https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/rusya-kuzey-kore-isbirligi-gelisiyor-savunma-bakani-belousov-pyongyangda-1090960025.html

Rusya-Kuzey Kore işbirliği gelişiyor: Savunma Bakanı Belousov Pyongyang'da

Rusya-Kuzey Kore işbirliği gelişiyor: Savunma Bakanı Belousov Pyongyang'da

Sputnik Türkiye

Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilerde son dönemde önemli bir ilerleme kat edilirken Moskova-Pyongyang hattındaki görüşme trafiğinin son halkası Savunma... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T09:49+0300

2024-11-29T09:49+0300

2024-11-29T09:49+0300

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rusya savunma bakanlığı

stratejik ortaklık

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Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, resmi ziyaret için Kuzey Kore'ye gitti.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre başkent Pyongyang'daki Sunan Uluslararası Havalimanı'na inen Belousov ve beraberindeki Rus heyeti için Kuzey Kore Halk Ordusu'nun tören kıtası tarafından resmi karşılama töreni düzenlendi.Kuzey Kore Savunma Bakanı No Gwang Chol da, Rus mevkidaşını uçaktan inişte bizzat karşıladı.Rusya Savunma Bakanı'nın ziyaret sırasında Kuzey Kore yönetimiyle görüşmesi, iki ülke arasındaki askeri ve siyasi ilişkilerin ele alınması bekleniyor.Stratejik ortalık anlaşması imzalanmıştıRusya ve Kuzey Kore liderleri, 19 Haziran’da Putin’in Pyongyang ziyareti sırasında ‘Kuzey Kore ve Rusya Arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’ imzalamıştı. Belge, her iki ülke tarafından da bu ay ortasında onaylanarak resmen yürürlüğe girmişti.Anlaşmanın 4. maddesi, taraflardan birinin başka bir devlet veya birkaç ülke tarafından silahlı saldırıya uğraması ve savaş durumuna düşmesi halinde, diğer tarafın derhal mevcut tüm araçlarla askeri ve diğer yardımları sağlamasını öngörüyor. Bu husus BM Sözleşmesi'nin 51. Maddesi ile Rusya ve Kuzey Kore yasaları tarafından da öngörülüyor.Ayrıca 8. madde uyarınca, taraflar, savaşın önlenmesi ve bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması amacıyla savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik ortak faaliyetlerin yürütülmesine yönelik mekanizmalar oluşturacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/kuzey-kore-disisleri-bakani-choe-moskovada-ukraynada-zafer-kazanilana-dek-rusyanin-yaninda-1089925937.html

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pyongyang, kuzey kore, rusya, rusya - kuzey kore ilişkileri, andrey belousov, rusya savunma bakanlığı, stratejik ortaklık, moskova, vladimir putin, kim jong-un