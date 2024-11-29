https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/van-bahcesaray-ilcesine-kayyum-atandi-1090988332.html
Van Bahçesaray ilçesine kayyum atandı
Van Bahçesaray ilçesine kayyum atandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Van Bahçesaray ilçesine kayyum atandı. Terör örgütü propagandası nedeniyle 3 yıl 11 ay hapis cezası alan... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T19:54+0300
2024-11-29T19:54+0300
2024-11-29T20:05+0300
türkiye
van
bahçesaray
kayyum
içişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/15/1051970857_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_59919c7de08cdef271a2c71579915b35.jpg
Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ın görevden alınmasıyla Bahçesaray Kaymakamı Hasan Arslanargun kayyum olarak görevlendirildi.Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır 9 yıl önce yaptığı basın açıklaması gerekçe gösterilerek 'terör örgütü üyesi olmamakla birlikte terör adına suç işlemek' suçundan 3 yıl 11 ay hapis cezası almıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre DEM Partili belediye başkanı Ayvaz Hazır yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun görevlendirildi.Harun Arslanargun kimdir?Van'ın Bahçesaray Kaymakamı olan Harun Arslanargun 29 Kasım 2024 İçişleri Bakanlığı görevlendirmesi ile Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum olarak atandı. 1987 yılında Ankara'da dünyaya gelen Harun Arslanargun Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme bölümü mezunu oldu. Bahçesaray ilçesine 2 Temmuz 2024 yılında kaymakam olarak atandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/bakan-yerlikaya-duyurdu-sahte-dolar-ve-eurolar-ele-gecirildi-1090988093.html
türkiye
van
bahçesaray
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/15/1051970857_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ee5fb1f2139f896e45412ccab8ded803.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
van, bahçesaray, kayyum, içişleri bakanlığı
van, bahçesaray, kayyum, içişleri bakanlığı
Van Bahçesaray ilçesine kayyum atandı
19:54 29.11.2024 (güncellendi: 20:05 29.11.2024)
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Van Bahçesaray ilçesine kayyum atandı. Terör örgütü propagandası nedeniyle 3 yıl 11 ay hapis cezası alan DEM Partili belediye başkanı Ayvaz Hazır yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun görevlendirildi.
Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ın görevden alınmasıyla Bahçesaray Kaymakamı Hasan Arslanargun kayyum olarak görevlendirildi.
Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır 9 yıl önce yaptığı basın açıklaması gerekçe gösterilerek 'terör örgütü üyesi olmamakla birlikte terör adına suç işlemek' suçundan 3 yıl 11 ay hapis cezası almıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre DEM Partili belediye başkanı Ayvaz Hazır yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun görevlendirildi.
Harun Arslanargun kimdir?
Van'ın Bahçesaray Kaymakamı olan Harun Arslanargun 29 Kasım 2024 İçişleri Bakanlığı görevlendirmesi ile Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum olarak atandı. 1987 yılında Ankara'da dünyaya gelen Harun Arslanargun Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme bölümü mezunu oldu. Bahçesaray ilçesine 2 Temmuz 2024 yılında kaymakam olarak atandı.