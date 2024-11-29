Rus bilim insanları ‘ışık hızıyla’ çalışan bilgisayar üzerinde çalışıyor

Elektronik ve fotoniği birleştiren bilgi işlem sistemi, optik yapay sinir ağlarına dayalı sinir ağı yöntemlerini kullanarak ultra hızlı veri işleme için tasarlandı. Aslında bu, ışık hızında çalışan bir bilgisayar olacak. Önümüzdeki iki yıl içinde, veri işleme hızı saniyede 10 üssü 19 kadar olan ve dünyadaki mevcut seviyeyi belirgin bir şekilde aşan bir cihazın çalışan bir prototipini oluşturmayı planlıyoruz.