https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/spk-baskani-gonul-duyurdu-aralik-ayinda-yeni-halka-arzlar-bekleniyor-1090966759.html

SPK Başkanı Gönül duyurdu: Aralık ayında yeni halka arzlar bekleniyor

SPK Başkanı Gönül duyurdu: Aralık ayında yeni halka arzlar bekleniyor

Sputnik Türkiye

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, aralık ayında yeni halka arzlar beklediklerini belirterek, şimdilik bir sayı belirtmenin doğru... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T11:40+0300

2024-11-29T11:40+0300

2024-11-29T11:40+0300

ekonomi

spk

sermaye piyasası kurulu (spk)

spk başkanı ibrahim ömer gönül

halka arz

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SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, İstanbul'da yaptığı açıklamalarda aralık ayında yeni halka arzların olup olmayacağı sorusuna yanıt verdi. SPK Başkanı, "Bekleriz. (Kaç adet olur?) Orada sayı söylemek yanlış olur. Dosyaların bitmesi ve şirketlerin talebine göre bakacağız" yanıtını verdi.Halka arzlarda 2025'in nasıl geçeceğine dair bir soru üzerine Gönül, "Halka arz talebi geçen seneki gibi oldukça yüksek. Herhalde yine buradaki talep devam edecektir. Biz de ona göre piyasanın şartlarına göre halka arzlara devam etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.Açığa satış yasağı kalkıyorAçığa satış yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin soru üzerine Gönül, "Çalışmalarımız devam ediyor. Yıl başından önce bunu belirlemeyi ve hayata geçirmeyi planlıyoruz. İnşallah yetişecektir. Sektörün de bu konuda fikirlerini almaya devam ediyoruz" diye konuştu.Bunun orta vadede gelmesinin bir sıkıntı yaratıp yaratmayacağının sorulmasına karşılık Gönül, "Bütün sektörle görüşüyoruz zaten. Sektörün fikrini almadan bu konuda bir adım atmak yanlış olur. Kendileri ile görüşüyoruz. Uygun zamanda gereken değişikliği yapacağız" ifadelerini kullandı.Gönül, "Endeksle ilgili çalışma yaptığınızı söylemiştiniz BIST 30 mu BIST 50 mi orada bir netlik var mı?" sorusu üzerine, sektörle hepsini görüştüklerini, fikir birliği olmadan bir adım atmayacaklarını vurguladı.

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spk, sermaye piyasası kurulu (spk), spk başkanı ibrahim ömer gönül, halka arz