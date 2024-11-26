https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/beylikduzundeki-fabrika-yangini-90-saatten-fazla-suredir-devam-ediyor-1090860782.html

Beylikdüzü'ndeki fabrika yangını 90 saatten fazla süredir devam ediyor

Beylikdüzü'ndeki fabrika yangını 90 saatten fazla süredir devam ediyor

Sputnik Türkiye

İstanbul Beylikdüzü'nde cumartesi sabaha karşı başlayan fabrika yangınının süresi 90 saati geçti. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T23:17+0300

2024-11-26T23:17+0300

2024-11-26T23:18+0300

türkiye

beylikdüzü

yangın

yangın söndürme

fabrika

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Beylikdüzü'nde, Mermerciler Sanayi Sitesi'nde bulunan plastik ev gereçleri üretilen fabrikada 23 Kasım Cumartesi saat 04.00 sıralarında çıkan yangına müdahale devam ediyor.6 katlı ve toplam 50 bin metrekarelik fabrikanın bazı bölümleri kısmen çöktü.Çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi söndürme çalışmalarına katılıyor.Fabrika binasının dış kısmında alevler görülmüyor ancak binanın içindeki bazı bölümlerde yangın devam ediyor.Yıkılma riski nedeniyle robotik araçlarla ve dışarından müdahaleyle yangın söndürülmeye çalışılıyor.Polis ekiplerinin fabrika çevresinde aldıkları güvenlik önlemi devam ederken, ambulans ve sağlık ekipleri de alanda hazır bekletiliyor.

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