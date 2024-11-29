Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun son 24 saatte Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Vorovskoye ve Razdolnoye köylerini ele geçirdiğini bildirdi.



Rus hava savunma sistemleri, 1 hafta içinde ABD yapımı 10 ATACMS füzesini imha etti. Ayrıca Grom-2 tipi 2 balistik füze ve Neptün gemisavar füze sistemi yerle bir edildi.



Düşmanın 53 karşı saldırısını püskürten Rus ordusu, son 1 haftada hava, deniz ve kara bazlı yüksek hassasiyetli silahlarla 1 yoğun bombardıman ve 32 grup bombardımanı gerçekleştirdi.



Tüm bombardımanlarda belirlenen hedefler başarıyla vuruldu. Rus güçlerin hedefinde Ukrayna'nın enerji tesisleri, savunma sanayi işletmeleri gibi önemli noktalar yer aldı.



Son 1 haftada 17'si Kursk Bölgesi'nde olmak üzere 34 Ukrayna askeri teslim oldu.



Ukrayna ordusu, tüm cephelerde 1 haftalık süreçte toplam 12 bin 620 askerini kaybetti.