaşadığını iddia etti. Habere göre, ikili arasındaki bağ, boşanma davası sırasında gelişti. Burgos, Kolombiya’da bir firma işletiyor ve aynı zamanda bir TV programına ev sahipliği yapıyor.Boşanma sürecinde yeni gelişmelerIcardi, uzun süredir eşi Wanda Nara ile sorunlar yaşıyordu. İtalya’da avukatları Valeria De Vellis ve Raffaele Rigitano’nun desteğiyle boşanma talebini resmileştirdiği bildirildi. Wanda Nara’nın ise bu sürece nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.Sakatlık ve özel hayat bir aradaTottenham maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Icardi, saha dışındaki özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. İtalyan basını, Icardi ile Burgos’un ilişkisinin birkaç hafta önce başladığını öne sürdü. Bu gelişmeler, futbolcunun hem saha içi hem de saha dışındaki geleceğini etkileyecek gibi görünüyor.İtalyan basını ne diyor?İtalyan medyası, Burgos ile yaşandığı iddia edilen ilişkinin ayrıntılarına da yer verdi. Burgos’un sadece bir avukat değil, aynı zamanda başarılı bir iş kadını olduğu ve Icardi ile dava sürecinde yakınlaşmalarının doğal olduğu ifade edildi. Ancak taraflardan konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.Wanda Nara’nın sessizliği dikkat çekiyorBoşanma sürecinde sessizliğini koruyan Wanda Nara’nın, bu yeni ilişki iddialarına nasıl tepki vereceği merak ediliyor. Daha önce sosyal medyada sık sık aile hayatıyla ilgili paylaşımlar yapan Nara, son zamanlarda bu konuda geri planda kalmayı tercih etti.Galatasaray cephesi ne yapacak?Mauro Icardi’nin hem sakatlığı hem de özel hayatıyla ilgili gündemde kalması, Galatasaray taraftarını da ikiye böldü. Bazı taraftarlar, futbolcunun saha dışı konulara daha az odaklanmasını beklerken, diğerleri bu durumun profesyonel performansını etkilemeyeceğini savunuyor.

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