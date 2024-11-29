https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/botas-duyurdu-dogalgaza-zam-yapilacak-mi-1090981384.html
BOTAŞ duyurdu: Doğalgaza zam yapılacak mı?
BOTAŞ duyurdu: Doğalgaza zam yapılacak mı?
Sputnik Türkiye
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), aralık itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı doğal gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T16:05+0300
2024-11-29T16:05+0300
2024-11-29T16:05+0300
ekonomi
doğalgaz
botaş
boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)
aralık
tarife
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BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda aralıktan geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine aralıkta uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğalgaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.Ekmek üreticileri için belirlenen tarife, bin metreküp doğalgaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi.Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/turk-is-baskan-atalaydan-asgari-ucret-zammi-aciklamasi-tarih-isaret-etti-rakamlari-kabul-etmek-1090967124.html
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doğalgaz, botaş, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), aralık, tarife
doğalgaz, botaş, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), aralık, tarife
BOTAŞ duyurdu: Doğalgaza zam yapılacak mı?
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), aralık itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı doğal gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesini açıkladı. Doğal gazda aralık tarifesinde değişikliğe gidilmedi.
BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda aralıktan geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine aralıkta uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğalgaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.
Ekmek üreticileri için belirlenen tarife, bin metreküp doğalgaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi.
Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.
Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.