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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ülkedeki bomba sığınaklarının durumundan duyduğu endişeyi dile getirdi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ülkedeki bomba sığınaklarının durumundan duyduğu endişeyi dile getirdi
Sputnik Türkiye
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, dünyada artan olası nükleer tehditler ışığında ülkedeki bomba sığınaklarının durumu hakkında endişelerini dile... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T04:08+0300
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TV Pink'e yaptığı açıklamada, “Belediye hizmetlerimizden aldığım ilk raporlar ve ordumuzun bomba sığınaklarıyla ilgili raporu, her an bir nükleer saldırıya dayanabilecek sığınaklara kaç kişinin sığınabileceği konusundaki veriler iç karartıcı. Bu durumu düzeltmek için mümkün olan en kısa sürede harekete geçmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. 19 Kasım'da yaptığı bir açıklamada Vucic, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'nın tehdit altında olması durumunda nükleer silahları kullanmaktan çekinmeyeceğini söylediğini hatırlatmıştı. Vucic’e göre, Sırbistan şu anda nükleer bir çatışmaya hazır değil. Ülke, yalnızca 257 bin barınak yatağına sahip, oysaki yaklaşık 7 milyon nüfusu olan Sırbistan'ın 1.5 milyon barınak yatağına ulaşabilmek için altyapısını güncellemesi gerekiyor.
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sırbistan, sığınak
sırbistan, sığınak

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ülkedeki bomba sığınaklarının durumundan duyduğu endişeyi dile getirdi

04:08 29.11.2024
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinAleksandr Vucic
Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© Sputnik / Стрингер
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, dünyada artan olası nükleer tehditler ışığında ülkedeki bomba sığınaklarının durumu hakkında endişelerini dile getirerek, bu konunun iç karartıcı olduğunu belirtti.
TV Pink'e yaptığı açıklamada, “Belediye hizmetlerimizden aldığım ilk raporlar ve ordumuzun bomba sığınaklarıyla ilgili raporu, her an bir nükleer saldırıya dayanabilecek sığınaklara kaç kişinin sığınabileceği konusundaki veriler iç karartıcı. Bu durumu düzeltmek için mümkün olan en kısa sürede harekete geçmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.
19 Kasım'da yaptığı bir açıklamada Vucic, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'nın tehdit altında olması durumunda nükleer silahları kullanmaktan çekinmeyeceğini söylediğini hatırlatmıştı.
Vucic’e göre, Sırbistan şu anda nükleer bir çatışmaya hazır değil. Ülke, yalnızca 257 bin barınak yatağına sahip, oysaki yaklaşık 7 milyon nüfusu olan Sırbistan'ın 1.5 milyon barınak yatağına ulaşabilmek için altyapısını güncellemesi gerekiyor.
Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Azerbaycan işbirliği ile elektrik üretimi için doğalgaz santrali inşa edileceğini söyledi
11 Kasım, 22:40
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