https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/rus-alerji-uzmani-covid-19-nedeniyle-insan-vucudu-alerjenlere-karsi-daha-duyarli-hale-geldi-1090990192.html
Rus alerji uzmanı: Covid-19 nedeniyle insan vücudu alerjenlere karşı daha duyarlı hale geldi
Rus alerji uzmanı: Covid-19 nedeniyle insan vücudu alerjenlere karşı daha duyarlı hale geldi
Sputnik Türkiye
Rus alerji uzmanı Revyakina, günümüzde alerjilerin yayılmasında Covid-19'un önemli bir etkisinin olduğunu belirtti. 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T21:01+0300
2024-11-29T21:01+0300
2024-11-29T21:01+0300
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Rus alerji uzmanı, tıp bilimleri doktoru Vera Revyakina, Covid-19'un alerjilerin yayılmasında önemli bir etkisinin olduğunu ve insan vücudunu alerjenlere karşı daha duyarlı hale getirdiğini ifade etti.Alerjik hastalıkların gelişmesine yol açan pek çok faktör olduğunu ve bunlar arasında önemli saydığı birkaçına dikkat çeken Revyakina, şu değerlendirmede bulundu:Alerjik bir hastalığın seyrini tahmin etmenin çok zor olabileceğini belirten Reyvakina, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/abd-menseli-unlu-kahve-zinciri-guney-korede-kuzey-kore-manzarali-dukkan-acti-1090988770.html
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rusya, covid-19, alerji, uzman, rus, insan, vücut
rusya, covid-19, alerji, uzman, rus, insan, vücut
Rus alerji uzmanı: Covid-19 nedeniyle insan vücudu alerjenlere karşı daha duyarlı hale geldi
Rus alerji uzmanı Revyakina, günümüzde alerjilerin yayılmasında Covid-19'un önemli bir etkisinin olduğunu belirtti.
Rus alerji uzmanı, tıp bilimleri doktoru Vera Revyakina, Covid-19'un alerjilerin yayılmasında önemli bir etkisinin olduğunu ve insan vücudunu alerjenlere karşı daha duyarlı hale getirdiğini ifade etti.
Alerjik hastalıkların gelişmesine yol açan pek çok faktör olduğunu ve bunlar arasında önemli saydığı birkaçına dikkat çeken Revyakina, şu değerlendirmede bulundu:
Birinci faktör kalıtsallık. Bilimsel veriler, alerjik hastalığı olan kişilerin bulunduğu bir ailede atopik çocuk sahibi olma olasılığının yüksek olduğunu (yüzde 80-85) gösteriyor. İkinci faktör ise çevrenin durumuyla ilgili. Modern verilere göre, çevresel faktörler genlerin aktivitesini değiştirebilmekte, kalıtımın gerçekleşme olasılığını (epigenetik) artırabilmekte veya azaltabilmektedir. Alerjilerin çağımızın bir hastalığı olduğu sıklıkla söylenir. Çevre, yaşam tarzı ve beslenme sürekli değişiyor, bu da alerjik hastalıkların sayısının artmasına katkıda bulunuyor.
Elbette COVID-19'un da etkisi oldu, çünkü bağışıklık sisteminin yeniden yapılandırılmasına neden olan pandemi zemininde insan vücudu alerjenlere karşı daha duyarlı hale geldi. Birçok alerjik hastalık seyrini değiştirdi ve daha önce gözlemlenmeyen klinik semptom özellikleri ortaya çıktı.
Alerjik bir hastalığın seyrini tahmin etmenin çok zor olabileceğini belirten Reyvakina, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bunun için alerjolojide biyobelirteç arayışı denilen ayrı bir yön bulunuyor. Basit anlamda bu, izlediğimiz bir göstergedir ve normale göre azalması veya artması durumunda hastalığın ileriki seyri hakkında bir tahminde bulunuruz. Bir dizi klinik ve laboratuvar göstergesi de analiz edilir. Ancak hastalarımıza her zaman hatırlattığımız en önemli prensip, alerjilerin kontrol edilebileceğidir. Mecazi anlamda söyleyecek olursak, onu ‘bir arkadaş olarak kabul etmeniz’ gerekir ve o zaman sizi rahatsız etmeyecektir. Bu nedenle öncelikle hastanın vücudunun tepki verdiği alerjeni belirlemek gerekir. Örneğin inek sütüne alerjiniz olduğunu biliyorsanız onu elbette diyetinizden çıkarmanız gerekir.