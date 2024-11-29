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Yeni Zelanda'nın batan savaş gemisi otopilotta unutulmuş
Yeni Zelanda'nın batan savaş gemisi otopilotta unutulmuş
Sputnik Türkiye
Yeni Zelanda Savunma Bakanlığı, 5 Ekim'de batan savaş gemisinin mürettebat tarafından otopilotta unutulduğu için sığlıktaki mercan resifine çarptığını... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T11:42+0300
2024-11-29T11:42+0300
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Yeni Zelanda'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana batan ilk savaş gemisi olan HMNZS Manawanui, 5 Ekim'de Samoa Adaları kıyısında sığlık mercan resiflerine çarpmış ve gemi batmıştı. Gemiden yayılan petrol, çevre kirliliğine yol açarken Yeni Zelanda Donanması, geminin batışıyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Donanma Komutanı Tuğamiral Garin Golding, geminin batışıyla ilgili raporu bugün basına sunarak "Karaya oturmanın doğrudan sebebini, geminin otomatik pilotunun olması gereken zamanda devre dışı bırakılmadığı anlamına gelen bir dizi insan hatası olarak belirledi" dedi.Rapora göre gemi mürettebatı, gemiyi döndürmeye çalıştığı ancak gemi dönüş yapmayınca fren mekanizmalarını çalıştırmak istedi. Ancak gemi yine komutlara cevap vermedi, mercan resiflerine doğru yavaşlamadan ilerleyen gemi, bu sefer hızlanmaya başladı. Anlaşıldığı üzere sığlık bölgeye gelene kadar bir kaç kez de resiflere çarpan gemi, nihayetinde karaya oturdu. Geminin boşaltılmasından sonra çeşitli yerlerinde çıkan yangın sonunda gemi, battı. Birçok başarısız manevradan sonra gemi tam zamanında başarıyla terk edilmişTüm bu süre boyunca 635 metre ilerleyen geminin otomatik pilotta olduğu belirlenmiş. Mürettebat, gemiye bu süre boyunca birçok kez manevra yaptırmaya çalışmış ancak başarısız olmuşlar. Yeni Zelanda Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "Gemiyi terk etme ve Manawanui'nin jeneratörlerini çalışır durumda tutma kararının zamanında alınması, başarılı terk etme sürecine katkıda bulundu ve büyük olasılıkla ciddi yaralanmaları veya ölümleri önledi" ifadeleri yer aldı. Tuğamiral Garin Golding, “Mürettebat, Manawanui'nin otomatik pilotta kaldığını fark etmemiş ve bunun sonucunda yanlışlıkla yön değişikliklerine yanıt verememesinin bir itici kontrol arızasından kaynaklandığını düşünmüş" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/yeni-zelandaya-ait-gemi-batti-ulke-2-dunya-savasindan-beri-ilk-kez-bir-gemiyi-kaybetti-1088900349.html
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samoa, savunma bakanlığı, yeni zelanda, hmnzs manawanui, savaş gemisi
samoa, savunma bakanlığı, yeni zelanda, hmnzs manawanui, savaş gemisi

Yeni Zelanda'nın batan savaş gemisi otopilotta unutulmuş

11:42 29.11.2024
© Fotoğraf : Samoa HükümetiYeni Zelanda'nın batan savaş gemisi oto pilotta unutulmuş
Yeni Zelanda'nın batan savaş gemisi oto pilotta unutulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© Fotoğraf : Samoa Hükümeti
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Yeni Zelanda Savunma Bakanlığı, 5 Ekim'de batan savaş gemisinin mürettebat tarafından otopilotta unutulduğu için sığlıktaki mercan resifine çarptığını açıkladı. Mürettebattan hiçbiri, geminin batmadan önce hâlâ otomatik pilotta olup olmadığını kontrol etme zahmetine girmemiş.
Yeni Zelanda'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana batan ilk savaş gemisi olan HMNZS Manawanui, 5 Ekim'de Samoa Adaları kıyısında sığlık mercan resiflerine çarpmış ve gemi batmıştı. Gemiden yayılan petrol, çevre kirliliğine yol açarken Yeni Zelanda Donanması, geminin batışıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.
Donanma Komutanı Tuğamiral Garin Golding, geminin batışıyla ilgili raporu bugün basına sunarak "Karaya oturmanın doğrudan sebebini, geminin otomatik pilotunun olması gereken zamanda devre dışı bırakılmadığı anlamına gelen bir dizi insan hatası olarak belirledi" dedi.
Rapora göre gemi mürettebatı, gemiyi döndürmeye çalıştığı ancak gemi dönüş yapmayınca fren mekanizmalarını çalıştırmak istedi. Ancak gemi yine komutlara cevap vermedi, mercan resiflerine doğru yavaşlamadan ilerleyen gemi, bu sefer hızlanmaya başladı. Anlaşıldığı üzere sığlık bölgeye gelene kadar bir kaç kez de resiflere çarpan gemi, nihayetinde karaya oturdu. Geminin boşaltılmasından sonra çeşitli yerlerinde çıkan yangın sonunda gemi, battı.

Birçok başarısız manevradan sonra gemi tam zamanında başarıyla terk edilmiş

Tüm bu süre boyunca 635 metre ilerleyen geminin otomatik pilotta olduğu belirlenmiş. Mürettebat, gemiye bu süre boyunca birçok kez manevra yaptırmaya çalışmış ancak başarısız olmuşlar. Yeni Zelanda Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "Gemiyi terk etme ve Manawanui'nin jeneratörlerini çalışır durumda tutma kararının zamanında alınması, başarılı terk etme sürecine katkıda bulundu ve büyük olasılıkla ciddi yaralanmaları veya ölümleri önledi" ifadeleri yer aldı.
Tuğamiral Garin Golding, Mürettebat, Manawanui'nin otomatik pilotta kaldığını fark etmemiş ve bunun sonucunda yanlışlıkla yön değişikliklerine yanıt verememesinin bir itici kontrol arızasından kaynaklandığını düşünmüş" ifadelerini kullandı.
Yeni Zelanda Samoa Gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2024
DÜNYA
Yeni Zelanda'ya ait gemi battı: Ülke, 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez bir gemiyi kaybetti
7 Ekim, 09:59
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