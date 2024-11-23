https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/kopege-cinsel-saldirida-bulunan-76-yasindaki-adam-tutuklandi-1090725646.html
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 76 yaşındaki adam tutuklandı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 76 yaşındaki adam tutuklandı
Sputnik Türkiye
Samsun'un Bafra ilçesinde 76 yaşındaki M.A. köpeğe cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındı. Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından işlemleri... 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T00:26+0300
2024-11-23T00:26+0300
2024-11-23T00:26+0300
türkiye
köpek
cinsel
cinsel istismar
cinsel taciz
cinsel saldırı
cinsel ilişki
cinsel şiddet
hayvan
hayvan yasası
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Samsun'un Bafra ilçesinde köpeğe eziyet ettiği belirlenen 76 yaşındaki M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı hayvanlara istismarda bulunduğu ihbar edilen 76 yaşındaki M.A. hakkında çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde gözaltına alınan M.A. Jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Köpeğe cinsel istismar suçlamasıyla yakalanan şahsın birden fazla köpeğe eziyet ettiği belirlenirken hayvanların durumları açıklanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/sislide-mezarlikta-cansiz-bedeni-bulunan-sirinde-cinsel-istismar-bulgularina-rastlandi-1090260085.html
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köpek, cinsel, cinsel istismar, cinsel taciz, cinsel saldırı, cinsel ilişki, cinsel şiddet, hayvan, hayvan yasası, hayvan cinayeti
köpek, cinsel, cinsel istismar, cinsel taciz, cinsel saldırı, cinsel ilişki, cinsel şiddet, hayvan, hayvan yasası, hayvan cinayeti
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 76 yaşındaki adam tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde 76 yaşındaki M.A. köpeğe cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındı. Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından işlemleri tamamlanan M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde köpeğe eziyet ettiği belirlenen 76 yaşındaki M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı hayvanlara istismarda bulunduğu ihbar edilen 76 yaşındaki M.A. hakkında çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde gözaltına alınan M.A. Jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Köpeğe cinsel istismar suçlamasıyla yakalanan şahsın birden fazla köpeğe eziyet ettiği belirlenirken hayvanların durumları açıklanmadı.