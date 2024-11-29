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Filistin'in Moskova Büyükelçisi: Mahmud Abbas, Moskova'daki Zafer Bayram'ı kutlamalarına davet edildi
Filistin'in Moskova Büyükelçisi: Mahmud Abbas, Moskova'daki Zafer Bayram'ı kutlamalarına davet edildi
Sputnik Türkiye
Filistin lideri Mahmud Abbas’ın, Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı mağlup etmesinin 80. yıldönümünde 9 Mayıs’ta Moskova'da düzenlenecek kutlama... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T19:19+0300
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Filistin'in Moskova Büyükelçisi Abdelhafiz Nofal, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 2025 yılındaki İkinci Dünya Savaşı Zaferi’nin 80. Yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Rusya’yı ziyaret etmeyi umduğunu söyledi.Büyükelçi, “Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Rusya'ya geleceğini umduğunu ifade etti” diyerek, Abbas’ınİkinci Dünya Savaşı Zaferi’nin 80. Yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Rusya’dandavet aldığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/slovakya-basbakani-fico-putinin-davetini-kabul-etti-moskovadaki-zafer-bayrami-kutlamalarina-1090885389.html
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9 mayıs zafer bayramı, yıldönümü, moskova, rusya, filistin, mahmud abbas, büyükelçi, etkinlik, davet
9 mayıs zafer bayramı, yıldönümü, moskova, rusya, filistin, mahmud abbas, büyükelçi, etkinlik, davet

Filistin'in Moskova Büyükelçisi: Mahmud Abbas, Moskova'daki Zafer Bayram'ı kutlamalarına davet edildi

19:19 29.11.2024
© Sputnik / Алексей МайшевFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
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Filistin lideri Mahmud Abbas’ın, Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı mağlup etmesinin 80. yıldönümünde 9 Mayıs’ta Moskova'da düzenlenecek kutlama etkinliklerine davet edildiği belirtildi.
Filistin'in Moskova Büyükelçisi Abdelhafiz Nofal, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 2025 yılındaki İkinci Dünya Savaşı Zaferi’nin 80. Yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Rusya’yı ziyaret etmeyi umduğunu söyledi.
Büyükelçi, “Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Rusya'ya geleceğini umduğunu ifade etti” diyerek, Abbas’ınİkinci Dünya Savaşı Zaferi’nin 80. Yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Rusya’dandavet aldığını kaydetti.
9 Mayıs Zafer Bayramı askeri geçit töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
DÜNYA
Slovakya Başbakanı Fico, Putin’in davetini kabul etti: Moskova’daki Zafer Bayramı kutlamalarına katılacak
27 Kasım, 14:31
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