https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/tbmm-baskani-numan-kurtulmustan-erken-secim-aciklamasi-1090239729.html

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan erken seçim açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan erken seçim açıklaması

Sputnik Türkiye

Brezilya'daki P20 Parlamento Başkanları Zirvesi sonrası yurda dönen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş uçakta gazetecilerin sorularını... 10.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-10T18:35+0300

2024-11-10T18:35+0300

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politika

tbmm

tbmm başkanlığı

numan kurtulmuş

ak parti

erken seçim

recep tayyip erdoğan

abdullah öcalan

pkk

pkk/kck

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Brezilya dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Brezilya'da düzenlenen P20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nden yurda dönüşe geçen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'de erken seçim iddiaları hakkında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ''Türkiye'nin şu anda bir erken seçim gündemi yok. Oluşmayan bir şey üzerinden konuşmanın da anlamı yok. Türkiye'de parlamento seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2028 yılına kadar görevinin başındadır. Milletin verdiği yüklediği sorumluluk budur'' açıklamasında bulundu. Yeni Anayasa ÇalışmalarıBasın mensuplarının Yeni Anayasa çalışmaları hakkındaki sorusuna yanıt veren Başkan Numan Kurtulmuş ''Anayasa müzakereleri çok zorlu bir süreç. Ama imkansız değil. Hatta tam tersine ben bu parlamentonun yapmaya daha yakın olduğunu düşünüyorum. Çünkü temsil gücü çok yüksek. Çok sesli bir parlamento var'' dedi.Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan Açıklaması Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan hakkındaki sözleri hakkında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ''Emperyalizmin hedefi çok açık. Ne Türkleri ne Kürtleri ne Şiileri ne Sünnileri severler. Kullanılabilecek gruplar ile parçala böl yönet uygularlar. Ya emperyalizmin kurbanı olarak herkes kendi sırasının gelmesini bekleyecek ya da hep birlikte demokratik yöntemler ile Türkiye'de terörün ortadan kalkması için her türlü çabayı ortaya koyacağız. Bir eli silahta bir eli sandıkta siyaset olmaz. Bu konuda atılacak adımlar Türkiye'yi rahatlatır'' açıklamasında bulundu.'ABD'de binlerce FETÖ mensubu barınabiliyor'ABD'de 47. Başkan Donald Trump hakkında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ''Önümüzdeki dönemde Türk-Amerikan ilişkilerini önemli derecede etkileyecektir. Öyle görünüyor ki Donald Trump ilk döneminden farklı olarak Orta Doğu siyasetinden uzaklaşma eğiliminde olacak. Amerikalıların karar vermesi gereken temel konulardan biri NATO'nun ikinci büyük ordusu olan Türkler ile işbirliği yapacaklar yoksa terör örgütleri ile mi? Bence en önemli konu bu. FETÖ elebaşının ölümü ile bu belli oldu. Halen ABD'de binlerce FETÖ mensubu barınabiliyor. Bu birinci dereceden Türkiye için güvenlik problemidir. ABD bunlara karar verirse ilişkilerde ilerleme belli olur'' dedi.İsrail-Filistin konusunda da konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katıldığı toplantılarda bazı ülkeler ''İsrail'den daha fazla İsrailci davranıyor'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/ahmet-hakandan-numan-kurtulmus-ve-anayasa-yorumu-ne-oluyor-yahu-kutsal-metin-mi-bu-ilahi-vahiy-mi-1089193750.html

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tbmm, tbmm başkanlığı, numan kurtulmuş, ak parti, erken seçim, recep tayyip erdoğan, abdullah öcalan, pkk, pkk/kck