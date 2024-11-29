Van Bahçesaray ilçesine kayyum atandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Hedef alınan sadece belediyeler değil, doğrudan halkın kendisidir’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı, en riskli fayı açıklayarak uyardı
09:11
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sinan Meydan: Lozan ile birlikte eşit, çağdaş ve bağımsız bir Türkiye kurduğumuzu kabul ettirdik
12:06
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:29
2 dk
HABER MASASI
Türk Mutfağında Baharat ve Malzeme Kullanımı
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka online alışverişleri hızlandırıyor
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Çayırhan işçileri Ankara’ya yürüyor: Bir ‘301 faciası’ daha yaşamayalım
15:01
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Türkiye, Rusya ile ne kadar yakın durursa Suriye meselesi o kadar çabuk çözülür’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
İmamoğlu’na muhatap tuzağı
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
ÖZEL HABER
Amerikan dergisinden Bahçeli’ye övgü: Paramparça etti
19:26
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye’deki tüm ATM’lerin ve para sayma makinelerinin değişmesinin maliyeti yaklaşık 150 milyon dolar'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
11 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Aile hekimlerinden beş günlük iş bırakma eylemi
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Osmanlıdan Günümüze Tatlı Kültürü
13:30
39 dk
SESLİ HABER
Tapu işlemlerinde 1 Ocak’tan itibaren bu değişiklik geçerli olacak
14:13
2 dk
SESLİ HABER
Motokuryelere yeni düzenleme: Adli sicil kaydı sorgulanacak
14:34
2 dk
SESLİ HABER
Astım ve KOAH hastalığına karşı yeni bir tedavi yöntemi bulundu
14:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Yedek subay olarak askerlik yapmanın emekliliğe etkisi
15:07
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Halep ateşi kimleri yakacak
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
20:41
8 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/van-bahcesaray-ilcesine-kayyum-atandi-1090988332.html
Van Bahçesaray ilçesine kayyum atandı
Van Bahçesaray ilçesine kayyum atandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Van Bahçesaray ilçesine kayyum atandı. Terör örgütü propagandası nedeniyle 3 yıl 11 ay hapis cezası alan... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T19:54+0300
2024-11-29T20:05+0300
türkiye
van
bahçesaray
kayyum
içişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/15/1051970857_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_59919c7de08cdef271a2c71579915b35.jpg
Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ın görevden alınmasıyla Bahçesaray Kaymakamı Hasan Arslanargun kayyum olarak görevlendirildi.Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır 9 yıl önce yaptığı basın açıklaması gerekçe gösterilerek 'terör örgütü üyesi olmamakla birlikte terör adına suç işlemek' suçundan 3 yıl 11 ay hapis cezası almıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre DEM Partili belediye başkanı Ayvaz Hazır yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun görevlendirildi.Harun Arslanargun kimdir?Van'ın Bahçesaray Kaymakamı olan Harun Arslanargun 29 Kasım 2024 İçişleri Bakanlığı görevlendirmesi ile Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum olarak atandı. 1987 yılında Ankara'da dünyaya gelen Harun Arslanargun Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme bölümü mezunu oldu. Bahçesaray ilçesine 2 Temmuz 2024 yılında kaymakam olarak atandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/bakan-yerlikaya-duyurdu-sahte-dolar-ve-eurolar-ele-gecirildi-1090988093.html
türkiye
van
bahçesaray
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/15/1051970857_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ee5fb1f2139f896e45412ccab8ded803.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
van, bahçesaray, kayyum, içişleri bakanlığı
van, bahçesaray, kayyum, içişleri bakanlığı

Van Bahçesaray ilçesine kayyum atandı

19:54 29.11.2024 (güncellendi: 20:05 29.11.2024)
© AAİçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© AA
Abone ol
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Van Bahçesaray ilçesine kayyum atandı. Terör örgütü propagandası nedeniyle 3 yıl 11 ay hapis cezası alan DEM Partili belediye başkanı Ayvaz Hazır yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun görevlendirildi.
Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ın görevden alınmasıyla Bahçesaray Kaymakamı Hasan Arslanargun kayyum olarak görevlendirildi.
Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır 9 yıl önce yaptığı basın açıklaması gerekçe gösterilerek 'terör örgütü üyesi olmamakla birlikte terör adına suç işlemek' suçundan 3 yıl 11 ay hapis cezası almıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre DEM Partili belediye başkanı Ayvaz Hazır yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun görevlendirildi.

Harun Arslanargun kimdir?

Van'ın Bahçesaray Kaymakamı olan Harun Arslanargun 29 Kasım 2024 İçişleri Bakanlığı görevlendirmesi ile Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum olarak atandı. 1987 yılında Ankara'da dünyaya gelen Harun Arslanargun Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme bölümü mezunu oldu. Bahçesaray ilçesine 2 Temmuz 2024 yılında kaymakam olarak atandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
TÜRKİYE
Bakan Yerlikaya duyurdu: Sahte dolar ve eurolar ele geçirildi
19:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала