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Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 76 yaşındaki adam tutuklandı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 76 yaşındaki adam tutuklandı
Sputnik Türkiye
Samsun'un Bafra ilçesinde 76 yaşındaki M.A. köpeğe cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındı. Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından işlemleri... 23.11.2024, Sputnik Türkiye
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cinsel taciz
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Samsun'un Bafra ilçesinde köpeğe eziyet ettiği belirlenen 76 yaşındaki M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı hayvanlara istismarda bulunduğu ihbar edilen 76 yaşındaki M.A. hakkında çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde gözaltına alınan M.A. Jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Köpeğe cinsel istismar suçlamasıyla yakalanan şahsın birden fazla köpeğe eziyet ettiği belirlenirken hayvanların durumları açıklanmadı.
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köpek, cinsel, cinsel istismar, cinsel taciz, cinsel saldırı, cinsel ilişki, cinsel şiddet, hayvan, hayvan yasası, hayvan cinayeti
köpek, cinsel, cinsel istismar, cinsel taciz, cinsel saldırı, cinsel ilişki, cinsel şiddet, hayvan, hayvan yasası, hayvan cinayeti

Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 76 yaşındaki adam tutuklandı

00:26 23.11.2024
© İHAHande Yener'in sahiplendiği köpek
Hande Yener'in sahiplendiği köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
© İHA
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Samsun'un Bafra ilçesinde 76 yaşındaki M.A. köpeğe cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındı. Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından işlemleri tamamlanan M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde köpeğe eziyet ettiği belirlenen 76 yaşındaki M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı hayvanlara istismarda bulunduğu ihbar edilen 76 yaşındaki M.A. hakkında çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde gözaltına alınan M.A. Jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Köpeğe cinsel istismar suçlamasıyla yakalanan şahsın birden fazla köpeğe eziyet ettiği belirlenirken hayvanların durumları açıklanmadı.
6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
TÜRKİYE
Şişli'de mezarlıkta cansız bedeni bulunan Şirin'de cinsel istismar bulgularına rastlandı
11 Kasım, 12:16
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