https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/ukrayna-batida-egitilen-en-iyi-birimlerini-kursk-bolgesine-gonderdi-1090957684.html
‘Ukrayna, Batı’da eğitilen en iyi birimlerini Kursk Bölgesi’ne gönderdi’
‘Ukrayna, Batı’da eğitilen en iyi birimlerini Kursk Bölgesi’ne gönderdi’
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun, Batı ülkelerinde savaş eğitiminden geçen en iyi birliklerini Kursk Bölgesi’ne gönderdiği belirtildi. 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T08:29+0300
2024-11-29T08:29+0300
2024-11-29T08:38+0300
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Rusya Silahlı Kuvvetleri 810. Deniz Tugayı’nın Yak kod adlı tabur komutanı, Sputnik’e yazdığı mektupta, taburunun Kursk Bölgesi’ndeki terörle mücadele operasyonuna katıldığını belirterek bölgedeki durumu anlattı.Yak, “Düşman buraya en kaliteli eğitimi alan en iyi birimleri gönderdi. Batı'da eğitimi üç ay süren birimleri kullanıyorlar. Onları eğitenler de rastgele kişiler değil, gerçek uzmanlardı” ifadesini kullandı.Rusya topraklarına saldıranlar arasında, Batı askerlerine ders verebilecek Ukraynalı militanların da olduğunu ifade eden Rus komutan, örnek olarak Ukrayna’nın 3. Özel Harekat Alayı’nı gösterdi.Öte yandan Rus askerlerin aldığı eğitimin daha iyi olduğunu vurgulayan Yak, Rus askerlerin Ukraynalı birimlere büyük zayiat verdiğini belirterek, “Eminim, düşmanın üstesinden geleceğiz” dedi.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği son bilgiye göre, Ukrayna ordusu Kursk Bölgesi’ndeki çatışmalarda bugüne kadar 36 binin üzerinde asker kaybetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını açıklamıştı. Putin düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söylemişti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/ukrayna-iha-terorunden-vazgecmiyor-rusya-bolgelerinde-gece-47-hava-hedefi-vuruldu-1090955763.html
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rusya, ukrayna, kursk, batı, özel askeri harekat, terörle mücadele, rus ordusu, ukrayna ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı
rusya, ukrayna, kursk, batı, özel askeri harekat, terörle mücadele, rus ordusu, ukrayna ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı
‘Ukrayna, Batı’da eğitilen en iyi birimlerini Kursk Bölgesi’ne gönderdi’
08:29 29.11.2024 (güncellendi: 08:38 29.11.2024)
Ukrayna ordusunun, Batı ülkelerinde savaş eğitiminden geçen en iyi birliklerini Kursk Bölgesi’ne gönderdiği belirtildi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri 810. Deniz Tugayı’nın Yak kod adlı tabur komutanı, Sputnik’e yazdığı mektupta, taburunun Kursk Bölgesi’ndeki terörle mücadele operasyonuna katıldığını belirterek bölgedeki durumu anlattı.
Yak, “Düşman buraya en kaliteli eğitimi alan en iyi birimleri gönderdi. Batı'da eğitimi üç ay süren birimleri kullanıyorlar. Onları eğitenler de rastgele kişiler değil, gerçek uzmanlardı” ifadesini kullandı.
Rusya topraklarına saldıranlar arasında, Batı askerlerine ders verebilecek Ukraynalı militanların da olduğunu ifade eden Rus komutan, örnek olarak Ukrayna’nın 3. Özel Harekat Alayı’nı gösterdi.
Öte yandan Rus askerlerin aldığı eğitimin daha iyi olduğunu vurgulayan Yak, Rus askerlerin Ukraynalı birimlere büyük zayiat verdiğini belirterek, “Eminim, düşmanın üstesinden geleceğiz” dedi.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği son bilgiye göre, Ukrayna ordusu Kursk Bölgesi’ndeki çatışmalarda bugüne kadar 36 binin üzerinde asker kaybetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını açıklamıştı. Putin düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söylemişti.
Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.