https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/tesk-baskani-bendevi-palandokenden-efsane-kasim-uyarisi-yuzde-80e-varan-indirimler-gercegi-1090471255.html
TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den 'efsane kasım' uyarısı: Yüzde 80'e varan indirimler gerçeği yansıtmıyor
TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den 'efsane kasım' uyarısı: Yüzde 80'e varan indirimler gerçeği yansıtmıyor
Sputnik Türkiye
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 'efsane kasım' indirimi altında yapılan indirimler konusunda vatandaşları uyararak fiyatların önce şişirilip sonra indirim... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T12:06+0300
2024-11-16T12:06+0300
2024-11-16T12:06+0300
ekonomi
bendevi palandöken
tesk
türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)
indirim
efsane indirim
kasım
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Türkiye'de ve dünyada 'efsane kasım' indirimleri adı altında yaşanan alışveriş çılgınlığı konusunda vatandaşları uyaran Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tüketicilere dikkatli olun çağrısı yaptı. Yüzde 80'e varan indirimlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Palandöken, fiyatların önce şişirildiğini sonra indirim yapılıyormuş gibi gösterildiğini belirtti.Efsane pazarlama taktiğiVatandaşların alışverişlerinde bu tür özel günlere karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "efsane kasım" nitelemesiyle gerçekleştirilen kampanyaların "efsane pazarlama taktiği" haline geldiğini söyledi. Palandöken, fiyatların önceden şişirilip ardından indirim yapılıyormuş gibi gösterilerek aldatıcı kampanyaların düzenlenebildiğine dikkati çekerek, "Fiyatlar iyi analiz edilmediği için, aldığınız ürünün gerçek fiyatını hesaplamak mümkün olmuyor. Bu yüzden ilgili meslek odalarının izni olmadan yapılan indirimlere itibar edilmemeli. Meslek odalarının ve esnaf birliklerinin izinleriyle gerçek indirimlerin yapılması, bu kampanyaların görünür bir yerde ilan edilmesi ve ürünlerin kalitesinin değerlendirilmesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.Yüzde 80 indirimler gerçeği yansıtmıyorFirmaların yüzde 80'e varan indirimler yapmasının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/altin-fiyatlarinda-son-durum-gram-ve-ceyrek-altin-ne-kadar-yarim-altin-kac-tl-oldu-15-kasim-altin-1090420502.html
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bendevi palandöken, tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), indirim, efsane indirim, kasım
bendevi palandöken, tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), indirim, efsane indirim, kasım
TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den 'efsane kasım' uyarısı: Yüzde 80'e varan indirimler gerçeği yansıtmıyor
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 'efsane kasım' indirimi altında yapılan indirimler konusunda vatandaşları uyararak fiyatların önce şişirilip sonra indirim yapılıyormuş gibi aldatıcı kampanyalar yapıldığına dikkat çekti.
Türkiye'de ve dünyada 'efsane kasım' indirimleri adı altında yaşanan alışveriş çılgınlığı konusunda vatandaşları uyaran Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tüketicilere dikkatli olun çağrısı yaptı. Yüzde 80'e varan indirimlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Palandöken, fiyatların önce şişirildiğini sonra indirim yapılıyormuş gibi gösterildiğini belirtti.
Vatandaşların alışverişlerinde bu tür özel günlere karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "efsane kasım" nitelemesiyle gerçekleştirilen kampanyaların "efsane pazarlama taktiği" haline geldiğini söyledi.
Palandöken, fiyatların önceden şişirilip ardından indirim yapılıyormuş gibi gösterilerek aldatıcı kampanyaların düzenlenebildiğine dikkati çekerek, "Fiyatlar iyi analiz edilmediği için, aldığınız ürünün gerçek fiyatını hesaplamak mümkün olmuyor. Bu yüzden ilgili meslek odalarının izni olmadan yapılan indirimlere itibar edilmemeli. Meslek odalarının ve esnaf birliklerinin izinleriyle gerçek indirimlerin yapılması, bu kampanyaların görünür bir yerde ilan edilmesi ve ürünlerin kalitesinin değerlendirilmesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.
Yüzde 80 indirimler gerçeği yansıtmıyor
Firmaların yüzde 80'e varan indirimler yapmasının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:
"Böylesine yüksek kar marjları gerçekçi değil. Yüzde 80-100 gibi indirim oranları sürdürülebilir bir kazanç modeli olamaz. Güvenilir olmayan sitelerden alışveriş yapılmasının sakıncalarına dikkat edilmeli. Fiyatlardaki anormalliklerin oturması, istikrar sağlanması ve vatandaşların bütçelerine uygun alışveriş yapmaları için bu tür aldatıcı kampanyaların önüne geçilmesi şart. Bu tür 'efsane günler' adı altında yapılan kampanyaların denetlenmesi ve doğru yönlendirilmesi gerekiyor. Bakanlıklar, yerel yönetimler ve bu konuda tecrübeli, güvenilir kişilerin analizleriyle fiyatların kontrol edilmesi şart."