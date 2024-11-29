https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/netanyahudan-israil-ordusuna-talimat-ateskes-ihlal-edilirse-tam-olcekli-savasa-hazir-olun--1090952238.html
Netanyahu'dan İsrail ordusuna talimat: 'Ateşkes ihlal edilirse 'tam ölçekli' savaşa hazır olun'
Netanyahu'dan İsrail ordusuna talimat: 'Ateşkes ihlal edilirse 'tam ölçekli' savaşa hazır olun'
Sputnik Türkiye
Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'daki ateşkesin bozulması halinde İsrail'in başlatacağı 'geniş çaplı bir savaşa' hazır olmaları talimatı verdi. 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T02:26+0300
2024-11-29T02:26+0300
2024-11-29T02:26+0300
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Kanal 14 televizyonuna verdiği bir röportaj da İsrail ordusuna Lübnan'daki ateşkesin bozulması halinde İsrail'in başlatacağı 'geniş çaplı bir savaşa' hazır olmaları talimatını verdi.Netanyahu 'İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ateşkesin bozulması halinde Lübnan'da geniş çaplı bir savaşa hazırlanma talimatı verdim. Eğer ateşkes anlaşması ihlal edilirse, tam ölçekli savaşa geçeceğiz' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/hamaney-netanyahu-hakkindaki-tutuklama-emrini-yeterli-bulmadi-idam-edilmesi-gerekiyor-1090800248.html
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benyamin netanyahu, israil, lübnan, ortadoğu, haberler, israil ordusu
benyamin netanyahu, israil, lübnan, ortadoğu, haberler, israil ordusu
Netanyahu'dan İsrail ordusuna talimat: 'Ateşkes ihlal edilirse 'tam ölçekli' savaşa hazır olun'
Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'daki ateşkesin bozulması halinde İsrail'in başlatacağı 'geniş çaplı bir savaşa' hazır olmaları talimatı verdi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Kanal 14 televizyonuna verdiği bir röportaj da İsrail ordusuna Lübnan'daki ateşkesin bozulması halinde İsrail'in başlatacağı 'geniş çaplı bir savaşa' hazır olmaları talimatını verdi.
Netanyahu 'İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ateşkesin bozulması halinde Lübnan'da geniş çaplı bir savaşa hazırlanma talimatı verdim. Eğer ateşkes anlaşması ihlal edilirse, tam ölçekli savaşa geçeceğiz' dedi.