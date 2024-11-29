https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/meteoroloji-istanbul-izmir-ve-ankara-basta-olmak-uzere-il-il-uyardi-la-nina-geldi-son-60-yilin-en-1090955892.html

Meteoroloji İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere il il uyardı: La Nina geldi son 60 yılın en soğuk kışı yaşanacak

Meteoroloji İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere il il uyardı: La Nina geldi son 60 yılın en soğuk kışı yaşanacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre, Çanakkale, Edirne ve İzmir'de sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T07:54+0300

2024-11-29T07:54+0300

2024-11-29T07:54+0300

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Meteoroloji’nin 29 Kasım raporuna göre, gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege, Edirne ve Çanakkale çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Özellikle gece saatlerinde bu bölgelerde yağışların etkisini artırması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.Karadeniz’de yağmur, yüksek kesimlerde kar uyarısıDoğu Karadeniz’de, özellikle Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağmur bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar, buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıldı.Pus ve sis görülebilirÜlkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak. Sürücülere bu bölgelerde görüş mesafesi konusunda dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı.Hava sıcaklıkları normallerde seyredecekMeteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağını ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirtti. Özellikle iç bölgelerde sabah saatlerinde soğuk hava hissedilebilir.Rüzgar hafif, Karadeniz’de orta kuvvette esecekRüzgarın genellikle kuzeyli, Karadeniz kıyılarında ise güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuvvetli esmesi beklenmediği için deniz ulaşımında bir aksama beklenmiyor.İl İl Hava Durumu DetaylarıMeteorolojiden uyarılarMeteoroloji’nin güncel tahminleri doğrultusunda hava koşullarına uygun hareket etmek, güvenliğiniz için önemlidir.Bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahminlerine göre, gece saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve İzmir’de sağanak yağış bekleniyor. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakimken, kuzey ve doğu bölgelerinde pus, sis ve buzlanma etkili olabilir. İşte bölge bölge 29 Kasım hava durumu detayları.Marmara’da sağanak yağış ve sis bekleniyorMarmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Gece saatlerinden sonra Edirne ve Çanakkale çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca bölge genelinde pus ve yer yer sis etkili olabilir. İstanbul ise parçalı bulutlu bir gün geçirecek.Ege’de sağanak ve buzlanma uyarısıKıyı Ege'de gece saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde ise buzlanma ve don olayları ile birlikte pus ve sis görülebilir. İzmir ve Manisa'da hava giderek çok bulutlu olacak, gece yağış etkili olabilir.Akdeniz’de hava parçalı bulutluAkdeniz Bölgesi genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. İç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve sis görülebilir. Antalya, Adana ve Mersin gibi merkezlerde yağış beklenmiyor.İç Anadolu’da buzlanma ve don alarmıİç Anadolu Bölgesi’nde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölge genelinde buzlanma ve don olayları beklenirken, sabah saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olabilir.Karadeniz Bölgesi’nde yağmur ve sis görülebilirDoğu Karadeniz’in bazı kesimlerinde hafif yağmur, iç bölgelerde ise buzlanma ve sis bekleniyor. Trabzon, Rize ve çevresinde yağış ihtimali düşük olsa da hava çok bulutlu olacak.Doğu Anadolu soğuk ve bulutluDoğu Anadolu Bölgesi’nde hava çok bulutlu olacak. Bölge genelinde buzlanma ve don olayları ile birlikte sabah saatlerinde pus etkili olabilir.Güneydoğu Anadolu’da hava açıkGüneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olabilir, ancak hava sıcaklıkları mevsim normallerinde.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/turkiyede-sahte-dolar-krizi-yuzunden-piyasalar-calkalaniyor-aldiginiz-dovizin-sahte-oldugunu-nasil-1090955419.html

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