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Açıklama KAP'a yapıldı: Ünlü ton balığı markası satılıyor
Açıklama KAP'a yapıldı: Ünlü ton balığı markası satılıyor
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin tanınmış ton balığı markalarından Dardanel, yabancı yatırımcılara satılıyor. Şirketin yüzde 17.06'lık hissesinin satışına yönelik görüşmelere... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T09:56+0300
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ekonomi
kap
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ton balığı
dardanel
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Türkiye'nin ünlü ton balığı markası Dardanel hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirket, borsada işlem görmeyen yüzde 17.06'lık hissesinin yabancı bir kuruluşa satılacağı belirtildi. Ton balığı markasından konuya ilişkin KAP'a açıklama yapıldı. KAP açıklamasında şunlara yer verildi:"Şirket hakim ortağımız Niyazi Önen Holding A.Ş. tarafından aşağıdaki şekilde yönetim kurulu kararı alındığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir.Şirketimizin 28.11.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;Şirketimizin sahibi bulunduğu Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. hisse senetlerinden (şirketin sermayesinin yüzde 68,60'ına sahibiz) borsada işlem görmeyen 100 milyon adetlik bölümünün (bu miktar şirketin sermayesinin yüzde 17,06'lık kısmına tekabül ediyor) borsa dışı işlemle, yurtdışında yerleşik bir yatırımcı kuruluşa satışı konusunda ( her halükarda şirket sermayesinin yüzde 51,5'lik kısmının sahibi olarak kalacağımız şekil, kayıt ve şartı ile) görüşmelere başlanmasına ve bu konuda Osman Niyazi Önen ve/veya Aşkın Kurultak'a yetki verilmesine karar verilmiştir."
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kap, kamuoyu aydınlatma platformu (kap), ton balığı, dardanel, satış
kap, kamuoyu aydınlatma platformu (kap), ton balığı, dardanel, satış

Açıklama KAP'a yapıldı: Ünlü ton balığı markası satılıyor

09:56 29.11.2024
© FotoğrafTon balığı
Ton balığı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© Fotoğraf
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Türkiye'nin tanınmış ton balığı markalarından Dardanel, yabancı yatırımcılara satılıyor. Şirketin yüzde 17.06'lık hissesinin satışına yönelik görüşmelere başlandığı duyuruldu. Ünlü ton balığı markası açıklamayı Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptı.
Türkiye'nin ünlü ton balığı markası Dardanel hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirket, borsada işlem görmeyen yüzde 17.06'lık hissesinin yabancı bir kuruluşa satılacağı belirtildi. Ton balığı markasından konuya ilişkin KAP'a açıklama yapıldı.
KAP açıklamasında şunlara yer verildi:
"Şirket hakim ortağımız Niyazi Önen Holding A.Ş. tarafından aşağıdaki şekilde yönetim kurulu kararı alındığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

Şirketimizin 28.11.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketimizin sahibi bulunduğu Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. hisse senetlerinden (şirketin sermayesinin yüzde 68,60'ına sahibiz) borsada işlem görmeyen 100 milyon adetlik bölümünün (bu miktar şirketin sermayesinin yüzde 17,06'lık kısmına tekabül ediyor) borsa dışı işlemle, yurtdışında yerleşik bir yatırımcı kuruluşa satışı konusunda ( her halükarda şirket sermayesinin yüzde 51,5'lik kısmının sahibi olarak kalacağımız şekil, kayıt ve şartı ile) görüşmelere başlanmasına ve bu konuda Osman Niyazi Önen ve/veya Aşkın Kurultak'a yetki verilmesine karar verilmiştir."
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