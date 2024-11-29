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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/narin-guran-cinayetindeki-aile-toplantisina-katilan-o-isim-konustu-sorguya-cekip-beni-dovduler-1090983522.html
Narin Güran cinayetindeki 'aile toplantısına' katılan o isim konuştu: 'Sorguya çekip beni dövdüler'
Narin Güran cinayetindeki 'aile toplantısına' katılan o isim konuştu: 'Sorguya çekip beni dövdüler'
Sputnik Türkiye
Narin Güran cinayetinde, Güran ailesinin bir araya geldiği toplantı görüntülerinde merak edilen o ismin köyün çobanı olduğu ortaya çıktı. Çoban Ahmet Akgün... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T16:48+0300
2024-11-29T16:51+0300
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diyarbakır
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Türkiye'nin gündemine oturan Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma ve dava sürerken, Narin'in cansız bedeninin bulunmasından bir gün önce gerçekleştirilen 'aile toplantısı'nda bir kişi dikkat çekmişti. O kişinin kim olduğu ortaya çıktı. Köyde çobanlık yapan Ahmet Akgün'ün o toplantıya Güran ailesi tarafından çağrılarak sorguya çekildiği belirtilirken, Akgün, 'Çoban olduğum için sürekli dışarıda hayvanların yanındayım diye böyle bir şey sordu ve ‘sen görmüşsündür’ dedi. Ben bir şey görmediğimi söyledim. Sinirlendiler ve beni dövdüler, suçum olmadığı halde yaptılar' dedi.Kim olduğu merak edilmiştiNarin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler, Diyarbakır Barosu'na ulaştı. Saat 19.38-19.41'de güvenlik kamerasınca kaydedilen "aile bireylerinin toplantı görüntüsü", Baro tarafından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Mahkeme heyetince izlenen görüntüler dava dosyasına eklendi. Ama görüntülerde bir kişinin kimliği merak edilmişti. Bir şey gördün mü görmedin mi diye sorguya çektiler Güran ailesinin yaptığı toplantıda sorgulanıp itildiği görülen 32 yaşındaki çoban Ahmet Akgün, ilk kez bir televizyon programına katılarak o gün yaşananları anlattı. Aynı zamanda Narin'in cesedini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın kuzeni olan Akgün şunları anlattı: Babasını savunduAynı yayına katılan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar da babasını savundu. Babasının Narin Güran'ı kesinlikle öldürmediğini söyleyen Bahtiyar, "Babam bu olayın namus meselesi olduğunu anlatmadan önce kimse onun adını bile anmıyordu. Kimse babamı suçlamıyordu” dedi. Nevzat Bahtiyar ve Güran ailesi arasında husumet olup olmadığı, aralarının bu korkunç olaydan önce nasıl olduğu sorusuna “kardeş gibiydik” cevabını verdi İbrahim Bahtiyar, babasına Narin cinayetini işlediğini kabul etmesi durumunda arsa ve para vaadinde bulunulduğunu öne sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/narin-guran-cinayetinde-yeni-goruntu-aile-toplantisi-ortaya-cikti-1090932873.html
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Narin Güran cinayetindeki 'aile toplantısına' katılan o isim konuştu: 'Sorguya çekip beni dövdüler'

16:48 29.11.2024 (güncellendi: 16:51 29.11.2024)
© İHANarin Güran cinayeti toplantı
Narin Güran cinayeti toplantı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© İHA
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Narin Güran cinayetinde, Güran ailesinin bir araya geldiği toplantı görüntülerinde merak edilen o ismin köyün çobanı olduğu ortaya çıktı. Çoban Ahmet Akgün, Güran ailesinin kendisini sorguya çektiğini ve dövdüğünü anlattı.
Türkiye'nin gündemine oturan Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma ve dava sürerken, Narin'in cansız bedeninin bulunmasından bir gün önce gerçekleştirilen 'aile toplantısı'nda bir kişi dikkat çekmişti. O kişinin kim olduğu ortaya çıktı. Köyde çobanlık yapan Ahmet Akgün'ün o toplantıya Güran ailesi tarafından çağrılarak sorguya çekildiği belirtilirken, Akgün, 'Çoban olduğum için sürekli dışarıda hayvanların yanındayım diye böyle bir şey sordu ve ‘sen görmüşsündür’ dedi. Ben bir şey görmediğimi söyledim. Sinirlendiler ve beni dövdüler, suçum olmadığı halde yaptılar' dedi.

Kim olduğu merak edilmişti

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler, Diyarbakır Barosu'na ulaştı. Saat 19.38-19.41'de güvenlik kamerasınca kaydedilen "aile bireylerinin toplantı görüntüsü", Baro tarafından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Mahkeme heyetince izlenen görüntüler dava dosyasına eklendi. Ama görüntülerde bir kişinin kimliği merak edilmişti.

Bir şey gördün mü görmedin mi diye sorguya çektiler

Güran ailesinin yaptığı toplantıda sorgulanıp itildiği görülen 32 yaşındaki çoban Ahmet Akgün, ilk kez bir televizyon programına katılarak o gün yaşananları anlattı. Aynı zamanda Narin'in cesedini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın kuzeni olan Akgün şunları anlattı:
"Erhan Güran’ın kardeşi yanıma gelip ağabeyinin beni evine çağırdığını söyledi. Ben de evlerine gittim, zaten yakın oturuyoruz. Gittiğimde diğer aile üyeleri de kapıda oturuyordu. Erhan Güran bana, ‘Sen bir şey gördün mü, görmedin mi? Sen köyde çok geziyorsun’ dedi. Çoban olduğum için sürekli dışarıda hayvanların yanındayım diye böyle bir şey sordu ve ‘sen görmüşsündür’ dedi. Ben bir şey görmediğimi söyledim. Sinirlendiler ve beni dövdüler, suçum olmadığı halde yaptılar. Sonra da özür dilediler"

Babasını savundu

Aynı yayına katılan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar da babasını savundu. Babasının Narin Güran'ı kesinlikle öldürmediğini söyleyen Bahtiyar, "Babam bu olayın namus meselesi olduğunu anlatmadan önce kimse onun adını bile anmıyordu. Kimse babamı suçlamıyordu” dedi.
Nevzat Bahtiyar ve Güran ailesi arasında husumet olup olmadığı, aralarının bu korkunç olaydan önce nasıl olduğu sorusuna “kardeş gibiydik” cevabını verdi İbrahim Bahtiyar, babasına Narin cinayetini işlediğini kabul etmesi durumunda arsa ve para vaadinde bulunulduğunu öne sürdü.
Narin Güran cinayeti toplantı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
TÜRKİYE
Narin Güran cinayetinde yeni görüntü: 'Aile toplantısı' ortaya çıktı
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