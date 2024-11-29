https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/istanbulda-sahte-alkolden-olenlerin-sayisi-artti-12-kisi-gozaltinda-1090975088.html

İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı arttı: 12 kişi gözaltında

İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı arttı: 12 kişi gözaltında

Sputnik Türkiye

İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. 8 kişinin tedavisi devam ederken 12 şüpheli gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 10 litre... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T14:03+0300

2024-11-29T14:03+0300

2024-11-29T14:03+0300

türkiye

sahte içki

sahte alkol

istanbul

gözaltı

gözaltı kararı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1b/1052158437_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_423c84e859caa6700b9593bafa24bbbc.jpg

İstanbul'da geçtiğimiz 3 gün içerisinde Şişli, Beyoğlu, Fatih, Ümraniye'de 12 kişi, sahte alkolden zehirlendikleri şüphesi ile hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan biri kişi daha hayatını kaybederken, ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. 8 kişinin ise tedavilerine devam ediliyor. Olaylarla ilgili olarak yürütülen çalışmalar kapsamında zehirlenen vatandaşlara sahte alkol temin eden ve zehirlenmelerine sebep olan 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şişli, Beyoğlu, Fatih ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 410 litre etil-metil alkol, 165 şişe sahte alkol, 6 adet anason kaçak içki yapımında kullanılan madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında ise yasal işlemler başlatıldığı öğrenildi.Sahte alkol denetimiBeyoğlu'nda ise alkol satışı yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 33 adet toplamda 16 litre üzerinde bandrol bulunmayan sahte alkol ele geçirildi. Denetimler sırasında sahte alkol ele geçirilen 2 ayrı işletmenin sorumlusu olduğu belirlenen M.Ç. ve R.G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çeşitli suçlardan toplamda 28 kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli işlem başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/istanbulda-sahte-icki-can-aldi-3-kisi-hayatini-kaybetti-6-kisi-hastanede-tedavi-altinda--1090926384.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sahte içki, sahte alkol, istanbul, gözaltı, gözaltı kararı