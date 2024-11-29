https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/rostov-bolgesindeki-hava-savunma-sistemi-ukraynaya-ait-30-iha-saldirisini-puskurttu-1090953948.html

Rostov bölgesindeki hava savunma sistemi Ukrayna'ya ait 30 İHA saldırısını püskürttü

Rostov bölgesindeki hava savunma sistemi Ukrayna'ya ait 30 İHA saldırısını püskürttü

Sputnik Türkiye

Rostov bölgesindeki hava savunma sistemi 30 Ukrayna insansız hava aracını imha etti 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T05:09+0300

2024-11-29T05:09+0300

2024-11-29T05:09+0300

ukrayna krizi

yuri slyusar

ukrayna

rostov

insansız hava aracı (iha)

iha

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Vali vekili Yuri Slyusar, Rostov bölgesinin kuzeybatısında bulunan 30 İHA'nın elektronik savaş ve hava savunma araçları tarafından bastırılıp imha edildiğini ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığını söyledi. Slyusar Telegram kanalında, “Hava savunması, düşmanın yoğun hava saldırısını yansıtmak anlamına gelir. Şu anda Rostov bölgesinin kuzeybatısında 30 İHA elektronik savaş vasıtasıyla imha edilmiş ve bastırılmıştır” diye yazarak hava savunma güçlerinin ve araçlarının hava saldırısını püskürtmeye devam ettiğini de sözlerine ekledi. Valiye göre saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, Kamenskiy bölgesindeki Masalovka çiftliğinde, boş bir özel evin çatısı hasar gördü, Tarasovskiy bölgesindeki Dyaçkino köyünde, özel bir çiftlik evine İHA enkazı düşmesi nedeniyle bir konutun pencereleri kırıldı. Acil durum mahalline operasyonel hizmetler gönderildi.

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yuri slyusar, ukrayna, rostov, insansız hava aracı (iha), iha