https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/thyden-aciklama-yolcu-hakkinda-hukuki-surec-baslatilmis-olup-kara-listeye-alinmistir-1088048284.html

THY'den açıklama: Yolcu hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, kara listeye alınmıştır

THY'den açıklama: Yolcu hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, kara listeye alınmıştır

Sputnik Türkiye

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, kabin ekibine hakaret eden yolcu hakkında hukuki süreç başlatıldığını ve yolcunun kara listeye alındığını açıkladı. 15.09.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

kara liste

thy

türk hava yolları (thy)

yolcu

yolcu uçağı

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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, dün İstanbul-Londra seferi öncesi kabin ekibine hakaret eden yolcu hakkında hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.Üstün sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/havalimaninda-aldatildigini-ogrenen-eski-koca-ortaligi-birbirine-katti-1088046111.html

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kara liste, thy, türk hava yolları (thy), yolcu, yolcu uçağı