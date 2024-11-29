https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/abd-menseli-unlu-kahve-zinciri-guney-korede-kuzey-kore-manzarali-dukkan-acti-1090988770.html

ABD menşeli 'ünlü' kahve zinciri Güney Kore'de Kuzey Kore manzaralı dükkan açtı

ABD menşeli 'ünlü' kahve zinciri Güney Kore'de Kuzey Kore manzaralı dükkan açtı

Sputnik Türkiye

ABD menşeli kahve zinciri Starbucks, Kuzey'deki sivil yaşamı merak edenler için Kuzey Kore manzaralı kahve dükkanı açtı. 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T20:00+0300

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Starbucks Coffee Korea Co. şirketi Güney Kore'nin Gimpo kentindeki bir gözlemevi kulesinde açtığı yeni kafe, sınırın ötesindeki Gaepung ilçesindeki yaşamını 'izlemeyi' vaat ediyor. Hill 154 olarak bilinen gözlemevi alanı, 1950-53 Kore Savaşı sırasında iki ülkenin şiddetli bir şekilde savaştığı bir yer olarak bilinen tarihi bir öneme sahip.Kuzey Kore'deki nehir kıyısı söz konusu kahve dükkanından 1.6 kilometre daha uzakta yer alırken ziyaretçilerin Kuzey kesimini görmek için dürbün veya uzun menzilli lenslere ihtiyaç duyabileceği aktarıldı.Aegibong Barış Ekoparkı'nın gözlem kulesinde açılan 30 kişilik kafe, kahve içenlere iki ülkeyi ayıran Jogang nehrinin panoramik manzarasını sunmaya başladı. Söz konusu bu girişimin kentin Kore Savaşı sırasındaki tarihi ve stratejik öneminden istifade edilerek Aegibong'u küresel bir turistik cazibe merkezi haline getirme planlarının bir parçası olduğu ifade edildi. Aegibong Barış Ekoparkı bu yılın ilk 10 ayında, bir önceki yıla göre yüzde 24 artışla 135 bin 514 kişi ziyaret ettiği belirtildi.Gimpo Şehir Yönetimi Sözcüsü'nün Batı basınına yaptığı açıklamada, şirketin bu bölgeyi tarihi önemi ve manzarası nedeniyle seçtiğini belirterek açılan dükkanın bu bölgede faaliyet gösteren tek yiyecek ve içecek şirketi olduğunu ekledi.

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