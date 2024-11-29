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TEM'de yakıt tankeri kaza yaptı: Otoyolun Edirne istikameti kapandı
TEM'de yakıt tankeri kaza yaptı: Otoyolun Edirne istikameti kapandı
Sputnik Türkiye
Esenyurt TEM Otoyolu Hadımköy gişeleri mevkisinde meydana gelen kazada, bir yakıt tankeri, önünde ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası Edirne... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
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Esenyurt TEM Otoyolu’nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, yakıt tankeri önündeki kamyona hızla çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da büyük çapta hasar meydana gelirken, kaza Edirne yönündeki tüm şeritlerin kapanmasına neden oldu.Trafik yan yoldan veriliyorKaza sonrası, trafik akışı yan yola yönlendirildi. Ancak yoğunluk nedeniyle bölgede trafik akışı kontrollü sağlanmasına rağmen yer yer durma noktasına geldi. Sürücülere alternatif güzergâhlar kullanmaları tavsiye ediliyor.Ekipler çalışmalarını sürdürüyorKazanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yakıt tankerinde herhangi bir sızıntı veya yangın riski olmadığı bildirildi. Temizlik ve kaldırma çalışmalarının ardından yolun tekrar trafiğe açılması bekleniyor.
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tem otoyolu, tem otoyolu, tem otoyolu, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, edirne, türkiye
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TEM'de yakıt tankeri kaza yaptı: Otoyolun Edirne istikameti kapandı

08:21 29.11.2024 (güncellendi: 08:46 29.11.2024)
© AA / Hikmet Faruk Başerİstanbul trafik
İstanbul trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© AA / Hikmet Faruk Başer
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Esenyurt TEM Otoyolu Hadımköy gişeleri mevkisinde meydana gelen kazada, bir yakıt tankeri, önünde ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası Edirne yönündeki tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Trafik yan yoldan kontrollü şekilde sağlanırken, bölgede yoğunluk nedeniyle araçların durma noktasına geldiği bildirildi.
Esenyurt TEM Otoyolu’nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, yakıt tankeri önündeki kamyona hızla çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da büyük çapta hasar meydana gelirken, kaza Edirne yönündeki tüm şeritlerin kapanmasına neden oldu.

Trafik yan yoldan veriliyor

Kaza sonrası, trafik akışı yan yola yönlendirildi. Ancak yoğunluk nedeniyle bölgede trafik akışı kontrollü sağlanmasına rağmen yer yer durma noktasına geldi. Sürücülere alternatif güzergâhlar kullanmaları tavsiye ediliyor.

Ekipler çalışmalarını sürdürüyor

Kazanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yakıt tankerinde herhangi bir sızıntı veya yangın riski olmadığı bildirildi. Temizlik ve kaldırma çalışmalarının ardından yolun tekrar trafiğe açılması bekleniyor.
trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
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