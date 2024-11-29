Moldova, Rus gazının Ukrayna üzerinden geçişi durdurulursa Avrupa Komisyonu'na başvuracak
© AP Photo / Aurel ObrejaPipelines of the national natural gas distribution network outside Ungheni, Moldova, March 4, 2015. The country faces a looming natural gas supply shortage this winter after it failed to renew a long-term contract with Russia, as on Tuesday, Oct. 26, 2021, the former Soviet republic received a million cubic meters of gas from Poland, the first time in history it has turned to a non-Russian supplier, amid increasing geopolitical tensions as Moldova looks to forge closer ties with the European Union after for years being under strong Russian influence.(AP Photo/Aurel Obreja)
© AP Photo / Aurel Obreja
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Moldovagaz şirketinin yönetim kurulu başkan yardımcısı Vadim Cheban, N4 TV kanalında, Ukrayna'nın mavi yakıt tedarikini durdurması durumunda Moldova'nın cumhuriyete gaz tedarikini sağlamak için yardım için Avrupa Komisyonu'na başvurmak zorunda kalacağını söyledi.
Daha önce Moldova Enerji Bakanı Victor Parlicov, Gazprom'un Kişinev'e yeni yıldan sonra Transdinyester'e gaz geçişinin devamını sağlamak için Ukraynalı yetkililerle müzakere etmeyi teklif ettiğini söylemişti.
Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya taşınması için 2019 yılında imzalanan beş yıllık sözleşme 2024 yılı sonunda sona erecek. Kiev defalarca anlaşmayı uzatmak gibi bir planının olmadığını söylemişti.
Moldova'nın Yeniden Entegrasyondan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Oleg Serebryan, Transdinyester'e Rus gazı sevkiyatının durdurulmasının Moldova için sadece bir kriz değil, gerçek bir insani felaket olacağını söylemişti.