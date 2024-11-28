https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/gurcistandan-avrupa-birligi-rest-katilim-muzakereleri-2028-yilina-kadar-askiya-alindi-1090943445.html

Gürcistan'dan Avrupa Birliği'ne rest: Katılım müzakereleri 2028 yılına kadar askıya alındı

Gürcistan'dan Avrupa Birliği'ne rest: Katılım müzakereleri 2028 yılına kadar askıya alındı

Sputnik Türkiye

Gürcistan Başbakan Kobahidze düzenlediği brifingde, Gürcü yetkililerin ülkenin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin başlatılmasını 2028 yılına kadar... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T19:55+0300

2024-11-28T19:55+0300

2024-11-28T19:55+0300

politika

gürcistan

avrupa birliği

gürcü rüyası

ab

avrupa

irakli kobahidze

üyelik müzakereleri

şantaj

manipülasyon

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Parlamento çoğunluğu liderlerinin hükümet üyeleri ve iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin siyasi konseyi ile yaptığı toplantının ardından yaptığı açıklamada Gürcistan Başbakan Irakli Kobahidze, “Bugün Avrupa Birliği ile müzakerelerin başlatılması konusunu 2028 yılı sonuna kadar gündeme almama kararı aldık. Ayrıca 2028 sonuna kadar Avrupa Birliği'nden gelen tüm bütçe hibelerini de reddediyoruz” dedi.Söz konusu Kobahidze bu açıklamasında AB katılım müzakerelerinin başlatılması konusunun tıpkı ülkeye AB adayı statüsü verilmesi konusunda olduğu gibi Gürcistan'a karşı bir şantaj aracı olarak kullanıldığının altını çizdi.Gürcistan'ın AB'ye entegrasyonunun bir lütuf olarak görülmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kobakhidze açıklamasında, “2028 yılının sonu, ekonomik açıdan Gürcistan'ın 2030 yılında Avrupa Birliği'ne katılma müzakerelerini başlatmak için uygun bir şekilde hazırlanacağı zamandır” dedi.Alınan bu kararın Gürcistan'ın Avrupa entegrasyonunu durdurduğu anlamına gelmediği belirten Kobahidze şu cümleleri kaydetti:'Kimsenin bizi sürekli olarak şantaj ve manipülasyona maruz bırakmasına izin vermeyeceğiz'Kobahidze, Gürcistan'ın Avrupa Birliği ile 2014 yılında imzalanan ortaklık anlaşması temelinde verdiği taahhütleri 'Avrupa Birliği'nden herhangi bir mali yardım almadan' kendi parasıyla yerine getireceğini vurgulayarak, “Avrupa Birliği'ne dilenerek, tek ayak üzerinde durarak değil, hizmet edilebilir bir demokratik sistem ve güçlü bir ekonomiyle onurlu bir şekilde katılarak katılacağız” cümlesinin altını çizdi.Başbakan Kobahidze konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Kobahidze konuşmasının bir bölümünde 'Avrupa değerlerinden tamamen yoksun' belirli Avrupalı siyasetçi ve bürokratlara Gürcistan'la şantaj ve hakaretle değil, saygıyla konuşmaları gerektiğinin açıkça gösterilmesi gerektiğini de vurgulayarak, “Müzakerelerin açılması konusunun toplumsal bölünme ve manipülasyon aracı olarak kullanılması Avrupa Birliği'nin itibarına ciddi zarar vermektedir” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/avrupa-birligi-gurcistanin-icislerine-karismaya-devam-ediyor-avrupa-parlamentosundan-yeniden-secim-1090937015.html

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gürcistan, avrupa birliği, gürcü rüyası, ab, avrupa, irakli kobahidze, üyelik müzakereleri, şantaj, manipülasyon