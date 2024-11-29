https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/hakim-ve-savcilar-kurulu-atama-kararlari-resmi-gazetede-369-ismin-gorev-degisikligi-yapildi-1090951492.html
Hakimler ve Savcılar Kurulu atama kararları Resmi Gazete’de: 369 ismin görev değişikliği yapıldı
Hakimler ve Savcılar Kurulu atama kararları Resmi Gazete’de: 369 ismin görev değişikliği yapıldı
Sputnik Türkiye
Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından adli ve idari yargıda yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan 9 ayrı karar ile toplam 369 ismin... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
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son dakika, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), atama, türkiye, haberler
son dakika, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), atama, türkiye, haberler
Hakimler ve Savcılar Kurulu atama kararları Resmi Gazete’de: 369 ismin görev değişikliği yapıldı
01:12 29.11.2024 (güncellendi: 01:16 29.11.2024)
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Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından adli ve idari yargıda yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan 9 ayrı karar ile toplam 369 ismin görev değişikliği yapıldı.