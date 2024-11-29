https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/vanda-gosteri-ve-yuruyusler-10-gun-yasaklandi-1090989727.html
Van'da gösteri ve yürüyüşler 10 gün yasaklandı
Van'da gösteri ve yürüyüşler 10 gün yasaklandı
Sputnik Türkiye
Van Valiliği kent genelinde açık ve kapalı alanda yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini 10 gün boyunca yasakladığını duyurdu. Yasak kapsamında basın... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T20:38+0300
2024-11-29T20:38+0300
2024-11-29T20:44+0300
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van valiliği
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Van Bahçesaray ilçesine atanan kayyum kararından sonra il genelinde gösteri ve yürüyüşler 10 gün yasaklandı.Van'ın Bahçesaray ilçesinde terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 3 yıl 11 ay hapis cezası alan Ayvaz Hazır görevden uzaklaştırılmıştı. İçişleri Bakanlığı Ayvaz Hazır'ın yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun'u görevlendirdiğini duyurdu. Van Valiliği ise il genelinde terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek için gösteri ve yürüyüşleri 10 gün süreyle yasakladı. Van Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada 29 Kasım 2024 tarihinden itibaren 8 Aralık 2024 tarihine kadar valilik makamı tarafından uygun görülenler hariç toplantı ve yürüyüşlerin 10 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/van-bahcesaray-ilcesine-kayyum-atandi-1090988332.html
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Van'da gösteri ve yürüyüşler 10 gün yasaklandı
20:38 29.11.2024 (güncellendi: 20:44 29.11.2024)
Van Valiliği kent genelinde açık ve kapalı alanda yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini 10 gün boyunca yasakladığını duyurdu. Yasak kapsamında basın açıklaması ve oturma eylemi gibi etkinlikler yapılamayacak.
Van Bahçesaray ilçesine atanan kayyum kararından sonra il genelinde gösteri ve yürüyüşler 10 gün yasaklandı.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 3 yıl 11 ay hapis cezası alan Ayvaz Hazır görevden uzaklaştırılmıştı. İçişleri Bakanlığı Ayvaz Hazır'ın yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun'u görevlendirdiğini duyurdu. Van Valiliği ise il genelinde terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek için gösteri ve yürüyüşleri 10 gün süreyle yasakladı.
Van Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada 29 Kasım 2024 tarihinden itibaren 8 Aralık 2024 tarihine kadar valilik makamı tarafından uygun görülenler hariç toplantı ve yürüyüşlerin 10 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.