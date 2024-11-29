https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/izmir-korfezinde-petrol-sizintisi-deniz-yuzeyi-siyah-renge-boyandi-1090991378.html

İzmir Körfezi'nde petrol sızıntısı: Deniz yüzeyi siyah renge boyandı

İzmir Körfezi'nde petrol sızıntısı: Deniz yüzeyi siyah renge boyandı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan vapur iskelesi yakınlarında yoğun yakıt kokusu ile birlikte siyah renkli yağ tabakası fark edildi. İzmir Büyükşehir... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T22:32+0300

2024-11-29T22:32+0300

2024-11-29T22:32+0300

türkiye

izmir

izmir büyükşehir belediyesi

izmir valiliği

izmir rafinerisi

izmir körfezi

cemil tugay

petrol

petrol tankeri

petrol boru hattı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1d/1090991204_0:11:1590:905_1920x0_80_0_0_3759eb410808c41f3e4f9007b99cc115.jpg

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri körfeze akan petrol kaynaklı sızıntı nedeniyle çalışma başlattı.Karşıyaka Vapur İskelesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen ağır koku çevredekiler tarafından fark edilince denizde inceleme başlatıldı. Körfezde yapılan taramada petrol kaynaklı sızıntının deniz yüzeyinde siyah tabaka oluşturduğu görüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri acil olarak çalışma başlatarak alandaki kirliliği yüzer bariyerlerle engelledi. Ekipler sudaki maddeyi absorbe edici özelliği olan örtü şeklindeki pedler ile topladı. Belediye ekipleri yayılan maddenin petrol kaynaklı olduğunu tespit ederek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İzmir Liman Başkanlığı'na kirliliğin tespiti için başvuruda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/izmirde-deniz-neden-kotu-kokuyor-izmir-denizindeki-kirlilik-azaldi-mi-bugune-kadar-hangi-hangi-1089755687.html

türkiye

izmir

izmir körfezi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmir, izmir büyükşehir belediyesi, izmir valiliği, izmir rafinerisi, izmir körfezi, cemil tugay, petrol, petrol tankeri, petrol boru hattı, benzin, mazot, izmir büyükşehir belediye başkanlığı