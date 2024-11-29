Rus alerji uzmanı: Covid-19 nedeniyle insan vücudu alerjenlere karşı daha duyarlı hale geldi

Birinci faktör kalıtsallık. Bilimsel veriler, alerjik hastalığı olan kişilerin bulunduğu bir ailede atopik çocuk sahibi olma olasılığının yüksek olduğunu (yüzde 80-85) gösteriyor. İkinci faktör ise çevrenin durumuyla ilgili. Modern verilere göre, çevresel faktörler genlerin aktivitesini değiştirebilmekte, kalıtımın gerçekleşme olasılığını (epigenetik) artırabilmekte veya azaltabilmektedir. Alerjilerin çağımızın bir hastalığı olduğu sıklıkla söylenir. Çevre, yaşam tarzı ve beslenme sürekli değişiyor, bu da alerjik hastalıkların sayısının artmasına katkıda bulunuyor.

Elbette COVID-19'un da etkisi oldu, çünkü bağışıklık sisteminin yeniden yapılandırılmasına neden olan pandemi zemininde insan vücudu alerjenlere karşı daha duyarlı hale geldi. Birçok alerjik hastalık seyrini değiştirdi ve daha önce gözlemlenmeyen klinik semptom özellikleri ortaya çıktı.