https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/cumhurbaskani-erdogan-macronla-gorustu-avrupa-birligi-surecinin-canlandirilmasi-mesaji-verdi-1090149624.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüştü: Avrupa Birliği sürecinin canlandırılması mesajı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüştü: Avrupa Birliği sürecinin canlandırılması mesajı verdi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü. Görüşmede Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi ve AB'ye üyelik ele alındı. 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T19:04+0300

2024-11-07T19:04+0300

2024-11-07T19:04+0300

türkiye

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

emmanuel macron

fransa

avrupa birliği

gümrük birliği

vize servestisi

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Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Görüşmede, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi ile ilgili vaatlerin yerine getirilmesi konusu ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik sürecinin canlandırılması mesajını iletti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa ilişkilerinin köklü bir geçmişe dayandığını, ticari ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesinin iki ülkeye de kazandıracağını ifade etti.Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik perspektifi ile hareket ettiğini, sürecin canlandırılmasının bir ihtiyaç olduğunu, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi ile ilgili vaatlerin yerine getirilmesinin beklendiğini belirten Erdoğan, Ukrayna-Rusya, İsrail-Filistin, İsrail-Lübnan ve benzeri gerilimlerin barışçıl bir zeminde diplomasi yoluyla sonlandırılmasının bütün ülkelerin çıkarına olduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/erdogan-avrupa-birliginin-savunma-gayretlerine-turkiyenin-dahil-edilmesi-avrupanin-guvenligi-icin-1090145355.html

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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, emmanuel macron, fransa, avrupa birliği, gümrük birliği, vize servestisi