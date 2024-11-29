https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/sahte-doviz-krizi-ihracatcilari-da-vurdu-dovizi-bozduramazsak-maaslari-odeyemeyiz-1090966991.html

Sahte döviz krizi ihracatçıları da vurdu: 'Dövizi bozduramazsak maaşları ödeyemeyiz'

Sahte döviz krizi ihracatçıları da vurdu: 'Dövizi bozduramazsak maaşları ödeyemeyiz'

Sputnik Türkiye

Piyasaları etkileyen 'sahte dolar' krizi hala sürerken, ellerindeki doları bozduramayan çok sayıda işletme sıkıntı yaşıyor. İşletmeciler eğer bu kriz... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T11:44+0300

2024-11-29T11:44+0300

2024-11-29T11:44+0300

ekonomi

sahte dolar

ekonomi

ihracatçı

çalışan

maaş

maaş krizi

piyasa

piyasa değeri

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Yurt dışında basılan sahte dolarların Türkiye'de piyasaya sürülmeye çalışıldığına dair haberlerin ardından bir çok döviz bürosu ve banka 50 ve 100 dolarlık banknotları almamaya başladı. Sahte dolarların bankamatik ve para sayma makinelerinden bile geçebildiği iddia edilirken, bir çok işveren de zor durumda kaldı. Çünkü ellerindeki dövizi bozduramayan işletmeler ay sonu gelirken hem çalışanlarının maaşlarını ödeyememe hem de diğer ödemeleri yapamama riskiyle karşı karşıya kaldı. Sahte döviz krizi nedeniyle dolar bozduramıyoruzOrganik Giyim Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Odası Meclis üyesi Musa Evin, sahte dolar sıkıntısı yüzünden ihracattan gelen dolarlarını bozduramadıklarını ve ay sonu olması nedeniyle işçilerinin maaşlarını ödemekte zorlandıklarını söyledi. Evin yaşanan sıkıntıyı şöyle anlattı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/merkez-bankasinin-sahte-dolar-raporu-ortaya-cikti-50-dolarin-seri-numaralari-siralanmis-1090958919.html

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sahte dolar, ekonomi, ihracatçı, çalışan, maaş, maaş krizi, piyasa, piyasa değeri