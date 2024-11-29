https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/odessa-bolgesindeki-ilyicevsk-kentinde-bir-patlama-gerceklestigi-bildirildi-1090953699.html

Odessa bölgesindeki İlyiçevsk kentinde bir patlama gerçekleştiği bildirildi

Odessa bölgesindeki İlyiçevsk kentinde bir patlama gerçekleştiği bildirildi

Sputnik Türkiye

Rus Silahlı Kuvvetlerinin Odessa bölgesindeki İlyiçevsk'e düzenlediği operasyonun ardından patlama sesleri duyuldu. 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T04:48+0300

2024-11-29T04:48+0300

2024-11-29T04:48+0300

ukrayna krizi

sergey lebedev

dmitriy peskov

odessa

ukrayna

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Nikolayev'deki Rusya yanlısı direniş koordiantörü Sergey Lebedev, yaptığı açıklamada "Odessa: İliçevsk gerçekten vuruldu.Yaklaşık yarım saattir patlama sesleri geliyor. Diğer detaylar henüz yok," şeklinde bilgi verdi. Gerçekleştirilen operasyon sonrası, Lebedev, meslektaşlarından aldığı bilgilere göre, birçok boğuk patlama sesi duyulduğunu belirtti. 28 Kasım sabahı, Rus birlikleri Ukrayna'nın savunma sanayi tesislerine ve bu tesislerin işletilmesini sağlamak için gerekli olan enerji altyapısına kombinasyonlu bir operasyon gerçekleştirdi. Son birkaç gün içinde Rus birlikleri yüzlerce farklı türde roket ve 466 adet 'Geran-2' insansız hava aracı kullandığı bildirildi. Rus ordusu, askeri personel, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve paralı askerlerin konuşlandığı yerleri, ayrıca enerji, savunma sanayi, askeri yönetim ve iletişim altyapısına yönelik hedefli operasyonlar düzenliyor. Rusya Devlet Başkanlığı sözcüsü Dmitriy Peskov, ordunun sivil binaları ve sosyal kurumları hedef almadığını vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/ukraynanin-sekiz-bolgesinde-hava-saldirisi-alarmi-duyuruldu-1090952704.html

odessa

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sergey lebedev, dmitriy peskov, odessa, ukrayna