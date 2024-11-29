https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/nato-rusya-sinirinda-tatbikat-baslatti-1090981246.html

NATO, Rusya sınırında tatbikat başlattı

NATO, Rusya sınırında tatbikat başlattı

Sputnik Türkiye

Polonya’da, Rusya sınırına sadece 70 kilometre mesafede, NATO tatbikatı başladı. Tatbikata 2 bin 500’den fazla asker ve 850 araç katılıyor. 29.11.2024, Sputnik Türkiye

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Polonya’nın Varmiya-Mazurya bölgesinde, Rusya sınırına 70 kilometre mesafede, NATO’nun TUMAK-24 adı verilen taktik tatbikatı başladı.Polonya ordusu ve NATO güçlerinden 2 bin 500 askerin katıldığı manevralarda ayrıca 850 adet askeri teçhizat yer alıyor.Tatbikatın 2 Aralık’a kadar devam edeceği bildirilirken büyük kısmının, bölgedeki Kempno Gölü üzerinden bir tank geçişi oluşturma çalışmalarında oluşacak.Ardından NATO tatbikatı Estonya’ya taşınacak. 2-15 Aralık’ta düzenlenecek ‘Picne’ adlı tatbikata İngiltere, Letonya, ABD, Fransa ve Estonya’dan yaklaşık 2 bin asker katılacak. Bu manevraların temel amacı, “çatışma bölgesine silahlı güçleri transfer etme mekanizmalarını” uygulamak olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/bir-afrika-ulkesi-daha-vazgecti-cad-fransa-ile-askeri-isbirligi-anlasmasini-iptal-etti-1090979501.html

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