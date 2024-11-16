https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/tesk-baskani-bendevi-palandokenden-efsane-kasim-uyarisi-yuzde-80e-varan-indirimler-gercegi-1090471255.html

TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den 'efsane kasım' uyarısı: Yüzde 80'e varan indirimler gerçeği yansıtmıyor

TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den 'efsane kasım' uyarısı: Yüzde 80'e varan indirimler gerçeği yansıtmıyor

Sputnik Türkiye

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 'efsane kasım' indirimi altında yapılan indirimler konusunda vatandaşları uyararak fiyatların önce şişirilip sonra indirim... 16.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-16T12:06+0300

2024-11-16T12:06+0300

2024-11-16T12:06+0300

ekonomi

bendevi palandöken

tesk

türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)

indirim

efsane indirim

kasım

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Türkiye'de ve dünyada 'efsane kasım' indirimleri adı altında yaşanan alışveriş çılgınlığı konusunda vatandaşları uyaran Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tüketicilere dikkatli olun çağrısı yaptı. Yüzde 80'e varan indirimlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Palandöken, fiyatların önce şişirildiğini sonra indirim yapılıyormuş gibi gösterildiğini belirtti.Efsane pazarlama taktiğiVatandaşların alışverişlerinde bu tür özel günlere karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "efsane kasım" nitelemesiyle gerçekleştirilen kampanyaların "efsane pazarlama taktiği" haline geldiğini söyledi. Palandöken, fiyatların önceden şişirilip ardından indirim yapılıyormuş gibi gösterilerek aldatıcı kampanyaların düzenlenebildiğine dikkati çekerek, "Fiyatlar iyi analiz edilmediği için, aldığınız ürünün gerçek fiyatını hesaplamak mümkün olmuyor. Bu yüzden ilgili meslek odalarının izni olmadan yapılan indirimlere itibar edilmemeli. Meslek odalarının ve esnaf birliklerinin izinleriyle gerçek indirimlerin yapılması, bu kampanyaların görünür bir yerde ilan edilmesi ve ürünlerin kalitesinin değerlendirilmesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.Yüzde 80 indirimler gerçeği yansıtmıyorFirmaların yüzde 80'e varan indirimler yapmasının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

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bendevi palandöken, tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), indirim, efsane indirim, kasım