https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/izmir-korfezinde-petrol-sizintisi-deniz-yuzeyi-siyah-renge-boyandi-1090991378.html
İzmir Körfezi'nde petrol sızıntısı: Deniz yüzeyi siyah renge boyandı
İzmir Körfezi'nde petrol sızıntısı: Deniz yüzeyi siyah renge boyandı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan vapur iskelesi yakınlarında yoğun yakıt kokusu ile birlikte siyah renkli yağ tabakası fark edildi. İzmir Büyükşehir... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T22:32+0300
2024-11-29T22:32+0300
2024-11-29T22:32+0300
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izmir rafinerisi
izmir körfezi
cemil tugay
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petrol tankeri
petrol boru hattı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri körfeze akan petrol kaynaklı sızıntı nedeniyle çalışma başlattı.Karşıyaka Vapur İskelesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen ağır koku çevredekiler tarafından fark edilince denizde inceleme başlatıldı. Körfezde yapılan taramada petrol kaynaklı sızıntının deniz yüzeyinde siyah tabaka oluşturduğu görüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri acil olarak çalışma başlatarak alandaki kirliliği yüzer bariyerlerle engelledi. Ekipler sudaki maddeyi absorbe edici özelliği olan örtü şeklindeki pedler ile topladı. Belediye ekipleri yayılan maddenin petrol kaynaklı olduğunu tespit ederek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İzmir Liman Başkanlığı'na kirliliğin tespiti için başvuruda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/izmirde-deniz-neden-kotu-kokuyor-izmir-denizindeki-kirlilik-azaldi-mi-bugune-kadar-hangi-hangi-1089755687.html
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izmir, izmir büyükşehir belediyesi, izmir valiliği, izmir rafinerisi, izmir körfezi, cemil tugay, petrol, petrol tankeri, petrol boru hattı, benzin, mazot, izmir büyükşehir belediye başkanlığı
İzmir Körfezi'nde petrol sızıntısı: Deniz yüzeyi siyah renge boyandı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan vapur iskelesi yakınlarında yoğun yakıt kokusu ile birlikte siyah renkli yağ tabakası fark edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından denizde temizlik çalışması başlatılarak maddenin yayılması önlendi. Kirliliğin kaynağının tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine haber verildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri körfeze akan petrol kaynaklı sızıntı nedeniyle çalışma başlattı.
Karşıyaka Vapur İskelesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen ağır koku çevredekiler tarafından fark edilince denizde inceleme başlatıldı. Körfezde yapılan taramada petrol kaynaklı sızıntının deniz yüzeyinde siyah tabaka oluşturduğu görüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri acil olarak çalışma başlatarak alandaki kirliliği yüzer bariyerlerle engelledi. Ekipler sudaki maddeyi absorbe edici özelliği olan örtü şeklindeki pedler ile topladı.
Belediye ekipleri yayılan maddenin petrol kaynaklı olduğunu tespit ederek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İzmir Liman Başkanlığı'na kirliliğin tespiti için başvuruda bulundu.