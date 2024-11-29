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Sahte döviz krizi ihracatçıları da vurdu: 'Dövizi bozduramazsak maaşları ödeyemeyiz'
Sahte döviz krizi ihracatçıları da vurdu: 'Dövizi bozduramazsak maaşları ödeyemeyiz'
Sputnik Türkiye
Piyasaları etkileyen 'sahte dolar' krizi hala sürerken, ellerindeki doları bozduramayan çok sayıda işletme sıkıntı yaşıyor. İşletmeciler eğer bu kriz... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T11:44+0300
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Yurt dışında basılan sahte dolarların Türkiye'de piyasaya sürülmeye çalışıldığına dair haberlerin ardından bir çok döviz bürosu ve banka 50 ve 100 dolarlık banknotları almamaya başladı. Sahte dolarların bankamatik ve para sayma makinelerinden bile geçebildiği iddia edilirken, bir çok işveren de zor durumda kaldı. Çünkü ellerindeki dövizi bozduramayan işletmeler ay sonu gelirken hem çalışanlarının maaşlarını ödeyememe hem de diğer ödemeleri yapamama riskiyle karşı karşıya kaldı. Sahte döviz krizi nedeniyle dolar bozduramıyoruzOrganik Giyim Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Odası Meclis üyesi Musa Evin, sahte dolar sıkıntısı yüzünden ihracattan gelen dolarlarını bozduramadıklarını ve ay sonu olması nedeniyle işçilerinin maaşlarını ödemekte zorlandıklarını söyledi. Evin yaşanan sıkıntıyı şöyle anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/merkez-bankasinin-sahte-dolar-raporu-ortaya-cikti-50-dolarin-seri-numaralari-siralanmis-1090958919.html
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sahte dolar, ekonomi, ihracatçı, çalışan, maaş, maaş krizi, piyasa, piyasa değeri
sahte dolar, ekonomi, ihracatçı, çalışan, maaş, maaş krizi, piyasa, piyasa değeri

Sahte döviz krizi ihracatçıları da vurdu: 'Dövizi bozduramazsak maaşları ödeyemeyiz'

11:44 29.11.2024
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Piyasaları etkileyen 'sahte dolar' krizi hala sürerken, ellerindeki doları bozduramayan çok sayıda işletme sıkıntı yaşıyor. İşletmeciler eğer bu kriz çözülmezse ay sonunda başta maaşlar olmak üzere ödemelerde sorun yaşayacaklarını dile getirdiler
Yurt dışında basılan sahte dolarların Türkiye'de piyasaya sürülmeye çalışıldığına dair haberlerin ardından bir çok döviz bürosu ve banka 50 ve 100 dolarlık banknotları almamaya başladı. Sahte dolarların bankamatik ve para sayma makinelerinden bile geçebildiği iddia edilirken, bir çok işveren de zor durumda kaldı. Çünkü ellerindeki dövizi bozduramayan işletmeler ay sonu gelirken hem çalışanlarının maaşlarını ödeyememe hem de diğer ödemeleri yapamama riskiyle karşı karşıya kaldı.

Sahte döviz krizi nedeniyle dolar bozduramıyoruz

Organik Giyim Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Odası Meclis üyesi Musa Evin, sahte dolar sıkıntısı yüzünden ihracattan gelen dolarlarını bozduramadıklarını ve ay sonu olması nedeniyle işçilerinin maaşlarını ödemekte zorlandıklarını söyledi. Evin yaşanan sıkıntıyı şöyle anlattı:

“İhracatçıların ihracat bedelleri döviz cinsinden gelmektedir. Gelen dövizlerin yüzde 30’unu peşin bozdurma zorunluluğu vardır. Kalanını genellikle döviz olarak tutuyor. İhtiyacımız olduğunda parça parça bozduruyoruz. Ay sonu geldi, maaş ve çek ödemelerimiz var. Fakat piyasadaki sahte döviz krizi nedeniyle bankalar ve bürolar döviz bozmak istemiyorlar, bozmuyorlar. İhracatçılar bu dövizi bozdurmadığı takdirde mağdur olacak. Maaşları ödeyemeyeceğiz, çeklerimizi ve ödemelerimizi yapamadığımız takdirde bankadaki ve piyasalardaki kredibilitemiz zarar görecek. Mağdur olmamamız için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Aksi takdirde şirketlerimiz ve personelimiz sorunlarla karşı karşıya kalacak”.

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