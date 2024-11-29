https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/filistinin-moskova-buyukelcisi-mahmud-abbas-moskovadaki--zafer-bayrami-kutlamalarina-davet-edildi-1090988208.html
Filistin'in Moskova Büyükelçisi: Mahmud Abbas, Moskova'daki Zafer Bayram'ı kutlamalarına davet edildi
Filistin'in Moskova Büyükelçisi: Mahmud Abbas, Moskova'daki Zafer Bayram'ı kutlamalarına davet edildi
Sputnik Türkiye
Filistin lideri Mahmud Abbas’ın, Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı mağlup etmesinin 80. yıldönümünde 9 Mayıs’ta Moskova'da düzenlenecek kutlama... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T19:19+0300
2024-11-29T19:19+0300
2024-11-29T19:18+0300
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9 mayıs zafer bayramı
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rusya
filistin
mahmud abbas
büyükelçi
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davet
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Filistin'in Moskova Büyükelçisi Abdelhafiz Nofal, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 2025 yılındaki İkinci Dünya Savaşı Zaferi’nin 80. Yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Rusya’yı ziyaret etmeyi umduğunu söyledi.Büyükelçi, “Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Rusya'ya geleceğini umduğunu ifade etti” diyerek, Abbas’ınİkinci Dünya Savaşı Zaferi’nin 80. Yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Rusya’dandavet aldığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/slovakya-basbakani-fico-putinin-davetini-kabul-etti-moskovadaki-zafer-bayrami-kutlamalarina-1090885389.html
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9 mayıs zafer bayramı, yıldönümü, moskova, rusya, filistin, mahmud abbas, büyükelçi, etkinlik, davet
9 mayıs zafer bayramı, yıldönümü, moskova, rusya, filistin, mahmud abbas, büyükelçi, etkinlik, davet
Filistin'in Moskova Büyükelçisi: Mahmud Abbas, Moskova'daki Zafer Bayram'ı kutlamalarına davet edildi
Filistin lideri Mahmud Abbas’ın, Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı mağlup etmesinin 80. yıldönümünde 9 Mayıs’ta Moskova'da düzenlenecek kutlama etkinliklerine davet edildiği belirtildi.
Filistin'in Moskova Büyükelçisi Abdelhafiz Nofal, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 2025 yılındaki İkinci Dünya Savaşı Zaferi’nin 80. Yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Rusya’yı ziyaret etmeyi umduğunu söyledi.
Büyükelçi, “Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Rusya'ya geleceğini umduğunu ifade etti” diyerek, Abbas’ınİkinci Dünya Savaşı Zaferi’nin 80. Yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Rusya’dandavet aldığını kaydetti.