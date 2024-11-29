https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/lavrov-unesco-genel-direktoru-azoulay-rusyaya-karsi-enformasyon-savasina-katildi-1090970574.html

Lavrov: UNESCO Genel Direktörü Azoulay, Rusya’ya karşı enformasyon savaşına katıldı

Lavrov: UNESCO Genel Direktörü Azoulay, Rusya’ya karşı enformasyon savaşına katıldı

Sputnik Türkiye

UNESCO Genel Direktörü Azoulay’ın, Rusya’ya karşı yürütülen enformasyon savaşının katılımcısı olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, hiçbir... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T12:44+0300

2024-11-29T12:44+0300

2024-11-29T12:49+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, büyükelçilerle yaptığı Ukrayna krizinin çözümünü konu alan toplantıda, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Genel Müdürü Audrey Azoulay’ı Rusya’ya karşı enformasyon savaşı yürütmekle suçladı.Lavrov, “UNESCO Genel Direktörü Bayan Azoulay, Rusya Federasyonu'na ve genel olarak gerçeğe karşı yürütülen enformasyon savaşının doğrudan katılımcısı” şeklinde konuştu.'Ukrayna'daki çatışmanın temel nedenleri ortadan kaldırılmalı'“Hiçbir enformasyon savaş, yalan ve sahte haberlerinin Kiev’deki neo-nazi rejimine yardımcı olmayacak” diyen Rus bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:'Tıpkı Hitler Almanya'sında olduğu gibi'Temel nedenler arasında, “NATO'nun genişlemesi ve Ukrayna'yı Kuzey Atlantik İttifakı'na dahil etme girişimleri yoluyla batı yönünde Rusya'nın güvenliğine yönelik uzun vadeli tehditlerin yaratılmasını” gösteren Lavrov, ayrıca Kiev rejiminin, insani yardım ve enformasyon alanlarında getirdiği yasaklar yoluyla Ukrayna’daki Rusların ve Rusça konuşan vatandaşların haklarını yok etmeye yönelik sistematik eylemlerine de dikkat çekerek şunu dedi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/rus-dis-istihbarati-batinin-isgal-planini-acikladi-ukrayna-topraklari-hangi-ulkelere-pay-edilecek-1090964560.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, unesco, audrey azoulay, ukrayna, özel askeri harekat, vladimir putin