https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/istanbulda-sahte-icki-can-aldi-3-kisi-hayatini-kaybetti-6-kisi-hastanede-tedavi-altinda--1090926384.html

İstanbul'da sahte içki can aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi hastanede tedavi altında

İstanbul'da sahte içki can aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi hastanede tedavi altında

Sputnik Türkiye

İstanbul'da sahte içki can almaya devam ediyor. Sahte içki nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T13:33+0300

2024-11-28T13:33+0300

2024-11-28T13:33+0300

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polis

etil alkol

metil alkol

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İstanbul'da Şişli, Beyoğlu ve Ümraniye'de sahte içki içen 9 kişiden 3'ü yaşamını yitirdi. Altı kişinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü belirtilirken, bu yıl 300 ton kaçak ve sahte içki ele geçirildiği kaydedildi. Peki sahte içki nasıl anlaşılır? Sahte içki öldürür mü? Sahte içkinin zararları neler?Sahte alkol aldıktan sonra rahatsızlanan kişilerin hastaneye başvurmasının ardından başlatılan soruşturmada, polis sahte içkileri Şişli ve Beyoğlu’ndan aldıklarını tespit etti. Şişli'de sahte alkol ticareti yapıldığının belirlenmesinin ardından düzenlenen operasyonda iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis 'müşteri' gibi aradıBeyoğlu’nda ise motosikleti ile sahte alkol ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliyi ekipler, müşteri gibi alkol siparişi vererek suçüstü yakaladı. Şüphelinin motosikleti ve adresinde yapılan aramalarda yüklü miktarda kaçak alkol bulundu. Beyoğlu ve Şişli’de adreslerde yapılan aramalarda 410 litre etil-metil alkol ve kaçak içki yapımında kullanılan bazı aletler ele geçirildi. 300 son sahte alkol yakalandı Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü yıl içerisinde kaçak alkole yönelik operasyonlarda 300 ton kaçak ve sahte alkol ele geçirirken, yakalama oranlarında yüzde 483 artış sağlandığı kaydedildi. Sahte içki nasıl anlaşılır? Nelere dikkat etmek gerekir?Uzmanların dikkat çektiği nokta sahte içkilerin ne kokusundan ne de tadından anlaşılabileceği. Bu nedenle kapağı açık gelen şişelerden şüphelenilmesi gerektiği vurgulanıyor. Şişelerin üzerindeki barkod ve etiketler de önemli. GİB'in mobil uygulaması bondrollü ürün izleme sisteminden şişenin barkodunu taratarak sahte olup olmadığını anlayabilirsiniz.Ölüme kadar gidebiliyorKaçak üretilen içki, körlüğe, organ kayıplarına hatta ölüme neden oluyor. Mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, bilinç kaybı, nefes darlığı, şiddetli karın ağrısı, hızlı nabız, soğuk ve nemli cilt, düşük kan basıncı ve koma gibi durumlarla alkol zehirlenmesi kendini gösterebiliyor.Zehirlenme belirtileri gösteren bireylerde hızlı bir şekilde tıbbi müdahale yapılmazsa, etil alkol merkezi sinir sistemi üzerinde depresan etkiler yaratarak solunum yetmezliği, koma ve ölümle sonuçlanabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/yilbasi-oncesinde-sahte-alkol-ureticilerine-baskin-28-bin-litre-etil-alkol-yakalandi-1090919687.html

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