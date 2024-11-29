https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-ulkedeki-bomba-siginaklarinin-durumundan-duydugu-endiseyi-dile-1090953117.html

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ülkedeki bomba sığınaklarının durumundan duyduğu endişeyi dile getirdi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ülkedeki bomba sığınaklarının durumundan duyduğu endişeyi dile getirdi

Sputnik Türkiye

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, dünyada artan olası nükleer tehditler ışığında ülkedeki bomba sığınaklarının durumu hakkında endişelerini dile... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T04:08+0300

2024-11-29T04:08+0300

2024-11-29T04:08+0300

dünya

sırbistan

sığınak

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TV Pink'e yaptığı açıklamada, “Belediye hizmetlerimizden aldığım ilk raporlar ve ordumuzun bomba sığınaklarıyla ilgili raporu, her an bir nükleer saldırıya dayanabilecek sığınaklara kaç kişinin sığınabileceği konusundaki veriler iç karartıcı. Bu durumu düzeltmek için mümkün olan en kısa sürede harekete geçmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. 19 Kasım'da yaptığı bir açıklamada Vucic, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'nın tehdit altında olması durumunda nükleer silahları kullanmaktan çekinmeyeceğini söylediğini hatırlatmıştı. Vucic’e göre, Sırbistan şu anda nükleer bir çatışmaya hazır değil. Ülke, yalnızca 257 bin barınak yatağına sahip, oysaki yaklaşık 7 milyon nüfusu olan Sırbistan'ın 1.5 milyon barınak yatağına ulaşabilmek için altyapısını güncellemesi gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-azerbaycan-isbirligi-ile-elektrik-uretimi-icin-dogalgaz-santrali-insa-1090280280.html

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