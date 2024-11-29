https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/istanbulda-sahte-alkolden-olenlerin-sayisi-artti-12-kisi-gozaltinda-1090975088.html
İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı arttı: 12 kişi gözaltında
İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı arttı: 12 kişi gözaltında
Sputnik Türkiye
İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. 8 kişinin tedavisi devam ederken 12 şüpheli gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 10 litre... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T14:03+0300
2024-11-29T14:03+0300
2024-11-29T14:03+0300
türkiye
sahte içki
sahte alkol
istanbul
gözaltı
gözaltı kararı
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İstanbul'da geçtiğimiz 3 gün içerisinde Şişli, Beyoğlu, Fatih, Ümraniye'de 12 kişi, sahte alkolden zehirlendikleri şüphesi ile hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan biri kişi daha hayatını kaybederken, ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. 8 kişinin ise tedavilerine devam ediliyor. Olaylarla ilgili olarak yürütülen çalışmalar kapsamında zehirlenen vatandaşlara sahte alkol temin eden ve zehirlenmelerine sebep olan 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şişli, Beyoğlu, Fatih ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 410 litre etil-metil alkol, 165 şişe sahte alkol, 6 adet anason kaçak içki yapımında kullanılan madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında ise yasal işlemler başlatıldığı öğrenildi.Sahte alkol denetimiBeyoğlu'nda ise alkol satışı yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 33 adet toplamda 16 litre üzerinde bandrol bulunmayan sahte alkol ele geçirildi. Denetimler sırasında sahte alkol ele geçirilen 2 ayrı işletmenin sorumlusu olduğu belirlenen M.Ç. ve R.G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çeşitli suçlardan toplamda 28 kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/istanbulda-sahte-icki-can-aldi-3-kisi-hayatini-kaybetti-6-kisi-hastanede-tedavi-altinda--1090926384.html
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sahte içki, sahte alkol, istanbul, gözaltı, gözaltı kararı
sahte içki, sahte alkol, istanbul, gözaltı, gözaltı kararı
İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı arttı: 12 kişi gözaltında
İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. 8 kişinin tedavisi devam ederken 12 şüpheli gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 10 litre etil-metil alkol, 165 şişe alkol, 6 adet anason kaçak içki yapımında kullanılan madde ile 16 litre üzerinde bandrol bulunmayan sahte alkol ele geçirildi.
İstanbul'da geçtiğimiz 3 gün içerisinde Şişli, Beyoğlu, Fatih, Ümraniye'de 12 kişi, sahte alkolden zehirlendikleri şüphesi ile hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan biri kişi daha hayatını kaybederken, ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. 8 kişinin ise tedavilerine devam ediliyor.
Olaylarla ilgili olarak yürütülen çalışmalar kapsamında zehirlenen vatandaşlara sahte alkol temin eden ve zehirlenmelerine sebep olan 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şişli, Beyoğlu, Fatih ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 410 litre etil-metil alkol, 165 şişe sahte alkol, 6 adet anason kaçak içki yapımında kullanılan madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında ise yasal işlemler başlatıldığı öğrenildi.
Beyoğlu'nda ise alkol satışı yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 33 adet toplamda 16 litre üzerinde bandrol bulunmayan sahte alkol ele geçirildi. Denetimler sırasında sahte alkol ele geçirilen 2 ayrı işletmenin sorumlusu olduğu belirlenen M.Ç. ve R.G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çeşitli suçlardan toplamda 28 kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli işlem başlatıldı.