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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/rusya-donbassta-2-yerlesimde-daha-kontrolu-sagladi-12-bin-620-ukrayna-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1090973310.html
Rusya, Donbass'ta 2 yerleşimde daha kontrolü sağladı: 12 bin 620 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
Rusya, Donbass'ta 2 yerleşimde daha kontrolü sağladı: 12 bin 620 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, özel askeri harekat kapsamında kararlı ilerleyişini sürdürüyor. Son 24 saatte 2 yerleşim daha Rus tarafına geçerken Kiev, bir haftada... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T13:41+0300
2024-11-29T13:41+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun son 24 saatte Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Vorovskoye ve Razdolnoye köylerini ele geçirdiğini bildirdi.Rus hava savunma sistemleri, 1 hafta içinde ABD yapımı 10 ATACMS füzesini imha etti. Ayrıca Grom-2 tipi 2 balistik füze ve Neptün gemisavar füze sistemi yerle bir edildi.Düşmanın 53 karşı saldırısını püskürten Rus ordusu, son 1 haftada hava, deniz ve kara bazlı yüksek hassasiyetli silahlarla 1 yoğun bombardıman ve 32 grup bombardımanı gerçekleştirdi.Tüm bombardımanlarda belirlenen hedefler başarıyla vuruldu. Rus güçlerin hedefinde Ukrayna'nın enerji tesisleri, savunma sanayi işletmeleri gibi önemli noktalar yer aldı.Son 1 haftada 17'si Kursk Bölgesi'nde olmak üzere 34 Ukrayna askeri teslim oldu.Ukrayna ordusu, tüm cephelerde 1 haftalık süreçte toplam 12 bin 620 askerini kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/rus-dis-istihbarati-batinin-isgal-planini-acikladi-ukrayna-topraklari-hangi-ulkelere-pay-edilecek-1090964560.html
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ukrayna, kiev, neptün, rusya silahlı kuvvetleri, grom-2, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), donbass, özel askeri harekat, rus ordusu, rusya ordusu, rusya savunma bakanlığı, atacms, balistik füze, abd
ukrayna, kiev, neptün, rusya silahlı kuvvetleri, grom-2, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), donbass, özel askeri harekat, rus ordusu, rusya ordusu, rusya savunma bakanlığı, atacms, balistik füze, abd

Rusya, Donbass'ta 2 yerleşimde daha kontrolü sağladı: 12 bin 620 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi

13:41 29.11.2024
© AP Photo / Andrew MarienkoA Ukrainian serviceman guards next to the site of the National Academy of State Administration building damaged by shelling in Kharkiv, Ukraine, Friday, March 18, 2022. (AP Photo/Andrew Marienko)
A Ukrainian serviceman guards next to the site of the National Academy of State Administration building damaged by shelling in Kharkiv, Ukraine, Friday, March 18, 2022. (AP Photo/Andrew Marienko) - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Andrew Marienko
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, özel askeri harekat kapsamında kararlı ilerleyişini sürdürüyor. Son 24 saatte 2 yerleşim daha Rus tarafına geçerken Kiev, bir haftada yaklaşık 13 bin asker yitirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun son 24 saatte Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Vorovskoye ve Razdolnoye köylerini ele geçirdiğini bildirdi.

Rus hava savunma sistemleri, 1 hafta içinde ABD yapımı 10 ATACMS füzesini imha etti. Ayrıca Grom-2 tipi 2 balistik füze ve Neptün gemisavar füze sistemi yerle bir edildi.

Düşmanın 53 karşı saldırısını püskürten Rus ordusu, son 1 haftada hava, deniz ve kara bazlı yüksek hassasiyetli silahlarla 1 yoğun bombardıman ve 32 grup bombardımanı gerçekleştirdi.

Tüm bombardımanlarda belirlenen hedefler başarıyla vuruldu. Rus güçlerin hedefinde Ukrayna'nın enerji tesisleri, savunma sanayi işletmeleri gibi önemli noktalar yer aldı.

Son 1 haftada 17'si Kursk Bölgesi'nde olmak üzere 34 Ukrayna askeri teslim oldu.

Ukrayna ordusu, tüm cephelerde 1 haftalık süreçte toplam 12 bin 620 askerini kaybetti.
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