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Bir Afrika ülkesi daha vazgeçti: Çad, Fransa ile güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmasını iptal etti
Bir Afrika ülkesi daha vazgeçti: Çad, Fransa ile güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmasını iptal etti
Sputnik Türkiye
Çad hükümeti, uzun yıllardır Fransa ile sürdürülen güvenlik ve savunma sanayi alanlarındaki işbirliği anlaşmasını iptal etti. Ülkede koruma gücü olarak Fransız... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T15:30+0300
2024-11-29T15:30+0300
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Çad hükümeti, Fransa ile 2019 yılında yenilenen güvenlik ve savunma sanayisi alanındaki işbirliği anlaşmasını iptal ettiğini açıkladı. Çad Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın sona erdirilmesine yönelik kararın ulusal ve uluslararası kamuoyuna bildirildiği ifade edildi.Açıklamada, bu kararın Çad’ın bağımsızlığını kazandığı 66 yılın ardından tam egemenliğini ilan etme ve stratejik ortaklıklarını ulusal önceliklere göre yeniden tanımlama sürecinin bir parçası olduğu vurgulandı. Çad hükümetinin, anlaşma fesih sürecinde belirlenen koşullara uyacağını ve geçişin uyumlu bir şekilde sağlanması için Fransız yetkililerle işbirliği içinde olacağını belirtti.1 gün önce Fransa Dışişleri Bakanı ile görüşmüştüÇad’ın bu kararının iki ülke arasındaki dostane ilişkileri etkilemeyeceği kaydedilirken, Fransa ile diğer ortak çıkar alanlarında yapıcı işbirliği sürdürülmesi konusunda kararlılık mesajı verildi. Hükümet ayrıca, anlaşma kapsamında bugüne kadar sağlanan destek için Fransa’ya teşekkür etti ve yeni ortaklık modelleri üzerinde çalışmaya açık olduklarını bildirdi.Kararın, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot’un Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby İtno ile görüşmesinden bir gün sonra alınması dikkat çekti.
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fransa, çad, fransa savunma bakanlığı, ordu, güvenlik, savunma sanayi, silah, afrika
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Bir Afrika ülkesi daha vazgeçti: Çad, Fransa ile güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmasını iptal etti

15:30 29.11.2024
© AP Photo / Bernat ArmangueChad
Chad - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
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Çad hükümeti, uzun yıllardır Fransa ile sürdürülen güvenlik ve savunma sanayi alanlarındaki işbirliği anlaşmasını iptal etti. Ülkede koruma gücü olarak Fransız askerleri bulunuyordu.
Çad hükümeti, Fransa ile 2019 yılında yenilenen güvenlik ve savunma sanayisi alanındaki işbirliği anlaşmasını iptal ettiğini açıkladı. Çad Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın sona erdirilmesine yönelik kararın ulusal ve uluslararası kamuoyuna bildirildiği ifade edildi.
Açıklamada, bu kararın Çad’ın bağımsızlığını kazandığı 66 yılın ardından tam egemenliğini ilan etme ve stratejik ortaklıklarını ulusal önceliklere göre yeniden tanımlama sürecinin bir parçası olduğu vurgulandı. Çad hükümetinin, anlaşma fesih sürecinde belirlenen koşullara uyacağını ve geçişin uyumlu bir şekilde sağlanması için Fransız yetkililerle işbirliği içinde olacağını belirtti.

1 gün önce Fransa Dışişleri Bakanı ile görüşmüştü

Çad’ın bu kararının iki ülke arasındaki dostane ilişkileri etkilemeyeceği kaydedilirken, Fransa ile diğer ortak çıkar alanlarında yapıcı işbirliği sürdürülmesi konusunda kararlılık mesajı verildi. Hükümet ayrıca, anlaşma kapsamında bugüne kadar sağlanan destek için Fransa’ya teşekkür etti ve yeni ortaklık modelleri üzerinde çalışmaya açık olduklarını bildirdi.
Kararın, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot’un Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby İtno ile görüşmesinden bir gün sonra alınması dikkat çekti.
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