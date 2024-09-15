https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/thyden-aciklama-yolcu-hakkinda-hukuki-surec-baslatilmis-olup-kara-listeye-alinmistir-1088048284.html
THY'den açıklama: Yolcu hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, kara listeye alınmıştır
THY'den açıklama: Yolcu hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, kara listeye alınmıştır
Sputnik Türkiye
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, kabin ekibine hakaret eden yolcu hakkında hukuki süreç başlatıldığını ve yolcunun kara listeye alındığını açıkladı. 15.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-15T20:24+0300
2024-09-15T20:24+0300
2024-09-15T20:25+0300
türkiye
kara liste
thy
türk hava yolları (thy)
yolcu
yolcu uçağı
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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, dün İstanbul-Londra seferi öncesi kabin ekibine hakaret eden yolcu hakkında hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.Üstün sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/havalimaninda-aldatildigini-ogrenen-eski-koca-ortaligi-birbirine-katti-1088046111.html
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kara liste, thy, türk hava yolları (thy), yolcu, yolcu uçağı
kara liste, thy, türk hava yolları (thy), yolcu, yolcu uçağı
THY'den açıklama: Yolcu hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, kara listeye alınmıştır
20:24 15.09.2024 (güncellendi: 20:25 15.09.2024)
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, kabin ekibine hakaret eden yolcu hakkında hukuki süreç başlatıldığını ve yolcunun kara listeye alındığını açıkladı.
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, dün İstanbul-Londra seferi öncesi kabin ekibine hakaret eden yolcu hakkında hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.
Üstün sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"14.09.2024 tarihli TK1983 İstanbul-Londra seferinde kabin ekibi ve yolcularımıza karşı agresif tavırlar sergileyen ve sözlü hakarette bulunan yolcu uçaktan polis eşliğinde indirilmiştir. Uçağımıza maddi zarar veren B.G. isimli yolcu hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, kural dışı yolcu listesine (kara liste) eklenmiştir."