https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/van-bahcesaray-ilcesine-kayyum-atandi-1090988332.html

Van Bahçesaray ilçesine kayyum atandı

Van Bahçesaray ilçesine kayyum atandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Van Bahçesaray ilçesine kayyum atandı. Terör örgütü propagandası nedeniyle 3 yıl 11 ay hapis cezası alan... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T19:54+0300

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türkiye

van

bahçesaray

kayyum

içişleri bakanlığı

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Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ın görevden alınmasıyla Bahçesaray Kaymakamı Hasan Arslanargun kayyum olarak görevlendirildi.Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır 9 yıl önce yaptığı basın açıklaması gerekçe gösterilerek 'terör örgütü üyesi olmamakla birlikte terör adına suç işlemek' suçundan 3 yıl 11 ay hapis cezası almıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre DEM Partili belediye başkanı Ayvaz Hazır yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun görevlendirildi.Harun Arslanargun kimdir?Van'ın Bahçesaray Kaymakamı olan Harun Arslanargun 29 Kasım 2024 İçişleri Bakanlığı görevlendirmesi ile Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum olarak atandı. 1987 yılında Ankara'da dünyaya gelen Harun Arslanargun Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme bölümü mezunu oldu. Bahçesaray ilçesine 2 Temmuz 2024 yılında kaymakam olarak atandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/bakan-yerlikaya-duyurdu-sahte-dolar-ve-eurolar-ele-gecirildi-1090988093.html

türkiye

van

bahçesaray

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van, bahçesaray, kayyum, içişleri bakanlığı