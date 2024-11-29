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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/odessa-bolgesindeki-ilyicevsk-kentinde-bir-patlama-gerceklestigi-bildirildi-1090953699.html
Odessa bölgesindeki İlyiçevsk kentinde bir patlama gerçekleştiği bildirildi
Odessa bölgesindeki İlyiçevsk kentinde bir patlama gerçekleştiği bildirildi
Sputnik Türkiye
Rus Silahlı Kuvvetlerinin Odessa bölgesindeki İlyiçevsk'e düzenlediği operasyonun ardından patlama sesleri duyuldu. 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T04:48+0300
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Nikolayev'deki Rusya yanlısı direniş koordiantörü Sergey Lebedev, yaptığı açıklamada "Odessa: İliçevsk gerçekten vuruldu.Yaklaşık yarım saattir patlama sesleri geliyor. Diğer detaylar henüz yok," şeklinde bilgi verdi. Gerçekleştirilen operasyon sonrası, Lebedev, meslektaşlarından aldığı bilgilere göre, birçok boğuk patlama sesi duyulduğunu belirtti. 28 Kasım sabahı, Rus birlikleri Ukrayna'nın savunma sanayi tesislerine ve bu tesislerin işletilmesini sağlamak için gerekli olan enerji altyapısına kombinasyonlu bir operasyon gerçekleştirdi. Son birkaç gün içinde Rus birlikleri yüzlerce farklı türde roket ve 466 adet 'Geran-2' insansız hava aracı kullandığı bildirildi. Rus ordusu, askeri personel, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve paralı askerlerin konuşlandığı yerleri, ayrıca enerji, savunma sanayi, askeri yönetim ve iletişim altyapısına yönelik hedefli operasyonlar düzenliyor. Rusya Devlet Başkanlığı sözcüsü Dmitriy Peskov, ordunun sivil binaları ve sosyal kurumları hedef almadığını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/ukraynanin-sekiz-bolgesinde-hava-saldirisi-alarmi-duyuruldu-1090952704.html
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sergey lebedev, dmitriy peskov, odessa, ukrayna
sergey lebedev, dmitriy peskov, odessa, ukrayna

Odessa bölgesindeki İlyiçevsk kentinde bir patlama gerçekleştiği bildirildi

04:48 29.11.2024
© Sputnik / Stringer / Multimedya arşivine gidinУчения МЧС ЛНР в Луганске
Учения МЧС ЛНР в Луганске - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© Sputnik / Stringer
/
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Rus Silahlı Kuvvetlerinin Odessa bölgesindeki İlyiçevsk'e düzenlediği operasyonun ardından patlama sesleri duyuldu.
Nikolayev'deki Rusya yanlısı direniş koordiantörü Sergey Lebedev, yaptığı açıklamada "Odessa: İliçevsk gerçekten vuruldu.Yaklaşık yarım saattir patlama sesleri geliyor. Diğer detaylar henüz yok," şeklinde bilgi verdi.
Gerçekleştirilen operasyon sonrası, Lebedev, meslektaşlarından aldığı bilgilere göre, birçok boğuk patlama sesi duyulduğunu belirtti.
28 Kasım sabahı, Rus birlikleri Ukrayna'nın savunma sanayi tesislerine ve bu tesislerin işletilmesini sağlamak için gerekli olan enerji altyapısına kombinasyonlu bir operasyon gerçekleştirdi.
Son birkaç gün içinde Rus birlikleri yüzlerce farklı türde roket ve 466 adet 'Geran-2' insansız hava aracı kullandığı bildirildi. Rus ordusu, askeri personel, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve paralı askerlerin konuşlandığı yerleri, ayrıca enerji, savunma sanayi, askeri yönetim ve iletişim altyapısına yönelik hedefli operasyonlar düzenliyor.
Rusya Devlet Başkanlığı sözcüsü Dmitriy Peskov, ordunun sivil binaları ve sosyal kurumları hedef almadığını vurgulamıştı.
The Motherland Monument, center, and the thousand-year-old Monastery of Caves, also known as Kyiv Pechersk Lavra, the holiest site of Eastern Orthodox Christians are seen through the morning fog across the Dnipro river in Kyiv, Ukraine Monday, Nov. 25, 2024. (AP Photo/Evgeniy Maloletka) - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
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