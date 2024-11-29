https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/temde-yakit-tankeri-kaza-yapti-otoyolun-edirne-istikameti-kapandi-1090956991.html

TEM'de yakıt tankeri kaza yaptı: Otoyolun Edirne istikameti kapandı

TEM'de yakıt tankeri kaza yaptı: Otoyolun Edirne istikameti kapandı

Sputnik Türkiye

Esenyurt TEM Otoyolu Hadımköy gişeleri mevkisinde meydana gelen kazada, bir yakıt tankeri, önünde ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası Edirne... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T08:21+0300

2024-11-29T08:21+0300

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türkiye

tem otoyolu

tem otoyolu

tem otoyolu

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Esenyurt TEM Otoyolu’nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, yakıt tankeri önündeki kamyona hızla çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da büyük çapta hasar meydana gelirken, kaza Edirne yönündeki tüm şeritlerin kapanmasına neden oldu.Trafik yan yoldan veriliyorKaza sonrası, trafik akışı yan yola yönlendirildi. Ancak yoğunluk nedeniyle bölgede trafik akışı kontrollü sağlanmasına rağmen yer yer durma noktasına geldi. Sürücülere alternatif güzergâhlar kullanmaları tavsiye ediliyor.Ekipler çalışmalarını sürdürüyorKazanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yakıt tankerinde herhangi bir sızıntı veya yangın riski olmadığı bildirildi. Temizlik ve kaldırma çalışmalarının ardından yolun tekrar trafiğe açılması bekleniyor.

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tem otoyolu

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