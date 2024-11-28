https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/dinozorlarin-fosillesmis-diskilari-gosterdi-ne-bulurlarsa-yiyorlarmis-1090950362.html
Dinozorların fosilleşmiş dışkıları gösterdi: 'Ne bulurlarsa yiyorlarmış'
Dinozorların fosilleşmiş dışkıları gösterdi: 'Ne bulurlarsa yiyorlarmış'
Sputnik Türkiye
Polonya'da bulunan fosilleşmiş dinozor dışkı ve kusmuk örneklerini inceleyen bilim insanları, dinozorların milyonlarca yıl önceki besin zincirindeki baskın... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T23:40+0300
2024-11-28T23:40+0300
2024-11-28T23:40+0300
yaşam
dinozor
yemek
besin zinciri
nature (dergi)
uppsala üniversitesi
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Nature dergisinde yayımlanan makaleye göre, birçok üniversitenin ortaklaşa yürüttüğü araştırmada, Polonya'da bulunan yüzlerce fosilleşmiş dinozor dışkısı ve kusmuğu incelendi. Araştırmanın amacı, 200 milyon yıl önce dinozorların tükettikleri besinleri belirlemekti. Yapılan incelemelerde, fosillerde balık pulu, böcek ve kemik parçaları gibi organik maddelere rastlandı.Bulgulara göre, ilk dinozorlar oldukça geniş bir beslenme yelpazesine sahipti. Araştırmacılar, bazı dinozorların iklim değişikliklerine hızlıca adapte olarak, rakiplerine göre daha fazla bitki türü tükettiklerini belirtti.Araştırmanın yazarlarından, Uppsala Üniversitesi Organizma Biyolojisi Bölümü’nden Dr. Martin Qvarnström, dinozorların ilk dönemlerde 'ne bulurlarsa yediklerini' ifade ederek, bu canlıların besin zincirindeki baskınlıklarının uzun bir evrimsel süreç sonucunda ortaya çıktığını vurguladı.Qvarnström, incelemenin yalnızca Polonya'daki fosiller üzerinden yapıldığını, bu tür bulguların başka bölgelerde de benzer şekilde gelişip gelişmediğini görmek istediklerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/milyonlarca-yil-suren-karniyen-yagmurlari-iklim-degisimi-ve-dinozorlarin-evrimsel-avantaji-1090478286.html
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dinozor, yemek, besin zinciri, nature (dergi), uppsala üniversitesi
dinozor, yemek, besin zinciri, nature (dergi), uppsala üniversitesi
Dinozorların fosilleşmiş dışkıları gösterdi: 'Ne bulurlarsa yiyorlarmış'
Polonya'da bulunan fosilleşmiş dinozor dışkı ve kusmuk örneklerini inceleyen bilim insanları, dinozorların milyonlarca yıl önceki besin zincirindeki baskın rollerine dair yeni bulgular elde etti.
Nature dergisinde yayımlanan makaleye göre, birçok üniversitenin ortaklaşa yürüttüğü araştırmada, Polonya'da bulunan yüzlerce fosilleşmiş dinozor dışkısı ve kusmuğu incelendi.
Araştırmanın amacı, 200 milyon yıl önce dinozorların tükettikleri besinleri belirlemekti. Yapılan incelemelerde, fosillerde balık pulu, böcek ve kemik parçaları gibi organik maddelere rastlandı.
Bulgulara göre, ilk dinozorlar oldukça geniş bir beslenme yelpazesine sahipti. Araştırmacılar, bazı dinozorların iklim değişikliklerine hızlıca adapte olarak, rakiplerine göre daha fazla bitki türü tükettiklerini belirtti.
Araştırmanın yazarlarından, Uppsala Üniversitesi Organizma Biyolojisi Bölümü’nden Dr. Martin Qvarnström, dinozorların ilk dönemlerde 'ne bulurlarsa yediklerini' ifade ederek, bu canlıların besin zincirindeki baskınlıklarının uzun bir evrimsel süreç sonucunda ortaya çıktığını vurguladı.
Qvarnström, incelemenin yalnızca Polonya'daki fosiller üzerinden yapıldığını, bu tür bulguların başka bölgelerde de benzer şekilde gelişip gelişmediğini görmek istediklerini kaydetti.