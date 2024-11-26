https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/beylikduzundeki-fabrika-yangini-90-saatten-fazla-suredir-devam-ediyor-1090860782.html
Beylikdüzü'ndeki fabrika yangını 90 saatten fazla süredir devam ediyor
Beylikdüzü'ndeki fabrika yangını 90 saatten fazla süredir devam ediyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Beylikdüzü'nde cumartesi sabaha karşı başlayan fabrika yangınının süresi 90 saati geçti. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T23:17+0300
2024-11-26T23:17+0300
2024-11-26T23:18+0300
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beylikdüzü
yangın
yangın söndürme
fabrika
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Beylikdüzü'nde, Mermerciler Sanayi Sitesi'nde bulunan plastik ev gereçleri üretilen fabrikada 23 Kasım Cumartesi saat 04.00 sıralarında çıkan yangına müdahale devam ediyor.6 katlı ve toplam 50 bin metrekarelik fabrikanın bazı bölümleri kısmen çöktü.Çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi söndürme çalışmalarına katılıyor.Fabrika binasının dış kısmında alevler görülmüyor ancak binanın içindeki bazı bölümlerde yangın devam ediyor.Yıkılma riski nedeniyle robotik araçlarla ve dışarından müdahaleyle yangın söndürülmeye çalışılıyor.Polis ekiplerinin fabrika çevresinde aldıkları güvenlik önlemi devam ederken, ambulans ve sağlık ekipleri de alanda hazır bekletiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/sigara-ve-alkole-zam-geliyor-yuzde-20-uzerinde-olacak-1090852796.html
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beylikdüzü, yangın, yangın söndürme, fabrika
beylikdüzü, yangın, yangın söndürme, fabrika
Beylikdüzü'ndeki fabrika yangını 90 saatten fazla süredir devam ediyor
23:17 26.11.2024 (güncellendi: 23:18 26.11.2024)
İstanbul Beylikdüzü'nde cumartesi sabaha karşı başlayan fabrika yangınının süresi 90 saati geçti. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Beylikdüzü'nde, Mermerciler Sanayi Sitesi'nde bulunan plastik ev gereçleri üretilen fabrikada 23 Kasım Cumartesi saat 04.00 sıralarında çıkan yangına müdahale devam ediyor.
6 katlı ve toplam 50 bin metrekarelik fabrikanın bazı bölümleri kısmen çöktü.
Çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi söndürme çalışmalarına katılıyor.
Fabrika binasının dış kısmında alevler görülmüyor ancak binanın içindeki bazı bölümlerde yangın devam ediyor.
Yıkılma riski nedeniyle robotik araçlarla ve dışarından müdahaleyle yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Polis ekiplerinin fabrika çevresinde aldıkları güvenlik önlemi devam ederken, ambulans ve sağlık ekipleri de alanda hazır bekletiliyor.