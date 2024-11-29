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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/lubnan-ordusu-israil-ateskes-anlasmasini-birkac-kez-ihlal-etti-1090969865.html
Lübnan ordusu: İsrail, ateşkes anlaşmasını birkaç kez ihlal etti
Lübnan ordusu: İsrail, ateşkes anlaşmasını birkaç kez ihlal etti
Sputnik Türkiye
Lübnan ordusu, dün yaptığı açıklamada ateşkes sonrası İsrail askerlerinin Lübnan topraklarını hedef alarak ateş açtığını belirtip anlaşmayı ihlal ettiğini... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T12:34+0300
2024-11-29T12:34+0300
israil- filistin çatışması
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İsrail Başbakanlık Ofisi 27 Kasım sabahı yerel saatle 04.00'te (Türkiye saatiyle 05.00) yürürlüğe girmesinin beklendiğini ifade etmiş ve sonra 05.00 itibarıyla İsrail ve Lübnan arasında ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. Ateşkes öncesi zorla evinden ayrılan Lübnan halkı eve dönüş yolculuğuna başlarken Lübnan ordusu, İsrail askerlerinin 'birkaç kez' ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu. Lübnan ordusu hem havadan hemde karadan yapılan ihlaller konusunda "Ateşkes anlaşmasının ilanından sonra, düşman İsrail, hava ihlalleri ve çeşitli silahlarla Lübnan topraklarını hedef alarak anlaşmayı birkaç kez ihlal etti. Ordu Komutanlığı, ilgili makamlarla koordinasyon içinde bu ihlalleri takip etmektedir" ifadelerine yer verdi.Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün akşam yayınlanan İsrail merkezli Kanal 14 röportajında İsrail ordusuna Lübnan'daki ateşkesin bozulması halinde İsrail'in başlatacağı 'geniş çaplı bir savaşa' hazır olmaları talimatını verdiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/netanyahudan-israil-ordusuna-talimat-ateskes-ihlal-edilirse-tam-olcekli-savasa-hazir-olun--1090952238.html
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israil, lübnan, ateşkes, ateşkes ihlali, ateşkes anlaşması, lübnan ordusu
israil, lübnan, ateşkes, ateşkes ihlali, ateşkes anlaşması, lübnan ordusu

Lübnan ordusu: İsrail, ateşkes anlaşmasını birkaç kez ihlal etti

12:34 29.11.2024
© Fotoğraf : Lübnan ordusuLübnan ordusu: İsrail, ateşkes anlaşmasını birkaç kez ihlal etti
Lübnan ordusu: İsrail, ateşkes anlaşmasını birkaç kez ihlal etti - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© Fotoğraf : Lübnan ordusu
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Lübnan ordusu, dün yaptığı açıklamada ateşkes sonrası İsrail askerlerinin Lübnan topraklarını hedef alarak ateş açtığını belirtip anlaşmayı ihlal ettiğini duyurdu.
İsrail Başbakanlık Ofisi 27 Kasım sabahı yerel saatle 04.00'te (Türkiye saatiyle 05.00) yürürlüğe girmesinin beklendiğini ifade etmiş ve sonra 05.00 itibarıyla İsrail ve Lübnan arasında ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.
Ateşkes öncesi zorla evinden ayrılan Lübnan halkı eve dönüş yolculuğuna başlarken Lübnan ordusu, İsrail askerlerinin 'birkaç kez' ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.
Lübnan ordusu hem havadan hemde karadan yapılan ihlaller konusunda "Ateşkes anlaşmasının ilanından sonra, düşman İsrail, hava ihlalleri ve çeşitli silahlarla Lübnan topraklarını hedef alarak anlaşmayı birkaç kez ihlal etti. Ordu Komutanlığı, ilgili makamlarla koordinasyon içinde bu ihlalleri takip etmektedir" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün akşam yayınlanan İsrail merkezli Kanal 14 röportajında İsrail ordusuna Lübnan'daki ateşkesin bozulması halinde İsrail'in başlatacağı 'geniş çaplı bir savaşa' hazır olmaları talimatını verdiğini açıklamıştı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
DÜNYA
Netanyahu'dan İsrail ordusuna talimat: 'Ateşkes ihlal edilirse 'tam ölçekli' savaşa hazır olun'
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