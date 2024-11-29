https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/botas-duyurdu-dogalgaza-zam-yapilacak-mi-1090981384.html

BOTAŞ duyurdu: Doğalgaza zam yapılacak mı?

BOTAŞ duyurdu: Doğalgaza zam yapılacak mı?

Sputnik Türkiye

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), aralık itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı doğal gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T16:05+0300

2024-11-29T16:05+0300

2024-11-29T16:05+0300

ekonomi

doğalgaz

botaş

boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)

aralık

tarife

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BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda aralıktan geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine aralıkta uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğalgaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.Ekmek üreticileri için belirlenen tarife, bin metreküp doğalgaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi.Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/turk-is-baskan-atalaydan-asgari-ucret-zammi-aciklamasi-tarih-isaret-etti-rakamlari-kabul-etmek-1090967124.html

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Sputnik Türkiye

doğalgaz, botaş, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), aralık, tarife