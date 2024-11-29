https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/aciklama-kapa-yapildi-unlu-ton-baligi-markasi-satiliyor-1090959627.html

Açıklama KAP'a yapıldı: Ünlü ton balığı markası satılıyor

Açıklama KAP'a yapıldı: Ünlü ton balığı markası satılıyor

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin tanınmış ton balığı markalarından Dardanel, yabancı yatırımcılara satılıyor. Şirketin yüzde 17.06'lık hissesinin satışına yönelik görüşmelere... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T09:56+0300

2024-11-29T09:56+0300

2024-11-29T09:56+0300

ekonomi

kap

kamuoyu aydınlatma platformu (kap)

ton balığı

dardanel

satış

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1d/1090960552_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_de11764ad419d9edb0da2b972b74bf84.jpg

Türkiye'nin ünlü ton balığı markası Dardanel hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirket, borsada işlem görmeyen yüzde 17.06'lık hissesinin yabancı bir kuruluşa satılacağı belirtildi. Ton balığı markasından konuya ilişkin KAP'a açıklama yapıldı. KAP açıklamasında şunlara yer verildi:"Şirket hakim ortağımız Niyazi Önen Holding A.Ş. tarafından aşağıdaki şekilde yönetim kurulu kararı alındığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir.Şirketimizin 28.11.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;Şirketimizin sahibi bulunduğu Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. hisse senetlerinden (şirketin sermayesinin yüzde 68,60'ına sahibiz) borsada işlem görmeyen 100 milyon adetlik bölümünün (bu miktar şirketin sermayesinin yüzde 17,06'lık kısmına tekabül ediyor) borsa dışı işlemle, yurtdışında yerleşik bir yatırımcı kuruluşa satışı konusunda ( her halükarda şirket sermayesinin yüzde 51,5'lik kısmının sahibi olarak kalacağımız şekil, kayıt ve şartı ile) görüşmelere başlanmasına ve bu konuda Osman Niyazi Önen ve/veya Aşkın Kurultak'a yetki verilmesine karar verilmiştir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/merkez-bankasinin-sahte-dolar-raporu-ortaya-cikti-50-dolarin-seri-numaralari-siralanmis-1090958919.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kap, kamuoyu aydınlatma platformu (kap), ton balığı, dardanel, satış