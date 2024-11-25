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Hamaney, Netanyahu hakkındaki tutuklama emrini yeterli bulmadı: 'İdam edilmesi gerekiyor'
Hamaney, Netanyahu hakkındaki tutuklama emrini yeterli bulmadı: 'İdam edilmesi gerekiyor'
Sputnik Türkiye
Netanyahu'nun yakalanmasının yeterli olmayacağını ve idam kararı verilmesi gerektiğini söyleyen Hamaney, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da savaş suçu işlediğini... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T15:18+0300
2024-11-25T15:18+0300
dünya
israil
benyamin netanyahu
yoav gallant
iran
ayetullah ali hamaney
ucm
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
tutuklama kararı
tutuklama
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İran lideri Ali Hamaney, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze Şeridi'nde 1 yılı aşkın süredir işlenen savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama emrini yeterli bulmayarak idam kararı alınması gerektiğini söyledi.Başkent Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis güçleri (Besic) üyelerine hitap eden Hamaney, UCM'nin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki kararına tepki gösterdi."Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarıldı, bu yeterli değil. Onun hükmü idamdır. Bu işin başındaki İsrailli liderlere idam kararı verilmesi gerekiyor" diyen Hamaney, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'da çok ciddi insanlık suçları işlediğini vurguladı.İran lideri, İsrail'in Gazze ve Lübnan sakinlerinin evlerini bombalayarak bir zafer kazanmadığının, bunun bir savaş suçu olduğunun altını çizdi.Hamaney'in sözlerinin ardından toplantıya katılanlar, "Amerika'ya ölüm", "İsrail'e ölüm" sloganları atarak Filistin'e destek verdiler.İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, bu kararın İsrail için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarılması Siyonist rejimin sonunu işaret ediyor” demişti.İsrail’in artık yalnız bir rejim olduğunu söyleyen Selami, “Netanyahu için verilen tutuklama kararı İsrail’in yalnızlığını derinleştirdi. Bu durum, Siyonist rejim için siyasi bir ölüm anlamına geliyor. Artık İsrail’e karşı siyasi ve ekonomik yaptırımların uygulanma zamanı geldi. Müslüman ülkeler, İsrail’e giden silah yardımlarını durdurmalı ve rejime yönelik ekonomik baskılar artırılmalı. Bu yaptırımlar rejimin çöküş sürecini hızlandıracaktır” ifadelerini kullanmıştı.Hangi ülkeler UCM kararlarını tanıyor?UCM, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’deki savaş suçları iddialarıyla ilgili tutuklama kararı çıkarmıştı.UCM, 2002 yılında Roma Statüsü’nün yürürlüğe girmesiyle kurulmuştur. Statüye taraf olan 123 ülke, UCM’yi tanımakta ve mahkemenin yargı yetkisini kabul etmektedir. Netanyahu'nun tutuklanma emri, statüye taraf olan ülkeler tarafından uygulanması beklenmektedir.UCM kararlarını tanıyan bazı ülkeler ise şunlar:Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Japonya, Güney Kore, Brezilya, Güney Afrika.Tanımayan ülkeler ise:Çin, Hindistan, İsrail, ABD, Rusya, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Endonezya, Mısır, Vietnam, Kuzey Kore, İran, Malezya, Myanmar, Küba, Katar.
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israil, benyamin netanyahu, yoav gallant, iran, ayetullah ali hamaney, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), tutuklama kararı, tutuklama, tutuklama emri, hüseyin selami, iran devrim muhafızları
israil, benyamin netanyahu, yoav gallant, iran, ayetullah ali hamaney, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), tutuklama kararı, tutuklama, tutuklama emri, hüseyin selami, iran devrim muhafızları

Hamaney, Netanyahu hakkındaki tutuklama emrini yeterli bulmadı: 'İdam edilmesi gerekiyor'

15:18 25.11.2024
© AA / İran Lideri Basın Ofisi / Handoutİran lideri Ali Hamaney
İran lideri Ali Hamaney - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
© AA / İran Lideri Basın Ofisi / Handout
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Netanyahu'nun yakalanmasının yeterli olmayacağını ve idam kararı verilmesi gerektiğini söyleyen Hamaney, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da savaş suçu işlediğini vurguladı.
İran lideri Ali Hamaney, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze Şeridi'nde 1 yılı aşkın süredir işlenen savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama emrini yeterli bulmayarak idam kararı alınması gerektiğini söyledi.

Başkent Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis güçleri (Besic) üyelerine hitap eden Hamaney, UCM'nin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki kararına tepki gösterdi.

"Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarıldı, bu yeterli değil. Onun hükmü idamdır. Bu işin başındaki İsrailli liderlere idam kararı verilmesi gerekiyor" diyen Hamaney, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'da çok ciddi insanlık suçları işlediğini vurguladı.

İran lideri, İsrail'in Gazze ve Lübnan sakinlerinin evlerini bombalayarak bir zafer kazanmadığının, bunun bir savaş suçu olduğunun altını çizdi.

Hamaney'in sözlerinin ardından toplantıya katılanlar, "Amerika'ya ölüm", "İsrail'e ölüm" sloganları atarak Filistin'e destek verdiler.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, bu kararın İsrail için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarılması Siyonist rejimin sonunu işaret ediyor” demişti.

İsrail’in artık yalnız bir rejim olduğunu söyleyen Selami, “Netanyahu için verilen tutuklama kararı İsrail’in yalnızlığını derinleştirdi. Bu durum, Siyonist rejim için siyasi bir ölüm anlamına geliyor. Artık İsrail’e karşı siyasi ve ekonomik yaptırımların uygulanma zamanı geldi. Müslüman ülkeler, İsrail’e giden silah yardımlarını durdurmalı ve rejime yönelik ekonomik baskılar artırılmalı. Bu yaptırımlar rejimin çöküş sürecini hızlandıracaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Hangi ülkeler UCM kararlarını tanıyor?

UCM, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’deki savaş suçları iddialarıyla ilgili tutuklama kararı çıkarmıştı.

UCM, 2002 yılında Roma Statüsü’nün yürürlüğe girmesiyle kurulmuştur. Statüye taraf olan 123 ülke, UCM’yi tanımakta ve mahkemenin yargı yetkisini kabul etmektedir. Netanyahu'nun tutuklanma emri, statüye taraf olan ülkeler tarafından uygulanması beklenmektedir.

UCM kararlarını tanıyan bazı ülkeler ise şunlar:

Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Japonya, Güney Kore, Brezilya, Güney Afrika.

Tanımayan ülkeler ise:

Çin, Hindistan, İsrail, ABD, Rusya, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Endonezya, Mısır, Vietnam, Kuzey Kore, İran, Malezya, Myanmar, Küba, Katar.
This photo taken on September 22, 2016 shows a British soldier walking by a Eurofighter Typhoon fighter jet at Royal Air Force's Akrotiri base in Cyprus, before taking off for a coalition mission over Iraq. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
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