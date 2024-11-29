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Hindistan’da meşaleli anma etkinliğinde yangın çıktı: 30 yaralı
Hindistan’da meşaleli anma etkinliğinde yangın çıktı: 30 yaralı
Sputnik Türkiye
Hindistan’da bir anma töreninde meşalelerden yayılan alevler paniğe yol açtı. 30 kişinin yaralandığı olayda, 12 kişinin tedavisi devam ediyor. 29.11.2024, Sputnik Türkiye
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Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Khandwa kentinde, 28 Kasım 2009’da düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybedenleri anmak amacıyla yapılan etkinlikte talihsiz bir olay yaşandı. Etkinlikte yakılan meşaleler, törenin sonunda su dolu bir konteynere konulmak istenirken alevler bir anda çevreye yayıldı. Alevlerin hızla etraftaki insanları sarması büyük paniğe neden oldu.Olay sırasında birçok kişi kaçışarak kendini kurtarmaya çalışırken, çevredeki görevliler alevleri kısa sürede söndürmeyi başardı. Ancak yangın nedeniyle 30 kişi çeşitli derecelerde yaralandı.Polis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, yaralılar arasında kadınlar ve çocuklar da bulunuyor. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 18’i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 12 kişinin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/marketten-aldigi-lavabo-acicisi-patladi--yuzunde-ikinci-derece-yaniklar-olustu-1090970332.html
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hindistan, hindistan halk partisi (bjp), hindistan yüksek mahkemesi, hindistan başbakanı narendra modi, hindistan kongre partisi , yangın, yangın söndürme, meşale, yürüyüş

Hindistan’da meşaleli anma etkinliğinde yangın çıktı: 30 yaralı

13:28 29.11.2024 (güncellendi: 13:32 29.11.2024)
© İHA-AW339767Hindistan
Hindistan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© İHA-AW339767
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Hindistan’da bir anma töreninde meşalelerden yayılan alevler paniğe yol açtı. 30 kişinin yaralandığı olayda, 12 kişinin tedavisi devam ediyor.
Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Khandwa kentinde, 28 Kasım 2009’da düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybedenleri anmak amacıyla yapılan etkinlikte talihsiz bir olay yaşandı. Etkinlikte yakılan meşaleler, törenin sonunda su dolu bir konteynere konulmak istenirken alevler bir anda çevreye yayıldı. Alevlerin hızla etraftaki insanları sarması büyük paniğe neden oldu.
Olay sırasında birçok kişi kaçışarak kendini kurtarmaya çalışırken, çevredeki görevliler alevleri kısa sürede söndürmeyi başardı. Ancak yangın nedeniyle 30 kişi çeşitli derecelerde yaralandı.
Polis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, yaralılar arasında kadınlar ve çocuklar da bulunuyor. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 18’i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 12 kişinin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
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