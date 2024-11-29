https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/ilk-turda-rusya-ile-iliskileri-savunan-cumhurbaskani-birinci-olmustu-romanya-mahkemesi-oylari-1090960847.html

İlk turda Rusya ile ilişkileri savunan Cumhurbaşkanı birinci olmuştu: Romanya Mahkemesi oyları tekrar sayacak

İlk turda Rusya ile ilişkileri savunan Cumhurbaşkanı birinci olmuştu: Romanya Mahkemesi oyları tekrar sayacak

Sputnik Türkiye

Romanya'da mahkeme, oybirliğiyle aldığı kararda, 24 Kasım Cumhurbaşkanlığı seçimindeki oy pusulalarının yeniden sayılması ve teyit edilmesi gerektiğine... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T10:16+0300

2024-11-29T10:16+0300

2024-11-29T10:16+0300

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Romanya Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Karar, seçimlerde yüzde 1 oranında oy alan aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Cristian Terheş’in sonuçlara itiraz etmesi üzerine alındı. Terheş, mahkemeden seçim sonuçlarının iptalini talep etti. Mahkeme ise bu müracaatla ilgili kararını 29 Kasım’a erteleyerek, oyların yeniden sayılmasına hükmetti.Romanya Daimi Seçim Otoritesi Başkanı Toni Grebla, oyların yeniden sayılmasına ilişkin resmi talebin kendilerine ulaşmasının ardından sayım ve teyit işleminin birkaç gün süreceğini belirtti; zira seçimde toplam 9,46 milyon oy kullanıldı.Pazar günü gerçekleştirilen seçimde, anketlerde tek haneli oranlarda oy alması beklenen sağcı aday Calin Georgescu, sürpriz bir sonuçla seçimin ilk turunu birinci sırada tamamladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde anketlerin ilk sırada gösterdiği Başbakan Marcel Ciolacu ise üçüncü sırada yer aldı.Rusya ile ilişkilere önem veren aday ilk sırada yer almıştı Mevcut sonuçlara göre, Rusya ile ilişkileri korumak isteyen bağımsız aday Calin Georgescu, yüzde 22,94 oranında oyla ilk sırada yer aldı. Romanya’yı Kurtar Birliği (USR) Başkanı Elena Lasconi ise 2.740 oy farkla Başbakan Ciolacu’nun önüne geçerek yüzde 19,18 oy oranıyla seçim yarışını ikinci sırada tamamladı.Bu sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sağcı Calin Georgescu ile merkez sağ yönelimli aday Elena Lasconi’nin yarışması bekleniyor. Romanya’da 1 Aralık’ta parlamento seçimlerinin, 8 Aralık’ta ise cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun düzenlenmesi planlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/romanyada-tiktok-uzerinden-kampanya-yuruten-ve-rusya-ile-iliskilerin-normallestirilmesini-isteyen-1090781072.html

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