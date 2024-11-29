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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/spk-baskani-gonul-duyurdu-aralik-ayinda-yeni-halka-arzlar-bekleniyor-1090966759.html
SPK Başkanı Gönül duyurdu: Aralık ayında yeni halka arzlar bekleniyor
SPK Başkanı Gönül duyurdu: Aralık ayında yeni halka arzlar bekleniyor
Sputnik Türkiye
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, aralık ayında yeni halka arzlar beklediklerini belirterek, şimdilik bir sayı belirtmenin doğru... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T11:40+0300
2024-11-29T11:40+0300
ekonomi
spk
sermaye piyasası kurulu (spk)
spk başkanı ibrahim ömer gönül
halka arz
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SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, İstanbul'da yaptığı açıklamalarda aralık ayında yeni halka arzların olup olmayacağı sorusuna yanıt verdi. SPK Başkanı, "Bekleriz. (Kaç adet olur?) Orada sayı söylemek yanlış olur. Dosyaların bitmesi ve şirketlerin talebine göre bakacağız" yanıtını verdi.Halka arzlarda 2025'in nasıl geçeceğine dair bir soru üzerine Gönül, "Halka arz talebi geçen seneki gibi oldukça yüksek. Herhalde yine buradaki talep devam edecektir. Biz de ona göre piyasanın şartlarına göre halka arzlara devam etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.Açığa satış yasağı kalkıyorAçığa satış yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin soru üzerine Gönül, "Çalışmalarımız devam ediyor. Yıl başından önce bunu belirlemeyi ve hayata geçirmeyi planlıyoruz. İnşallah yetişecektir. Sektörün de bu konuda fikirlerini almaya devam ediyoruz" diye konuştu.Bunun orta vadede gelmesinin bir sıkıntı yaratıp yaratmayacağının sorulmasına karşılık Gönül, "Bütün sektörle görüşüyoruz zaten. Sektörün fikrini almadan bu konuda bir adım atmak yanlış olur. Kendileri ile görüşüyoruz. Uygun zamanda gereken değişikliği yapacağız" ifadelerini kullandı.Gönül, "Endeksle ilgili çalışma yaptığınızı söylemiştiniz BIST 30 mu BIST 50 mi orada bir netlik var mı?" sorusu üzerine, sektörle hepsini görüştüklerini, fikir birliği olmadan bir adım atmayacaklarını vurguladı.
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spk, sermaye piyasası kurulu (spk), spk başkanı ibrahim ömer gönül, halka arz
spk, sermaye piyasası kurulu (spk), spk başkanı ibrahim ömer gönül, halka arz

SPK Başkanı Gönül duyurdu: Aralık ayında yeni halka arzlar bekleniyor

11:40 29.11.2024
© AAHalka arz
Halka arz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© AA
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, aralık ayında yeni halka arzlar beklediklerini belirterek, şimdilik bir sayı belirtmenin doğru olmayacağını söyledi.
SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, İstanbul'da yaptığı açıklamalarda aralık ayında yeni halka arzların olup olmayacağı sorusuna yanıt verdi. SPK Başkanı, "Bekleriz. (Kaç adet olur?) Orada sayı söylemek yanlış olur. Dosyaların bitmesi ve şirketlerin talebine göre bakacağız" yanıtını verdi.
Halka arzlarda 2025'in nasıl geçeceğine dair bir soru üzerine Gönül, "Halka arz talebi geçen seneki gibi oldukça yüksek. Herhalde yine buradaki talep devam edecektir. Biz de ona göre piyasanın şartlarına göre halka arzlara devam etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Açığa satış yasağı kalkıyor

Açığa satış yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin soru üzerine Gönül, "Çalışmalarımız devam ediyor. Yıl başından önce bunu belirlemeyi ve hayata geçirmeyi planlıyoruz. İnşallah yetişecektir. Sektörün de bu konuda fikirlerini almaya devam ediyoruz" diye konuştu.
Bunun orta vadede gelmesinin bir sıkıntı yaratıp yaratmayacağının sorulmasına karşılık Gönül, "Bütün sektörle görüşüyoruz zaten. Sektörün fikrini almadan bu konuda bir adım atmak yanlış olur. Kendileri ile görüşüyoruz. Uygun zamanda gereken değişikliği yapacağız" ifadelerini kullandı.
Gönül, "Endeksle ilgili çalışma yaptığınızı söylemiştiniz BIST 30 mu BIST 50 mi orada bir netlik var mı?" sorusu üzerine, sektörle hepsini görüştüklerini, fikir birliği olmadan bir adım atmayacaklarını vurguladı.
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