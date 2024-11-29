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Netanyahu'dan İsrail ordusuna talimat: 'Ateşkes ihlal edilirse 'tam ölçekli' savaşa hazır olun'
Netanyahu'dan İsrail ordusuna talimat: 'Ateşkes ihlal edilirse 'tam ölçekli' savaşa hazır olun'
Sputnik Türkiye
Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'daki ateşkesin bozulması halinde İsrail'in başlatacağı 'geniş çaplı bir savaşa' hazır olmaları talimatı verdi. 29.11.2024, Sputnik Türkiye
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Kanal 14 televizyonuna verdiği bir röportaj da İsrail ordusuna Lübnan'daki ateşkesin bozulması halinde İsrail'in başlatacağı 'geniş çaplı bir savaşa' hazır olmaları talimatını verdi.Netanyahu 'İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ateşkesin bozulması halinde Lübnan'da geniş çaplı bir savaşa hazırlanma talimatı verdim. Eğer ateşkes anlaşması ihlal edilirse, tam ölçekli savaşa geçeceğiz' dedi.
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benyamin netanyahu, israil, lübnan, ortadoğu, haberler, israil ordusu
benyamin netanyahu, israil, lübnan, ortadoğu, haberler, israil ordusu

Netanyahu'dan İsrail ordusuna talimat: 'Ateşkes ihlal edilirse 'tam ölçekli' savaşa hazır olun'

02:26 29.11.2024
© Fotoğraf : İsrail Dışişleri Bakanlığıİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© Fotoğraf : İsrail Dışişleri Bakanlığı
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Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'daki ateşkesin bozulması halinde İsrail'in başlatacağı 'geniş çaplı bir savaşa' hazır olmaları talimatı verdi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Kanal 14 televizyonuna verdiği bir röportaj da İsrail ordusuna Lübnan'daki ateşkesin bozulması halinde İsrail'in başlatacağı 'geniş çaplı bir savaşa' hazır olmaları talimatını verdi.
Netanyahu 'İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ateşkesin bozulması halinde Lübnan'da geniş çaplı bir savaşa hazırlanma talimatı verdim. Eğer ateşkes anlaşması ihlal edilirse, tam ölçekli savaşa geçeceğiz' dedi.
İran lideri Ali Hamaney - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
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25 Kasım, 15:18
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