https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/mete-gazoz-okcu-olmasaydim-yusuf-agabey-gibi-atici-olurdum-1090950809.html

Mete Gazoz: Okçu olmasaydım Yusuf ağabey gibi atıcı olurdum

Mete Gazoz: Okçu olmasaydım Yusuf ağabey gibi atıcı olurdum

Sputnik Türkiye

Milli okçu Mete Gazoz, okçu olmaması durumunda ya havalı tabancada Yusuf Dikeç gibi atıcı olacağını ya da eskrim yapacağını söyledi. 29.11.2024, Sputnik Türkiye

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spor

mete gazoz

yusuf dikeç

eskrim

atıcılık

ok

olimpiyatlar

2020 tokyo olimpiyatları

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Olimpiyat ve dünya şampiyonu Mete Gazoz, 15 Temmuz Derneği tarafından Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen etkinlik kapsamında gençlerin sorularını yanıtladı.Okçuluğun en sevdiği branş olduğuna karar vermesinin ardından 8 yaşında ilk defa Türkiye şampiyonasına katıldığını anlatan Mete Gazoz 13 yaşında milli takıma girdiğini ve yaklaşık 12 yıldır milli takımda çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.Gençlere başarılı olmanın nelere bağlı olduğunu aktaran Mete Gazoz şunları söyledi:Gazoz "Olimpiyat şampiyonu olmak, Türk bayrağını göndere çektirmek, İstiklal Marşı'nı okutmak nasıl bir duygu?" sorusuna şu yanıtı verdi:Okçu olmasa ne olacağı sorusuna ise Mete Gazoz "Ben okçu olmasaydım ya havalı tabancada Yusuf (Dikeç) ağabey gibi atıcı olurdum ya da eskrim yapardım" yanıtını verdi.

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Sputnik Türkiye

mete gazoz, yusuf dikeç, eskrim, atıcılık, ok, olimpiyatlar, 2020 tokyo olimpiyatları