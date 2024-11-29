https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/vanda-gosteri-ve-yuruyusler-10-gun-yasaklandi-1090989727.html

Van'da gösteri ve yürüyüşler 10 gün yasaklandı

Van'da gösteri ve yürüyüşler 10 gün yasaklandı

Sputnik Türkiye

Van Valiliği kent genelinde açık ve kapalı alanda yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini 10 gün boyunca yasakladığını duyurdu. Yasak kapsamında basın... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T20:38+0300

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türkiye

van

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Van Bahçesaray ilçesine atanan kayyum kararından sonra il genelinde gösteri ve yürüyüşler 10 gün yasaklandı.Van'ın Bahçesaray ilçesinde terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 3 yıl 11 ay hapis cezası alan Ayvaz Hazır görevden uzaklaştırılmıştı. İçişleri Bakanlığı Ayvaz Hazır'ın yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun'u görevlendirdiğini duyurdu. Van Valiliği ise il genelinde terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek için gösteri ve yürüyüşleri 10 gün süreyle yasakladı. Van Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada 29 Kasım 2024 tarihinden itibaren 8 Aralık 2024 tarihine kadar valilik makamı tarafından uygun görülenler hariç toplantı ve yürüyüşlerin 10 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/van-bahcesaray-ilcesine-kayyum-atandi-1090988332.html

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