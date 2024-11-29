https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/moldova-rus-gazinin-ukrayna-uzerinden-gecisi-durdurulursa-avrupa-komisyonuna-basvuracak-1090953004.html

Moldova, Rus gazının Ukrayna üzerinden geçişi durdurulursa Avrupa Komisyonu'na başvuracak

Moldova, Rus gazının Ukrayna üzerinden geçişi durdurulursa Avrupa Komisyonu'na başvuracak

Sputnik Türkiye

Moldovagaz şirketinin yönetim kurulu başkan yardımcısı Vadim Cheban, N4 TV kanalında, Ukrayna'nın mavi yakıt tedarikini durdurması durumunda Moldova'nın... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T03:44+0300

2024-11-29T03:44+0300

2024-11-29T03:44+0300

dünya

avrupa komisyonu

moldova

ukrayna

doğalgaz

doğalgaz boru hattı

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Daha önce Moldova Enerji Bakanı Victor Parlicov, Gazprom'un Kişinev'e yeni yıldan sonra Transdinyester'e gaz geçişinin devamını sağlamak için Ukraynalı yetkililerle müzakere etmeyi teklif ettiğini söylemişti.Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya taşınması için 2019 yılında imzalanan beş yıllık sözleşme 2024 yılı sonunda sona erecek. Kiev defalarca anlaşmayı uzatmak gibi bir planının olmadığını söylemişti. Moldova'nın Yeniden Entegrasyondan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Oleg Serebryan, Transdinyester'e Rus gazı sevkiyatının durdurulmasının Moldova için sadece bir kriz değil, gerçek bir insani felaket olacağını söylemişti.

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avrupa komisyonu, moldova, ukrayna, doğalgaz, doğalgaz boru hattı