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İrlanda erken genel seçim için sandık başında
İrlanda erken genel seçim için sandık başında
Sputnik Türkiye
İrlanda, erken genel seçime gidiyor. Koalisyonun şimdiden öngörüldüğü seçimde Sinn Fein partisi, ana parti olarak yoluna devam etmesi bekleniyor. 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T11:53+0300
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İrlanda’da halk, Başbakan Simon Harris’in liderliğindeki koalisyon hükümetinin görev süresinin dolmasından önce feshedilmesiyle erken genel seçim için oy kullanıyor. Oy verme işlemi yerel saatle 07.00’de (TSİ 10.00) başladı ve 22.00’de (TSİ 01.00) sona erecek.Yaklaşık 3,4 milyon seçmenin kayıtlı olduğu ülkede, seçim sonucunda 174 milletvekili 5 yıllığına İrlanda Parlamentosu’nun alt kanadı Dail’e seçilecek.Kimler seçime katılıyor?Seçimde en güçlü üç parti olarak, Başbakan Simon Harris’in liderliğindeki merkez sağ Fine Gael, Başbakan Yardımcısı Micheal Martin’in liderliğindeki merkez sağ Fianna Fail ve Mary Lou McDonald’ın liderliğindeki ana muhalefet partisi Sinn Fein öne çıkıyor. Yeşiller Partisi, bağımsız adaylar ve küçük partiler de seçime katılıyor.Son anketler, üç büyük partinin oy oranlarının birbirine yakın olduğunu ve seçim sonrasında bir koalisyon hükümetinin kaçınılmaz olacağını öngörüyor. Bu durumun temel nedenlerinden biri, hiçbir partinin tek başına çoğunluğu sağlayacak aday çıkaramaması.Bağımsız adaylar ise anketlerde yaklaşık yüzde 20 oy oranıyla dikkat çekerken, küçük partilerin yüzde 5’i aşamayacağı tahmin ediliyor.Sonuçlar nasıl belirlenecek?Seçim sona erdikten sonra oylar, seçim bölgesi sayım merkezlerine taşınacak ve ertesi gün sayım işlemine başlanacak. Sayım sürecinin birkaç gün sürmesi bekleniyor. Seçim sonuçları, İrlanda’nın siyasi dengelerini belirlemek açısından kritik bir rol oynayacak.Yeni hükümet, seçmenlerin gündeminde olan ekonomik sorunlar, göç ve konut krizi gibi konulara çözüm arayışında önemli adımlar atacak. Ülkede son olarak 8 Şubat 2020’de genel seçim yapılmış, Haziran 2020’de Fine Gael, Fianna Fail ve Yeşiller Partisi’nin oluşturduğu bir koalisyon hükümeti kurulmuştu.
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seçim, erken seçim, genel seçim, seçim sonuçları, irlanda, kuzey irlanda, irlanda cumhuriyeti, irlanda senatosu, fine gael, yeşiller partisi

İrlanda erken genel seçim için sandık başında

11:53 29.11.2024
© AP Photo / Peter Morrisonİrlanda
İrlanda - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Peter Morrison
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İrlanda, erken genel seçime gidiyor. Koalisyonun şimdiden öngörüldüğü seçimde Sinn Fein partisi, ana parti olarak yoluna devam etmesi bekleniyor.
İrlanda’da halk, Başbakan Simon Harris’in liderliğindeki koalisyon hükümetinin görev süresinin dolmasından önce feshedilmesiyle erken genel seçim için oy kullanıyor. Oy verme işlemi yerel saatle 07.00’de (TSİ 10.00) başladı ve 22.00’de (TSİ 01.00) sona erecek.
Yaklaşık 3,4 milyon seçmenin kayıtlı olduğu ülkede, seçim sonucunda 174 milletvekili 5 yıllığına İrlanda Parlamentosu’nun alt kanadı Dail’e seçilecek.

Kimler seçime katılıyor?

Seçimde en güçlü üç parti olarak, Başbakan Simon Harris’in liderliğindeki merkez sağ Fine Gael, Başbakan Yardımcısı Micheal Martin’in liderliğindeki merkez sağ Fianna Fail ve Mary Lou McDonald’ın liderliğindeki ana muhalefet partisi Sinn Fein öne çıkıyor. Yeşiller Partisi, bağımsız adaylar ve küçük partiler de seçime katılıyor.
Son anketler, üç büyük partinin oy oranlarının birbirine yakın olduğunu ve seçim sonrasında bir koalisyon hükümetinin kaçınılmaz olacağını öngörüyor. Bu durumun temel nedenlerinden biri, hiçbir partinin tek başına çoğunluğu sağlayacak aday çıkaramaması.
Bağımsız adaylar ise anketlerde yaklaşık yüzde 20 oy oranıyla dikkat çekerken, küçük partilerin yüzde 5’i aşamayacağı tahmin ediliyor.

Sonuçlar nasıl belirlenecek?

Seçim sona erdikten sonra oylar, seçim bölgesi sayım merkezlerine taşınacak ve ertesi gün sayım işlemine başlanacak. Sayım sürecinin birkaç gün sürmesi bekleniyor. Seçim sonuçları, İrlanda’nın siyasi dengelerini belirlemek açısından kritik bir rol oynayacak.
Yeni hükümet, seçmenlerin gündeminde olan ekonomik sorunlar, göç ve konut krizi gibi konulara çözüm arayışında önemli adımlar atacak.
Ülkede son olarak 8 Şubat 2020’de genel seçim yapılmış, Haziran 2020’de Fine Gael, Fianna Fail ve Yeşiller Partisi’nin oluşturduğu bir koalisyon hükümeti kurulmuştu.
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