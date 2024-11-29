https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/rus-bilim-insanlari-isik-hiziyla-calisan-bilgisayar-uzerinde-calisiyor-1090954847.html
Rus bilim insanları ‘ışık hızıyla’ çalışan bilgisayar üzerinde çalışıyor
Rus bilim insanları ‘ışık hızıyla’ çalışan bilgisayar üzerinde çalışıyor
Sputnik Türkiye
Rus bilim insanları, dünyanın en güçlü hibrid elektron-foton hesaplama sisteminin uygulamalı prototipi geliştirerek 2027’de tanıtmayı planlıyor. 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T07:06+0300
2024-11-29T07:06+0300
2024-11-29T07:15+0300
yaşam
rusya
nijniy novgorod
bilim insanları
bilgisayar
ışık hızı
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Rusya’nın Nijniy Novgorod Bölgesi'ndeki Sarov kentinde yer alan Ulusal Fizik ve Matematik Merkezi (NCPHM) çatısı altında faaliyet gösteren uzmanlarının, önümüzdeki iki yıl içinde bilgiyi ‘ışık hızında’ işleyecek dünyanın en güçlü hibrit elektron-foton bilgisayarının çalışan bir prototipini inşa edeceği bildirildi.NTPHM Bilimsel Direktörü Aleksandr Sergeyev, Rus medyasına açıklamasında şunu dedi:Proje üzerinde çalışan ekibin, bu alanda liderler olan Rusya Federal Nükleer Merkezi, Rusya Deneysel Fizik Araştırma Enstitüsü ve Samara Devlet Üniversitesi’nin uzmanlarından oluştuğunu anlatan Sergeyev, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/dinozorlarin-fosillesmis-diskilari-gosterdi-ne-bulurlarsa-yiyorlarmis-1090950362.html
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rusya, nijniy novgorod, bilim insanları, bilgisayar, ışık hızı
rusya, nijniy novgorod, bilim insanları, bilgisayar, ışık hızı
Rus bilim insanları ‘ışık hızıyla’ çalışan bilgisayar üzerinde çalışıyor
07:06 29.11.2024 (güncellendi: 07:15 29.11.2024)
Rus bilim insanları, dünyanın en güçlü hibrid elektron-foton hesaplama sisteminin uygulamalı prototipi geliştirerek 2027’de tanıtmayı planlıyor.
Rusya’nın Nijniy Novgorod Bölgesi'ndeki Sarov kentinde yer alan Ulusal Fizik ve Matematik Merkezi (NCPHM) çatısı altında faaliyet gösteren uzmanlarının, önümüzdeki iki yıl içinde bilgiyi ‘ışık hızında’ işleyecek dünyanın en güçlü hibrit elektron-foton bilgisayarının çalışan bir prototipini inşa edeceği bildirildi.
NTPHM Bilimsel Direktörü Aleksandr Sergeyev, Rus medyasına açıklamasında şunu dedi:
Elektronik ve fotoniği birleştiren bilgi işlem sistemi, optik yapay sinir ağlarına dayalı sinir ağı yöntemlerini kullanarak ultra hızlı veri işleme için tasarlandı. Aslında bu, ışık hızında çalışan bir bilgisayar olacak. Önümüzdeki iki yıl içinde, veri işleme hızı saniyede 10 üssü 19 kadar olan ve dünyadaki mevcut seviyeyi belirgin bir şekilde aşan bir cihazın çalışan bir prototipini oluşturmayı planlıyoruz.
Proje üzerinde çalışan ekibin, bu alanda liderler olan Rusya Federal Nükleer Merkezi, Rusya Deneysel Fizik Araştırma Enstitüsü ve Samara Devlet Üniversitesi’nin uzmanlarından oluştuğunu anlatan Sergeyev, sözlerini şöyle sürdürdü:
Önde gelen uluslararası şirketler tarafından geliştirilen evrensel işlemcilere ve grafik hızlandırıcılara sahip modern bilgisayarların aksine, özel fotonik bilgi işlem sistemleri sorunların çözümünü önemli ölçüde hızlandırabilir. Hız yüz hatta bin kat artabilir. Enerji verimliliğinin önemli ölçüde iyileştirilmesi durumunda, 2030'a kadar exaOps seviyesine ulaşma olasılığı var.