https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/gurcistan-cumhurbaskani-tifliste-duzenlenen-muhalefet-protestosuna-katildi-1090953399.html
Gürcistan Cumhurbaşkanı, Tiflis'te düzenlenen muhalefet protestosuna katıldı
Gürcistan Cumhurbaşkanı, Tiflis'te düzenlenen muhalefet protestosuna katıldı
Sputnik Türkiye
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Tiflis'teki Meclis önünde düzenlenen muhalefet protestosuna katıldı. 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T04:28+0300
2024-11-29T04:28+0300
2024-11-29T04:28+0300
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Protesto, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobahidze'nin Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerinin başlatılmasını 2028 yılı sonuna kadar erteleme ve Avrupa Birliği'nden bütçe hibelerini kabul etmeme kararı aldığını açıklamasının ardından düzenlendi.Protesto sırasında, Tiflis'teki parlamento önünde çıkan arbedede bir İçişleri Bakanlığı çalışanı yaralandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, protesto esnasında yaşanan çatışmalarda bir İçişleri Bakanlığı personelinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, polisin, göstericilerin protestolarını barışçıl bir şekilde ifade etmeleri ve toplantı ile gösteri yürüyüşleri kanununa uymaları çağrısında bulunduğu, ancak bazı göstericilerin güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelerek onlara hakaret ettiği vurgulandı. Ayrıca, göstericiler tarafından polise yönelik şiddet eylemleri sonucu bir İçişleri Bakanlığı görevlisinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/gurcistandan-avrupa-birligi-rest-katilim-muzakereleri-2028-yilina-kadar-askiya-alindi-1090943445.html
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tiflis, gürcistan, gürcistan parlamentosu, gürcistan içişleri bakanlığı, protesto, protesto gösterisi
tiflis, gürcistan, gürcistan parlamentosu, gürcistan içişleri bakanlığı, protesto, protesto gösterisi
Gürcistan Cumhurbaşkanı, Tiflis'te düzenlenen muhalefet protestosuna katıldı
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Tiflis'teki Meclis önünde düzenlenen muhalefet protestosuna katıldı.
Protesto, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobahidze'nin Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerinin başlatılmasını 2028 yılı sonuna kadar erteleme ve Avrupa Birliği'nden bütçe hibelerini kabul etmeme kararı aldığını açıklamasının ardından düzenlendi.
Protesto sırasında, Tiflis'teki parlamento önünde çıkan arbedede bir İçişleri Bakanlığı çalışanı yaralandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, protesto esnasında yaşanan çatışmalarda bir İçişleri Bakanlığı personelinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada, polisin, göstericilerin protestolarını barışçıl bir şekilde ifade etmeleri ve toplantı ile gösteri yürüyüşleri kanununa uymaları çağrısında bulunduğu, ancak bazı göstericilerin güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelerek onlara hakaret ettiği vurgulandı.
Ayrıca, göstericiler tarafından polise yönelik şiddet eylemleri sonucu bir İçişleri Bakanlığı görevlisinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.