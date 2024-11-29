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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Rusya'dan gaz akışını etkileyecek her türlü karara karşıyız
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Van'da gösteri ve yürüyüşler 10 gün yasaklandı
Van'da gösteri ve yürüyüşler 10 gün yasaklandı
Sputnik Türkiye
Van Valiliği kent genelinde açık ve kapalı alanda yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini 10 gün boyunca yasakladığını duyurdu. Yasak kapsamında basın... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
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gösteri ve yürüyüş yasağı
toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu
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Van Bahçesaray ilçesine atanan kayyum kararından sonra il genelinde gösteri ve yürüyüşler 10 gün yasaklandı.Van'ın Bahçesaray ilçesinde terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 3 yıl 11 ay hapis cezası alan Ayvaz Hazır görevden uzaklaştırılmıştı. İçişleri Bakanlığı Ayvaz Hazır'ın yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun'u görevlendirdiğini duyurdu. Van Valiliği ise il genelinde terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek için gösteri ve yürüyüşleri 10 gün süreyle yasakladı. Van Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada 29 Kasım 2024 tarihinden itibaren 8 Aralık 2024 tarihine kadar valilik makamı tarafından uygun görülenler hariç toplantı ve yürüyüşlerin 10 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/van-bahcesaray-ilcesine-kayyum-atandi-1090988332.html
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van, van valiliği, gösteri, eylem ve gösteri yasağı, gösteri ve yürüyüş hakkı, izinsiz gösteri, toplu gösteri yasağı, gösteri ve yürüyüş yasağı, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu
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Van'da gösteri ve yürüyüşler 10 gün yasaklandı

20:38 29.11.2024 (güncellendi: 20:44 29.11.2024)
© AA / Özkan BilginVan Valiliği
Van Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© AA / Özkan Bilgin
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Van Valiliği kent genelinde açık ve kapalı alanda yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini 10 gün boyunca yasakladığını duyurdu. Yasak kapsamında basın açıklaması ve oturma eylemi gibi etkinlikler yapılamayacak.
Van Bahçesaray ilçesine atanan kayyum kararından sonra il genelinde gösteri ve yürüyüşler 10 gün yasaklandı.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 3 yıl 11 ay hapis cezası alan Ayvaz Hazır görevden uzaklaştırılmıştı. İçişleri Bakanlığı Ayvaz Hazır'ın yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun'u görevlendirdiğini duyurdu. Van Valiliği ise il genelinde terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek için gösteri ve yürüyüşleri 10 gün süreyle yasakladı.
Van Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada 29 Kasım 2024 tarihinden itibaren 8 Aralık 2024 tarihine kadar valilik makamı tarafından uygun görülenler hariç toplantı ve yürüyüşlerin 10 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.
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