https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/yitik-lale-132-yil-sonra-ata-topragina-kavustu-1090975987.html

Yitik lale, 132 yıl sonra 'ata toprağına' kavuştu

Yitik lale, 132 yıl sonra 'ata toprağına' kavuştu

Sputnik Türkiye

İlk kez 1892'de Amasya'da keşfedilen ve en son 1896'da görülen 'yitik lale'nin tohumları, 132 yıl sonra yeniden 'ata toprağıyla' kavuştu. 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T14:12+0300

2024-11-29T14:12+0300

2024-11-29T14:12+0300

yaşam

amasya

türkiye

lale

"tulipa sprengeri baker"

ingiltere

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Bilim adı "Tulipa sprengeri baker" olan 'lale', ilk kez 1892'de Amasya'nın Merzifon ilçesinde keşfedildi. Bilim dünyasına tanıtıldıktan sonra son kez 1896'da doğada görülen yitik lalenin nesli daha sonra tükendi.Yitik lale, gurbetten 'sıla'ya döndüİstanbul Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi tarafından yurt dışında yeniden görülen lalenin Türkiye'ye getirilmesi için "Yitik Lale Gurbetten Sılaya Dönüyor Projesi" uygulamaya konuldu. Bu kapsamda, lalenin soğanları İngiltere'den getirilip tohumları elde edildi.40 bin lale tohumu ekildiAmasya'nın yüksek kesimli, kar altındaki Çakallar mevkisinde yitik lalenin tohumlarının toprakla buluşturulması amacıyla program düzenlendi.Vali Önder Bakan, yaptığı konuşmada, yaklaşık 40 bin lale tohumunu Amasya'da, ata yurdunda toprakla buluşturduklarını belirterek, "Yıllar önce Merzifon Amerikan Kolejindeki bir hocanın doğada bulduğu bu tohumu İtalya'ya götürmesi, oradan İngiltere'ye gitmesinin ardından, İngiltere'den, Nezahat Gökyiğit Vakfı ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz işbirliğiyle Amasya'ya, ana vatanına dönmesini sağladık. Endemik bir bitki olan yitik lalemiz, 132 yıl sonra ana vatanına kavuşmuş oldu." dedi.Toprakla buluşturulan yitik lalenin tohumları 5 yıl takip edilerek, çiçeğe dönüşmesi beklenecek.

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amasya, türkiye, lale, "tulipa sprengeri baker", ingiltere