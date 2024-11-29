https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/turkiye-ingiltere-ile-enerji-ve-iklim-diyalogu-konulu-mutabakat-zapti-imzaladi-1090980499.html
Türkiye, İngiltere ile 'Enerji ve İklim Diyaloğu' konulu mutabakat zaptı imzaladı
Türkiye, İngiltere ile 'Enerji ve İklim Diyaloğu' konulu mutabakat zaptı imzaladı
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İngiltere'de Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Ed Miliband ile bir araya geldi. Bakan, Türkiye ... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T15:49+0300
2024-11-29T15:49+0300
2024-11-29T15:50+0300
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile İngiltere arasında enerji ve iklim konularında işbirliğini güçlendirecek bir mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı. Londra’da temaslarda bulunan Bayraktar, İngiltere Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Ed Miliband ile bir araya geldi.İmzalanan mutabakat zaptı, temiz enerjiye geçiş, düşük karbonlu hidrojen ekonomisi, enerji şebekelerinin modernizasyonu, bölgesel enerji bağlantıları ve küçük modüler reaktörler gibi kritik alanlarda işbirliğini kapsıyor.Bayraktar, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ülkemizi enerjide merkezi bir konuma taşıyacak yatırım ve anlaşmaları imzalamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Bu anlaşmanın, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini artırmaya ve enerji bağımsızlığına katkı sunmaya yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti.Büyük firma yöneticileri ile yatırımlar görüşülecekBakan Bayraktar, Londra ziyaretinde JP Morgan tarafından düzenlenen yeşil finansman konulu yatırımcı toplantısında, küresel enerji sektörünün temsilcileriyle bir araya gelecek. Ayrıca, Rolls Royce, bp ve Birleşik Krallık İhracat Finansmanı Dairesi (UKEF) yöneticileriyle görüşerek enerji yatırımları ve işbirliği imkanlarını değerlendirecek.Ziyaret kapsamında Bayraktar’ın İngiltere ile yapılan enerji anlaşmasının yanı sıra, uluslararası finans ve enerji dünyasından önemli isimlerle temaslarını sürdürmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/bir-afrika-ulkesi-daha-vazgecti-cad-fransa-ile-askeri-isbirligi-anlasmasini-iptal-etti-1090979501.html
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enerji, türkiye, ingiltere, politika, bp, petrol, doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), yeşil enerji, alparslan bayraktar, birleşik krallık, bayraktar, muhafazakar parti (ingiltere), londra
enerji, türkiye, ingiltere, politika, bp, petrol, doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), yeşil enerji, alparslan bayraktar, birleşik krallık, bayraktar, muhafazakar parti (ingiltere), londra
Türkiye, İngiltere ile 'Enerji ve İklim Diyaloğu' konulu mutabakat zaptı imzaladı
15:49 29.11.2024 (güncellendi: 15:50 29.11.2024)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İngiltere'de Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Ed Miliband ile bir araya geldi. Bakan, Türkiye - İngiltere arasında 'Enerji ve İklim Diyaloğu' mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile İngiltere arasında enerji ve iklim konularında işbirliğini güçlendirecek bir mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı. Londra’da temaslarda bulunan Bayraktar, İngiltere Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Ed Miliband ile bir araya geldi.
İmzalanan mutabakat zaptı, temiz enerjiye geçiş, düşük karbonlu hidrojen ekonomisi, enerji şebekelerinin modernizasyonu, bölgesel enerji bağlantıları ve küçük modüler reaktörler gibi kritik alanlarda işbirliğini kapsıyor.
Bayraktar, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ülkemizi enerjide merkezi bir konuma taşıyacak yatırım ve anlaşmaları imzalamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Bu anlaşmanın, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini artırmaya ve enerji bağımsızlığına katkı sunmaya yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti.
Büyük firma yöneticileri ile yatırımlar görüşülecek
Bakan Bayraktar, Londra ziyaretinde JP Morgan tarafından düzenlenen yeşil finansman konulu yatırımcı toplantısında, küresel enerji sektörünün temsilcileriyle bir araya gelecek. Ayrıca, Rolls Royce, bp ve Birleşik Krallık İhracat Finansmanı Dairesi (UKEF) yöneticileriyle görüşerek enerji yatırımları ve işbirliği imkanlarını değerlendirecek.
Ziyaret kapsamında Bayraktar’ın İngiltere ile yapılan enerji anlaşmasının yanı sıra, uluslararası finans ve enerji dünyasından önemli isimlerle temaslarını sürdürmesi bekleniyor.