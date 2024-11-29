https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/turkiyede-sahte-dolar-krizi-yuzunden-piyasalar-calkalaniyor-aldiginiz-dovizin-sahte-oldugunu-nasil-1090955419.html

Türkiye’de 'sahte dolar' krizi yüzünden piyasalar çalkalanıyor: Aldığınız dövizin sahte olduğunu nasıl anlarsınız?

Türkiye’de 'sahte dolar' krizi yüzünden piyasalar çalkalanıyor: Aldığınız dövizin sahte olduğunu nasıl anlarsınız?

Sputnik Türkiye

Yurt içi piyasalarda sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların dolaşıma sokulduğu iddiaları büyüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T07:41+0300

2024-11-29T07:41+0300

2024-11-29T07:41+0300

dolar

dolar/tl

ekonomi

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

cumhuriyet başsavcılığı

türkiye cumhuriyet merkez bankası

dolar rezervi

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Son günlerde sahte dolarların yurt içinde dolaşıma sokulduğu iddiaları gündemde. Başlangıçta 600 milyon dolar olarak ifade edilen sahte para miktarının, milyar doları aşabileceği öne sürülüyor. Özellikle 50 dolar ve 100 dolar gibi sık kullanılan banknotların, Güneydoğu sınırından kaçak yollarla Türkiye’ye getirildiği ve turistik bölgelerde dolaşıma sokulduğu belirtiliyor.Döviz bürolarında i̇şlem durduSahte dolarların piyasaya sürülmesiyle birçok döviz bürosu işlem alımlarını askıya aldı. Bu banknotların, hatta gelişmiş para sayma makineleri tarafından bile tespit edilemediği iddia ediliyor. Özellikle İstanbul, Antalya, İzmir ve Gaziantep gibi iller, iddiaların merkezinde yer alıyor.Kripto para operasyonları şüpheli hale geldiGelen bilgilere göre, sahte dolarlar Antalya’daki döviz bürolarında kripto para alımında kullanılmaya çalışıldı. Sahte paralarla yüz binlerce dolarlık işlem yapılmak istenirken, döviz bürolarının kullandığı cihazlar sayesinde durum fark edildi. Tether (USDT) gibi kripto varlıkların transferinde bu yöntemin kullanıldığı iddiaları araştırılıyor.Resmi açıklamalar ve i̇lk adımlarYaşanan gelişmeler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı bir soruşturma başlattı. TCMB, banknot sahteciliğiyle etkin mücadele kapsamında adli mercilerle koordineli bir şekilde çalıştığını duyurdu. Türkiye Bankalar Birliği de konuya ilişkin tedbirleri devreye soktu. TCMB’nin para sayma makinelerinin yazılımlarını güncellemesi, sorunun çözümü için öncelikli adım olarak görülüyor.Sahte paralar nasıl tespit edilir?Sahte dolarlar, kağıt kalitesi ve baskı tekniklerinden anlaşılabilir. Ancak en etkili yöntem, mor ışık ve manyetik mürekkep gibi teknolojik incelemelerden geçmek. Güncellenmiş para sayma makineleri bu süreci hızlandıracak. Ancak uzmanlar, vatandaşların sahte paraya karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.Ekonomist Baydar: Teknoloji yeterli değilMilliyet'e konuşan Ekonomist Hikmet Baydar, sahte paraların teknolojiyi dahi zorlayacak kadar gerçekçi olabileceğini belirtti. “Güncellenmiş para sayma makineleri sorunu hafifletebilir, ancak bu gelecekte yeni sahtecilik tekniklerinin ortaya çıkmayacağı anlamına gelmez” diyen Baydar, sahte para riskini tamamen ortadan kaldırmak için daha fazla düzenleme gerektiğini söyledi.Uzmanlardan kritik uyarılarUzmanlar, sahte para mağduru olmamak için şu önerilerde bulunuyor:Bankalar ve güncelleme süreciBankaların kısa süre içinde para sayma makinelerindeki güncellemeyi tamamlaması bekleniyor. TCMB’nin, tüm bankalara teknik bilgiler içeren bildirimler yolladığı biliniyor. Uzmanlar, bu sürecin hafta sonuna kadar tamamlanarak sistemin normale dönmesini bekliyor.Sahte dolar haberleri piyasalara yansıdı mı?Sahte dolar iddialarına rağmen döviz piyasasında belirgin bir dalgalanma yaşanmadı. Uzmanlar, yurt içi bankalardaki döviz mevduatlarının sahte para riski taşımadığını belirtiyor. Ancak nakit işlemlerde dikkatli olunması gerektiği uyarısı yineleniyor.Dolandırılmamak i̇çin önerilerSahte dolar krizi, piyasaların güvenliğini test ederken, vatandaşlar için de finansal tedbirlerin önemini bir kez daha hatırlatıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/uefa-ulke-puanindaki-son-durum-degisti-turkiye-siralama-atlamaya-artik-cok-yakin-1090954968.html

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