https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/hakim-ve-savcilar-kurulu-atama-kararlari-resmi-gazetede-369-ismin-gorev-degisikligi-yapildi-1090951492.html

Hakimler ve Savcılar Kurulu atama kararları Resmi Gazete’de: 369 ismin görev değişikliği yapıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu atama kararları Resmi Gazete’de: 369 ismin görev değişikliği yapıldı

Sputnik Türkiye

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından adli ve idari yargıda yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan 9 ayrı karar ile toplam 369 ismin... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T01:12+0300

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Sputnik Türkiye

son dakika, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), atama, türkiye, haberler