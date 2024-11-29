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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/rostov-bolgesindeki-hava-savunma-sistemi-ukraynaya-ait-30-iha-saldirisini-puskurttu-1090953948.html
Rostov bölgesindeki hava savunma sistemi Ukrayna'ya ait 30 İHA saldırısını püskürttü
Rostov bölgesindeki hava savunma sistemi Ukrayna'ya ait 30 İHA saldırısını püskürttü
Sputnik Türkiye
Rostov bölgesindeki hava savunma sistemi 30 Ukrayna insansız hava aracını imha etti 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T05:09+0300
2024-11-29T05:09+0300
ukrayna krizi
yuri slyusar
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Vali vekili Yuri Slyusar, Rostov bölgesinin kuzeybatısında bulunan 30 İHA'nın elektronik savaş ve hava savunma araçları tarafından bastırılıp imha edildiğini ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığını söyledi. Slyusar Telegram kanalında, “Hava savunması, düşmanın yoğun hava saldırısını yansıtmak anlamına gelir. Şu anda Rostov bölgesinin kuzeybatısında 30 İHA elektronik savaş vasıtasıyla imha edilmiş ve bastırılmıştır” diye yazarak hava savunma güçlerinin ve araçlarının hava saldırısını püskürtmeye devam ettiğini de sözlerine ekledi. Valiye göre saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, Kamenskiy bölgesindeki Masalovka çiftliğinde, boş bir özel evin çatısı hasar gördü, Tarasovskiy bölgesindeki Dyaçkino köyünde, özel bir çiftlik evine İHA enkazı düşmesi nedeniyle bir konutun pencereleri kırıldı. Acil durum mahalline operasyonel hizmetler gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/odessa-bolgesindeki-ilyicevsk-kentinde-bir-patlama-gerceklestigi-bildirildi-1090953699.html
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yuri slyusar, ukrayna, rostov, insansız hava aracı (iha), iha
yuri slyusar, ukrayna, rostov, insansız hava aracı (iha), iha

Rostov bölgesindeki hava savunma sistemi Ukrayna'ya ait 30 İHA saldırısını püskürttü

05:09 29.11.2024
© Sputnik / РИА НовостиRusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı
Rusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© Sputnik / РИА Новости
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Rostov bölgesindeki hava savunma sistemi 30 Ukrayna insansız hava aracını imha etti
Vali vekili Yuri Slyusar, Rostov bölgesinin kuzeybatısında bulunan 30 İHA'nın elektronik savaş ve hava savunma araçları tarafından bastırılıp imha edildiğini ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığını söyledi.
Slyusar Telegram kanalında, “Hava savunması, düşmanın yoğun hava saldırısını yansıtmak anlamına gelir. Şu anda Rostov bölgesinin kuzeybatısında 30 İHA elektronik savaş vasıtasıyla imha edilmiş ve bastırılmıştır” diye yazarak hava savunma güçlerinin ve araçlarının hava saldırısını püskürtmeye devam ettiğini de sözlerine ekledi.
Valiye göre saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, Kamenskiy bölgesindeki Masalovka çiftliğinde, boş bir özel evin çatısı hasar gördü, Tarasovskiy bölgesindeki Dyaçkino köyünde, özel bir çiftlik evine İHA enkazı düşmesi nedeniyle bir konutun pencereleri kırıldı. Acil durum mahalline operasyonel hizmetler gönderildi.
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