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Gürcistan'dan Avrupa Birliği'ne rest: Katılım müzakereleri 2028 yılına kadar askıya alındı
Gürcistan'dan Avrupa Birliği'ne rest: Katılım müzakereleri 2028 yılına kadar askıya alındı
Sputnik Türkiye
Gürcistan Başbakan Kobahidze düzenlediği brifingde, Gürcü yetkililerin ülkenin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin başlatılmasını 2028 yılına kadar... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T19:55+0300
2024-11-28T19:55+0300
politika
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gürcü rüyası
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irakli kobahidze
üyelik müzakereleri
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Parlamento çoğunluğu liderlerinin hükümet üyeleri ve iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin siyasi konseyi ile yaptığı toplantının ardından yaptığı açıklamada Gürcistan Başbakan Irakli Kobahidze, “Bugün Avrupa Birliği ile müzakerelerin başlatılması konusunu 2028 yılı sonuna kadar gündeme almama kararı aldık. Ayrıca 2028 sonuna kadar Avrupa Birliği'nden gelen tüm bütçe hibelerini de reddediyoruz” dedi.Söz konusu Kobahidze bu açıklamasında AB katılım müzakerelerinin başlatılması konusunun tıpkı ülkeye AB adayı statüsü verilmesi konusunda olduğu gibi Gürcistan'a karşı bir şantaj aracı olarak kullanıldığının altını çizdi.Gürcistan'ın AB'ye entegrasyonunun bir lütuf olarak görülmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kobakhidze açıklamasında, “2028 yılının sonu, ekonomik açıdan Gürcistan'ın 2030 yılında Avrupa Birliği'ne katılma müzakerelerini başlatmak için uygun bir şekilde hazırlanacağı zamandır” dedi.Alınan bu kararın Gürcistan'ın Avrupa entegrasyonunu durdurduğu anlamına gelmediği belirten Kobahidze şu cümleleri kaydetti:'Kimsenin bizi sürekli olarak şantaj ve manipülasyona maruz bırakmasına izin vermeyeceğiz'Kobahidze, Gürcistan'ın Avrupa Birliği ile 2014 yılında imzalanan ortaklık anlaşması temelinde verdiği taahhütleri 'Avrupa Birliği'nden herhangi bir mali yardım almadan' kendi parasıyla yerine getireceğini vurgulayarak, “Avrupa Birliği'ne dilenerek, tek ayak üzerinde durarak değil, hizmet edilebilir bir demokratik sistem ve güçlü bir ekonomiyle onurlu bir şekilde katılarak katılacağız” cümlesinin altını çizdi.Başbakan Kobahidze konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Kobahidze konuşmasının bir bölümünde 'Avrupa değerlerinden tamamen yoksun' belirli Avrupalı siyasetçi ve bürokratlara Gürcistan'la şantaj ve hakaretle değil, saygıyla konuşmaları gerektiğinin açıkça gösterilmesi gerektiğini de vurgulayarak, “Müzakerelerin açılması konusunun toplumsal bölünme ve manipülasyon aracı olarak kullanılması Avrupa Birliği'nin itibarına ciddi zarar vermektedir” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/avrupa-birligi-gurcistanin-icislerine-karismaya-devam-ediyor-avrupa-parlamentosundan-yeniden-secim-1090937015.html
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gürcistan, avrupa birliği, gürcü rüyası, ab, avrupa, irakli kobahidze, üyelik müzakereleri, şantaj, manipülasyon
gürcistan, avrupa birliği, gürcü rüyası, ab, avrupa, irakli kobahidze, üyelik müzakereleri, şantaj, manipülasyon

Gürcistan'dan Avrupa Birliği'ne rest: Katılım müzakereleri 2028 yılına kadar askıya alındı

19:55 28.11.2024
© AA / Muhammed Selim KorkutataGürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze
Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© AA / Muhammed Selim Korkutata
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Gürcistan Başbakan Kobahidze düzenlediği brifingde, Gürcü yetkililerin ülkenin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin başlatılmasını 2028 yılına kadar gündemden kaldırmaya ve hükümet için hibe almayı reddetmeye karar verdiklerini duyurdu.
Parlamento çoğunluğu liderlerinin hükümet üyeleri ve iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin siyasi konseyi ile yaptığı toplantının ardından yaptığı açıklamada Gürcistan Başbakan Irakli Kobahidze, “Bugün Avrupa Birliği ile müzakerelerin başlatılması konusunu 2028 yılı sonuna kadar gündeme almama kararı aldık. Ayrıca 2028 sonuna kadar Avrupa Birliği'nden gelen tüm bütçe hibelerini de reddediyoruz” dedi.
Söz konusu Kobahidze bu açıklamasında AB katılım müzakerelerinin başlatılması konusunun tıpkı ülkeye AB adayı statüsü verilmesi konusunda olduğu gibi Gürcistan'a karşı bir şantaj aracı olarak kullanıldığının altını çizdi.
Gürcistan'ın AB'ye entegrasyonunun bir lütuf olarak görülmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kobakhidze açıklamasında, “2028 yılının sonu, ekonomik açıdan Gürcistan'ın 2030 yılında Avrupa Birliği'ne katılma müzakerelerini başlatmak için uygun bir şekilde hazırlanacağı zamandır” dedi.
Alınan bu kararın Gürcistan'ın Avrupa entegrasyonunu durdurduğu anlamına gelmediği belirten Kobahidze şu cümleleri kaydetti:
Durmuyoruz ve ortaklık anlaşmasının gündeminde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeye devam ediyoruz ve bugün onaylanan hükümet programında da belirtildiği üzere, 2028 yılına kadar bu yükümlülüklerin yüzde 90'ından fazlasını yerine getireceğiz.

'Kimsenin bizi sürekli olarak şantaj ve manipülasyona maruz bırakmasına izin vermeyeceğiz'

Kobahidze, Gürcistan'ın Avrupa Birliği ile 2014 yılında imzalanan ortaklık anlaşması temelinde verdiği taahhütleri 'Avrupa Birliği'nden herhangi bir mali yardım almadan' kendi parasıyla yerine getireceğini vurgulayarak, “Avrupa Birliği'ne dilenerek, tek ayak üzerinde durarak değil, hizmet edilebilir bir demokratik sistem ve güçlü bir ekonomiyle onurlu bir şekilde katılarak katılacağız” cümlesinin altını çizdi.
Başbakan Kobahidze konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:

Avrupa Birliği'ne doğru ilerlemeye devam edeceğiz ancak kimsenin bizi sürekli olarak şantaj ve manipülasyona maruz bırakmasına izin vermeyeceğiz. Ki bu kesinlikle ülkemize ve toplumumuza hakarettir. Bugün aldığımız kararın Gürcistan ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Kobahidze konuşmasının bir bölümünde 'Avrupa değerlerinden tamamen yoksun' belirli Avrupalı siyasetçi ve bürokratlara Gürcistan'la şantaj ve hakaretle değil, saygıyla konuşmaları gerektiğinin açıkça gösterilmesi gerektiğini de vurgulayarak, “Müzakerelerin açılması konusunun toplumsal bölünme ve manipülasyon aracı olarak kullanılması Avrupa Birliği'nin itibarına ciddi zarar vermektedir” dedi.
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