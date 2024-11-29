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Lavrov: UNESCO Genel Direktörü Azoulay, Rusya’ya karşı enformasyon savaşına katıldı
Lavrov: UNESCO Genel Direktörü Azoulay, Rusya’ya karşı enformasyon savaşına katıldı
Sputnik Türkiye
UNESCO Genel Direktörü Azoulay’ın, Rusya’ya karşı yürütülen enformasyon savaşının katılımcısı olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, hiçbir... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T12:44+0300
2024-11-29T12:44+0300
2024-11-29T12:49+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, büyükelçilerle yaptığı Ukrayna krizinin çözümünü konu alan toplantıda, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Genel Müdürü Audrey Azoulay’ı Rusya’ya karşı enformasyon savaşı yürütmekle suçladı.Lavrov, “UNESCO Genel Direktörü Bayan Azoulay, Rusya Federasyonu'na ve genel olarak gerçeğe karşı yürütülen enformasyon savaşının doğrudan katılımcısı” şeklinde konuştu.'Ukrayna'daki çatışmanın temel nedenleri ortadan kaldırılmalı'“Hiçbir enformasyon savaş, yalan ve sahte haberlerinin Kiev’deki neo-nazi rejimine yardımcı olmayacak” diyen Rus bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:'Tıpkı Hitler Almanya'sında olduğu gibi'Temel nedenler arasında, “NATO'nun genişlemesi ve Ukrayna'yı Kuzey Atlantik İttifakı'na dahil etme girişimleri yoluyla batı yönünde Rusya'nın güvenliğine yönelik uzun vadeli tehditlerin yaratılmasını” gösteren Lavrov, ayrıca Kiev rejiminin, insani yardım ve enformasyon alanlarında getirdiği yasaklar yoluyla Ukrayna’daki Rusların ve Rusça konuşan vatandaşların haklarını yok etmeye yönelik sistematik eylemlerine de dikkat çekerek şunu dedi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/rus-dis-istihbarati-batinin-isgal-planini-acikladi-ukrayna-topraklari-hangi-ulkelere-pay-edilecek-1090964560.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, unesco, audrey azoulay, ukrayna, özel askeri harekat, vladimir putin
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, unesco, audrey azoulay, ukrayna, özel askeri harekat, vladimir putin
Lavrov: UNESCO Genel Direktörü Azoulay, Rusya’ya karşı enformasyon savaşına katıldı
12:44 29.11.2024 (güncellendi: 12:49 29.11.2024)
UNESCO Genel Direktörü Azoulay’ın, Rusya’ya karşı yürütülen enformasyon savaşının katılımcısı olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, hiçbir enformasyon savaşının Kiev’deki neo-nazi rejimini kurtaramayacağını kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, büyükelçilerle yaptığı Ukrayna krizinin çözümünü konu alan toplantıda, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Genel Müdürü Audrey Azoulay’ı Rusya’ya karşı enformasyon savaşı yürütmekle suçladı.
Lavrov, “UNESCO Genel Direktörü Bayan Azoulay, Rusya Federasyonu'na ve genel olarak gerçeğe karşı yürütülen enformasyon savaşının doğrudan katılımcısı” şeklinde konuştu.
'Ukrayna'daki çatışmanın temel nedenleri ortadan kaldırılmalı'
“Hiçbir enformasyon savaş, yalan ve sahte haberlerinin Kiev’deki neo-nazi rejimine yardımcı olmayacak” diyen Rus bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:
Özel askeri harekatın amaç ve hedefleri hayata geçirilecek. Aynı zamanda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de vurguladığı gibi, her zaman barışçıl, siyasi ve diplomatik yolları tercih ediyoruz. Ancak Ukrayna'daki çatışmanın temel nedenleri ortadan kaldırılmadığı sürece bu çatışmanın çözümü kalıcı ve sürekli olmaz.
'Tıpkı Hitler Almanya'sında olduğu gibi'
Temel nedenler arasında, “NATO'nun genişlemesi ve Ukrayna'yı Kuzey Atlantik İttifakı'na dahil etme girişimleri yoluyla batı yönünde Rusya'nın güvenliğine yönelik uzun vadeli tehditlerin yaratılmasını” gösteren Lavrov, ayrıca Kiev rejiminin, insani yardım ve enformasyon alanlarında getirdiği yasaklar yoluyla Ukrayna’daki Rusların ve Rusça konuşan vatandaşların haklarını yok etmeye yönelik sistematik eylemlerine de dikkat çekerek şunu dedi:
Tıpkı Hitler Almanya'sında olduğu gibi, Ukrayna'da da Rusça kitaplar kütüphanelerden atılıyor ve atık kağıt haline getiriliyor.