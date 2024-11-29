https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/hindistanda-mesaleli-anma-etkinligine-cok-insan-gelince-yangin-cikti-30-yarali-1090972469.html

Hindistan’da meşaleli anma etkinliğinde yangın çıktı: 30 yaralı

Hindistan’da meşaleli anma etkinliğinde yangın çıktı: 30 yaralı

Sputnik Türkiye

Hindistan’da bir anma töreninde meşalelerden yayılan alevler paniğe yol açtı. 30 kişinin yaralandığı olayda, 12 kişinin tedavisi devam ediyor. 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T13:28+0300

2024-11-29T13:28+0300

2024-11-29T13:32+0300

dünya

hindistan

hindistan halk partisi (bjp)

hindistan yüksek mahkemesi

hindistan başbakanı narendra modi

hindistan kongre partisi

yangın

yangın söndürme

meşale

yürüyüş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1d/1090972125_3:0:839:470_1920x0_80_0_0_a8e7db5dd91b008b5ea3d8644c735935.jpg

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Khandwa kentinde, 28 Kasım 2009’da düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybedenleri anmak amacıyla yapılan etkinlikte talihsiz bir olay yaşandı. Etkinlikte yakılan meşaleler, törenin sonunda su dolu bir konteynere konulmak istenirken alevler bir anda çevreye yayıldı. Alevlerin hızla etraftaki insanları sarması büyük paniğe neden oldu.Olay sırasında birçok kişi kaçışarak kendini kurtarmaya çalışırken, çevredeki görevliler alevleri kısa sürede söndürmeyi başardı. Ancak yangın nedeniyle 30 kişi çeşitli derecelerde yaralandı.Polis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, yaralılar arasında kadınlar ve çocuklar da bulunuyor. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 18’i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 12 kişinin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/marketten-aldigi-lavabo-acicisi-patladi--yuzunde-ikinci-derece-yaniklar-olustu-1090970332.html

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hindistan, hindistan halk partisi (bjp), hindistan yüksek mahkemesi, hindistan başbakanı narendra modi, hindistan kongre partisi , yangın, yangın söndürme, meşale, yürüyüş