TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den 'efsane kasım' uyarısı: Yüzde 80'e varan indirimler gerçeği yansıtmıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘İngilizler geçmişte olduğu gibi yeniden bizim demiryollarımıza konacaklar’
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni ‘çözüm süreci’ tartışmaları
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TÖB-SEN Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek: 'Başka ülkede ödül verilmez, lisansı iptal edilirdi'
12:05
84 dk
HABER MASASI
1990'lar, Türk müziği için bir değişim ve yeniliğin ön planda olduğu bir dönem.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Yetersiz zekadakilerin bilge olduğu filmler
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Emekliler arasındaki büyük eşitsizlik: ‘Acil bir kademeli emeklilik sistemi çıkarılmalı’
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Rize depremi ne anlatıyor?
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
84 dk
TARİHTE BUGÜN
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu: 'Ayşe tatile çıksın'
20:35
15 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Özuğurlu: Erdoğan'ın 'İsrail ile ilişkileri kopardık' sözü gerçekçi değil
20:53
4 dk
ÖZEL HABER
Trump’ın savunma bakanı adayındaki dövmelerin sırrı ne?
22:22
3 dk
SESLİ HABER
63 ülkeden bin akademisyen Karahantepe’nin büyüsüne kapıldı
08:17
3 dk
SESLİ HABER
Kızıl Gezegen'in yüzeyinde 'dünya dışı' bir enkaz keşfedildi
08:44
2 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
09:10
8 dk
SESLİ HABER
Uzmanından 6 il için deprem uyarısı: Stres biriktirmeye devam ediyor
10:11
2 dk
SESLİ HABER
Pastırma sıcakları nedir? Adını nerden aldı?
10:26
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanından 6 il için deprem uyarısı: Stres biriktirmeye devam ediyor
10:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
BU DÜNYADAN AHMET KAYA GEÇTİ
“Ölürsem tek bir isteğim var...”
11:10
9 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
11:32
3 dk
ÖZEL HABER
Trump’ın savunma bakanı adayındaki dövmelerin sırrı ne?
11:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Özuğurlu: Erdoğan'ın 'İsrail ile ilişkileri kopardık' sözü gerçekçi değil
12:17
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
8 dk
ÖZEL HABER
Veteriner Hekimler Derneği'nden kuş gribi tehdidine karşı uyarı: Önlem alınmazsa salgın olabilir
13:19
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/tesk-baskani-bendevi-palandokenden-efsane-kasim-uyarisi-yuzde-80e-varan-indirimler-gercegi-1090471255.html
TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den 'efsane kasım' uyarısı: Yüzde 80'e varan indirimler gerçeği yansıtmıyor
TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den 'efsane kasım' uyarısı: Yüzde 80'e varan indirimler gerçeği yansıtmıyor
Sputnik Türkiye
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 'efsane kasım' indirimi altında yapılan indirimler konusunda vatandaşları uyararak fiyatların önce şişirilip sonra indirim... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T12:06+0300
2024-11-16T12:06+0300
ekonomi
bendevi palandöken
tesk
türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)
indirim
efsane indirim
kasım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/14/1075613030_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_eaf3030bed47437af4e8d186ef0043a9.jpg
Türkiye'de ve dünyada 'efsane kasım' indirimleri adı altında yaşanan alışveriş çılgınlığı konusunda vatandaşları uyaran Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tüketicilere dikkatli olun çağrısı yaptı. Yüzde 80'e varan indirimlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Palandöken, fiyatların önce şişirildiğini sonra indirim yapılıyormuş gibi gösterildiğini belirtti.Efsane pazarlama taktiğiVatandaşların alışverişlerinde bu tür özel günlere karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "efsane kasım" nitelemesiyle gerçekleştirilen kampanyaların "efsane pazarlama taktiği" haline geldiğini söyledi. Palandöken, fiyatların önceden şişirilip ardından indirim yapılıyormuş gibi gösterilerek aldatıcı kampanyaların düzenlenebildiğine dikkati çekerek, "Fiyatlar iyi analiz edilmediği için, aldığınız ürünün gerçek fiyatını hesaplamak mümkün olmuyor. Bu yüzden ilgili meslek odalarının izni olmadan yapılan indirimlere itibar edilmemeli. Meslek odalarının ve esnaf birliklerinin izinleriyle gerçek indirimlerin yapılması, bu kampanyaların görünür bir yerde ilan edilmesi ve ürünlerin kalitesinin değerlendirilmesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.Yüzde 80 indirimler gerçeği yansıtmıyorFirmaların yüzde 80'e varan indirimler yapmasının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/altin-fiyatlarinda-son-durum-gram-ve-ceyrek-altin-ne-kadar-yarim-altin-kac-tl-oldu-15-kasim-altin-1090420502.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/14/1075613030_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3ebf2229fbda0496268570d62bcd7a53.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bendevi palandöken, tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), indirim, efsane indirim, kasım
bendevi palandöken, tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), indirim, efsane indirim, kasım

TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den 'efsane kasım' uyarısı: Yüzde 80'e varan indirimler gerçeği yansıtmıyor

12:06 16.11.2024
© AAAlışveriş
Alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
© AA
Abone ol
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 'efsane kasım' indirimi altında yapılan indirimler konusunda vatandaşları uyararak fiyatların önce şişirilip sonra indirim yapılıyormuş gibi aldatıcı kampanyalar yapıldığına dikkat çekti.
Türkiye'de ve dünyada 'efsane kasım' indirimleri adı altında yaşanan alışveriş çılgınlığı konusunda vatandaşları uyaran Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tüketicilere dikkatli olun çağrısı yaptı. Yüzde 80'e varan indirimlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Palandöken, fiyatların önce şişirildiğini sonra indirim yapılıyormuş gibi gösterildiğini belirtti.

Efsane pazarlama taktiği

Vatandaşların alışverişlerinde bu tür özel günlere karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "efsane kasım" nitelemesiyle gerçekleştirilen kampanyaların "efsane pazarlama taktiği" haline geldiğini söyledi.
Palandöken, fiyatların önceden şişirilip ardından indirim yapılıyormuş gibi gösterilerek aldatıcı kampanyaların düzenlenebildiğine dikkati çekerek, "Fiyatlar iyi analiz edilmediği için, aldığınız ürünün gerçek fiyatını hesaplamak mümkün olmuyor. Bu yüzden ilgili meslek odalarının izni olmadan yapılan indirimlere itibar edilmemeli. Meslek odalarının ve esnaf birliklerinin izinleriyle gerçek indirimlerin yapılması, bu kampanyaların görünür bir yerde ilan edilmesi ve ürünlerin kalitesinin değerlendirilmesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Yüzde 80 indirimler gerçeği yansıtmıyor

Firmaların yüzde 80'e varan indirimler yapmasının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:
"Böylesine yüksek kar marjları gerçekçi değil. Yüzde 80-100 gibi indirim oranları sürdürülebilir bir kazanç modeli olamaz. Güvenilir olmayan sitelerden alışveriş yapılmasının sakıncalarına dikkat edilmeli. Fiyatlardaki anormalliklerin oturması, istikrar sağlanması ve vatandaşların bütçelerine uygun alışveriş yapmaları için bu tür aldatıcı kampanyaların önüne geçilmesi şart. Bu tür 'efsane günler' adı altında yapılan kampanyaların denetlenmesi ve doğru yönlendirilmesi gerekiyor. Bakanlıklar, yerel yönetimler ve bu konuda tecrübeli, güvenilir kişilerin analizleriyle fiyatların kontrol edilmesi şart."
Altın fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
EKONOMİ
Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın ne kadar? Yarım altın kaç TL oldu? 15 Kasım altın fiyatları
Dün, 09:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала