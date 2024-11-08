https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/canlar-bes-yil-sonra-ilk-kez-caldi-notre-dame-katedrali-8-aralikta-acilacak-1090194129.html

Çanlar beş yıl sonra ilk kez çaldı: Notre Dame Katedrali 8 Aralık'ta açılacak

Çanlar beş yıl sonra ilk kez çaldı: Notre Dame Katedrali 8 Aralık'ta açılacak

Sputnik Türkiye

Paris'te çıkan yangında büyük hasar gören ünlü Notre Dame Katedrali 8 Aralık'ta kapılarına açacak. Açılış öncesinde tarihi kilisenin çanları beş yıl sonra ilk... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T16:13+0300

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Paris'in sembolik ve tarihi yapılarından biri olan Notre Dame Katedrali, 15 Nisan 2019'da çıkan yangında büyük hasar görmüş, çatısı tamamen çökmüş ve kulesi yıkılmıştı. Beş yıldır devam eden tadilat nihayet sona eriyor. Notre Dame Katedrali'nin 8 Aralık'ta açılacağı duyurulurken, katedralin çanları bugün ilk kez çaldı. Fransa’nın başkenti Paris’te 5 yıl önce çıkan yangında hasar gören ünlü Notre Dame'ın kuzey çan kulesindeki 8 çanın sesi öğle saatlerinde çalmaya başlarken, çanların tamamının birbiri ile uyumlu hale gelene kadar tek tek çınladı. Katedralin yeniden inşasından sorumlu kamu kuruluşu Rebatir Notre Dame de Paris'in Başkanı Philippe Jost, "Bu güzel, önemli ve sembolik bir adım” dedi. Çanların kurulumundan sorumlu olan Alexandre Gougeon, çanların çalmasının henüz mükemmel olmadığını ancak bunun daha iyi olacağını ifade ederek “İlk deneme oldukça başarılıydı” dedi.Gabriel adlı en ağır çanın ağırlığı 4 ton üzerindeyken, en hafif çan ise 800 kilogram ağırlığında..

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220728/fransadaki-notre-dame-katedrali-kapilarini-2024te-yeniden-acacak-1059247304.html

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notre dame katedrali, notre-dame de paris, yangın, açılış, çan